-No conocí a mis padres. Ni lo que era la escuela. Yo pensaba que mi vida era esa y nunca iba a cambiar. Me metí en el alcohol y pasé momentos muy duros. Una vez me cansé y me quería quitar la vida. Tenía 18 años. Quería irme al medio de la de la ruta para que me aplastara un camión. Pero no lo hice. Sentía que mis hermanos no me querían, que nadie me quería, pero estaba equivocada.