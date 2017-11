"Hay que pensar en los procesos, los invito a pensar en los procesos políticos. En la historia argentina, hubo poco check and balance", aseguró en perfecto inglés ante la audiencia, refiriéndose a la división de poderes y al balance de los partidos políticos en el país. "Gobernó el peronismo y cuando la oposición gobernaba, enfrentaban un contendiente fuerte y no tenían tanto poder de maniobra", argumentó. Con este "sistema político más balanceado", según explicó a magnates estadounidenses, "en el futuro no es relevante quién está en el poder", en clara referencia al personalismo de los presidentes.