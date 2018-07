Golpeándose el pecho, metido en el personaje, Carlitos encarna a Jean Valjean en Los Miserables, y obliga a su hija Cossette a escapar, en un momento clave de uno de los musicales más famosos de la historia. La escena termina y toca ensayar la canción final. El elenco de ubica en tres filas para cantar "Do You Hear the People Sing?", (¿Oyes al pueblo cantar?, en español). La atmósfera se transforma.