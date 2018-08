"Me gustaría salir de acá, que se vaya mi mamá, mi abuela no se quiere ir. Está acostumbrada al barrio y no quiere salir de su zona de confort, supongo, aunque esto no sea tan confortable", sonríe con su ocurrencia. Kimey quiere ir a la universidad, todavía no define si seguir la carrera de arquitectura o de psicología.