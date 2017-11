Ahora los tiempos han cambiado, y Segal entregará junto al chairman emérito del Council of Americas, Bill Rodhes, el premio Gold Insigne a Mauricio Macri en reconocimiento "a su liderazgo transformador en la República Argentina". A continuación, el Presidente será entrevistado por Charlie Rose, un prestigioso periodista americano que trabaja en la cadena CBS. Macri ante los 200 comensales invitados explicará que el país ha cambiado su lógica para los negocios, que ya no hay trabas para las remeses de ganancias, que se terminó la persecución política y que la justicia actúa sin condicionamientos de la Casa Rosada. No hay que descartar que Rose, un periodista que conoce la región, no le pregunte al Presidente sobre Cristina, Amado Boudou y Julio De Vido.