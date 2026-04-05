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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy domingo 5 de abril: se pronostican lluvias aisladas, descargas eléctricas y rachas de viento

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

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En pocas líneas:

17:06 hsAyer

Clima en CDMX hoy domingo 5 de abril: Domingo de Pascua con ambiente cálido, se prevén fuertes lluvias y actividad eléctrica hacia la tarde

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) reportó que la temperatura máxima será de 24 °C

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El clima en la Ciudad de México para este domingo 5 de abril de 2026, Domingo de Pascua, estará marcado por un contraste de temperaturas y condiciones variables, ya que se espera un ambiente cálido por la tarde, pero con lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica e incluso posible caída de granizo, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

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16:20 hsAyer

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Ciudad de México este 5 de abril

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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16:19 hsAyer

Pronóstico del clima en Ecatepec este domingo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

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16:11 hsAyer

Clima en Puebla de Zaragoza: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Los pronósticos del tiempo, basados en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

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15:49 hsAyer

Clima en México: la predicción del tiempo para Mérida este 5 de abril

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Gobierno de Yucatán)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Gobierno de Yucatán)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

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15:39 hsAyer

Tijuana: la previsión meteorológica para este 5 de abril

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, esta es la previsión meteorológica para las próximas horas de este domingo en Tijuana, México.

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09:52 hsAyer

Lluvias intensas y tormentas eléctricas impactan al centro y norte de México

Lluvias intensas y chubascos eléctricos afectarán al centro y norte de México durante las próximas tres horas, según el pronóstico vigente. Se registrarán rachas de viento de hasta 60 km por hora en regiones de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Las condiciones más activas se prevén en zonas como la Sierra Gorda y el semidesierto queretano en Querétaro, así como en la Sierra Alta y Huasteca de Hidalgo, y en varios municipios de Puebla, donde se esperan lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

Simultáneamente, áreas como Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México experimentarán un ambiente fresco a frío, cielos despejados o parcialmente nublados y ausencia de precipitaciones en este lapso.

En Durango y Zacatecas, se destaca el potencial de lluvias con chubascos y actividad eléctrica, mientras que Guanajuato recibirá lluvias localizadas junto a posibles descargas. En estados del norte como Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, además del viento fuerte, se prevé caída de granizo y lluvias puntuales acompañadas de tormentas eléctricas.

El pronóstico también reporta bancos de niebla persistentes en Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Zacatecas, situación que se replicará en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas durante el mismo periodo. No se descartan lluvias intensas en Veracruz y tormentas con fuertes vientos, que podrían alcanzar los 50 km por hora en sectores de Oaxaca y Chiapas.

Clima México
Clima México
06:04 hsAyer

El frente frío número 43 provocará lluvias y vientos intensos en el norte de México

<b>El frente frío número 43</b>, según advirtió la <b>Comisión Nacional del Agua (Conagua)</b>, provocará <b>lluvias intensas y vientos fuertes</b> este martes en el norte de México, especialmente en <b>Nuevo León</b> y <b>Tamaulipas</b>, con el riesgo de <b>torbellinos o tornados</b>.

El fenómeno meteorológico, cuya masa de aire polar coincide con un canal de baja presión y con inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera, así como una vaguada en altura, generará rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y aumentará la probabilidad de torbellinos en Chihuahua y Coahuila, de acuerdo con la Conagua.

El organismo pronosticó lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en Coahuila y San Luis Potosí las lluvias serán muy fuertes, y en Chihuahua y Zacatecas se reportarán precipitaciones puntuales fuertes.

Este sistema representa una situación de riesgo por las condiciones extremas previstas, de acuerdo con la autoridad.

Frente frío 43 llega al norte del país. Foto: (Conagua)
Frente frío 43 llega al norte del país. Foto: (Conagua)

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