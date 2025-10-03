Tenis

Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña buscarán avanzar a la tercera ronda en el Masters 1000 de Shanghai

Los argentinos se presentan en la madrugada del sábado. El Brujo se medirá con Alex de Miñaur y El Tiburón, con Lorenzo Musetti. Horarios y por dónde ver los partidos

Los argentinos Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña se presentan en el Masters 1000 de Shangai (Crédito: Aaron Doster-Imagn Images)

La presencia argentina se hará sentir en la madrugada del sábado en el Masters 1000 de Shanghai, con dos tenistas en búsqueda de avanzar a la tercera ronda. Camilo Ugo Carabelli se mide con el australiano Alex de Miñaur y Francisco Comesaña, con el italiano Lorenzo Musetti. Los partidos se podrán ver por la pantalla de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

En su mejor temporada como tenista profesional, El Brujo (ocupa el puesto 45° ATP) no quiere detener su marcha y quiere seguir creciendo en la élite del tenis mundial. Hace doce meses estaba completamente sumergido en la gira sudamericana de polvo de ladrillo, donde se consagró campeón en los certámenes de Piracicaba, Santa Cruz y Villa María.

Además, su cabeza le hizo un click, antes prefería viajar menos y quedarse en casa con su perro y su novia. Hasta que se dio cuenta de que quería vivir del tenis y, tras esa decisión y otras mejoras, se multiplicaron los triunfos.

Camilo Ugo Carabelli se presenta ante el australiano Alex de Miñaiur en la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai (Crédito: Aaron Doster-Imagn Images)

En la temporada actual, tuvo un puntapié contundente: se consagró campeón en el Challenger de Rosario, un título que le otorgó 125 puntos para el escalafón mundial y le abrió las puertas a la fase de torneos más importantes del circuito. A partir de ese logro, el argentino capitalizó su buen momento disputando cuatro semifinales en los ATP de Río de Janeiro, Santiago, Umag y Bastad. También, demostró su potencial en grandes escenarios al alcanzar la tercera ronda en el Masters 1000 de Miami tras superar la clasificación, y se dio el gusto de estar presente en los cuatro torneos de Grand Slam de la temporada.

Tras superar el debut ante el francés Terence Atmane (61°), quien se retiró por un ataque de pánico cuando estaban igualados 4-4 en el inicio del primer set, en la segunda ronda tendrá un cruce de alto calibre. Del otro lado de la red lo espera el australiano De Miñaur, número 7 del ranking, campeón este año en el ATP 500 de Washington, finalista en Rotterdam y con un récord de 47 triunfos. Este será el primer duelo entre ambos.

El que consiga el triunfo podría jugar ante el polaco Kamil Majchrzak (66°) o el estadounidense Brandon Nakashima (32°). El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, no antes de las 12:30 (hora Argentina).

El marplatense Francisco Comesaña se presenta en la madrugada del sábado ante el italiano Lorenzo Musetti por la segunda ronda del Masters 1000 de Shangai

Con la ilusión de seguir buscando experiencia en el tour, Francisco Comesaña (62°) se medirá en la segunda ronda del torneo asiático con el italiano Lorenzo Musetti (9°). El Tiburón viene de vencer sin sobresaltos en el debut en sets corridos al francés Ugo Blanchet (151°). Mientras que el europeo comienza su estadía en la fase de 64 por ser cabeza de serie.

El marplatense necesitará una gran actuación en la cancha para superar al Top 10. El italiano, nacido en Carrara, atraviesa una temporada pareja: no conquistó títulos, pero fue finalista en el Masters de Montecarlo y en el ATP de Chengdú; semifinalista en Roland Garros y en los Masters 1000 de Madrid y Roma; además de alcanzar los cuartos de final en el US Open.

El historial entre ambos registra un solo antecedente, favorable al europeo, que se impuso en la tercera ronda de Wimbledon 2024 por 6-2, 6-7(4), 7-6(3) y 6-3. El partido está programado para el segundo turno de la cancha 2, no antes de las 2:00.

