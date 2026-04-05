EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 5 de abril: se pronostican lluvias aisladas, descargas eléctricas y rachas de viento

El clima en la Ciudad de México para este domingo 5 de abril de 2026 , Domingo de Pascua , estará marcado por un contraste de temperaturas y condiciones variables, ya que se espera un ambiente cálido por la tarde , pero con lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica e incluso posible caída de granizo , de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos , ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento .

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este domingo en Tijuana, México .

09:52 hs

Lluvias intensas y tormentas eléctricas impactan al centro y norte de México

Lluvias intensas y chubascos eléctricos afectarán al centro y norte de México durante las próximas tres horas, según el pronóstico vigente. Se registrarán rachas de viento de hasta 60 km por hora en regiones de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las condiciones más activas se prevén en zonas como la Sierra Gorda y el semidesierto queretano en Querétaro, así como en la Sierra Alta y Huasteca de Hidalgo, y en varios municipios de Puebla, donde se esperan lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

Simultáneamente, áreas como Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México experimentarán un ambiente fresco a frío, cielos despejados o parcialmente nublados y ausencia de precipitaciones en este lapso.

En Durango y Zacatecas, se destaca el potencial de lluvias con chubascos y actividad eléctrica, mientras que Guanajuato recibirá lluvias localizadas junto a posibles descargas. En estados del norte como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, además del viento fuerte, se prevé caída de granizo y lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas.

El pronóstico también reporta bancos de niebla persistentes en Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Zacatecas, situación que se replicará en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas durante el mismo periodo. No se descartan lluvias intensas en Veracruz y tormentas con fuertes vientos, que podrían alcanzar los 50 km por hora en sectores de Oaxaca y Chiapas.