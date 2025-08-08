Masters 1000 de Cincinnati: de la furia de Thiago Tirante al emotivo gesto con un fan de Camilo Ugo Carabelli

Tras la finalización del Masters 1000 de Toronto, que tuvo como campeón al joven estadounidense Ben Shelton, se puso en marcha el torneo de Cincinnati, en lo que será la antesala al último Grand Slam de la temporada, Us Open, y que reunirá a las mejores 128 raquetas del escalafón mundial.

En Cincinnati, donde predomina la humedad y las altas temperaturas en esta época del año, por estos días es el centro de la escena del ATP Tour. Las canchas rápidas del Lindner Family Tennis Centre, en Mason, Ohio, abren sus puertas a los aficionados para disfrutar de jornadas intensas, en las que el talento, la tensión y las emociones se mezclan en cada punto. Y fue precisamente en este escenario donde dos historias opuestas protagonizadas por tenistas argentinos marcaron la primera ronda: una cargada de frustración y otra teñida de generosidad.

La primera historia tuvo como protagonista a Thiago Tirante. El platense de 24 años, que ocupa el puesto 135 del ranking ATP Tour, proveniente de la clasificación tras ganar sus dos compromisos en un mismo día, llegó a a su segundo cuadro principal en un Masters 1000, el primero fue en Miami, también en esta temporada. Con las energías renovadas y con la esperanza de sobreponerse en el debut, el bonaerense saltó al court número 7. Del otro lado de la red, estuvo el italiano Luca Nardi (98°), ingresó al main draw como perdedor afortunado.

La tarde para el albiceleste no venía siendo del todo favorable: se encontraba set abajo y, en el segundo parcial, su juego había empezado a crecer. Después de quebrarle el servicio a su rival y cederlo en una sola oportunidad, llegó el momento que suele ser para algunos jugadores el más difícil del partido: sacar para el set o para adueñarse del encuentro. Tirante sirvió 5-3 y tenía break point en contra. Los tenistas intercambiaron golpes desde las líneas de fondo, pero un error no forzado del platense lo llevó a perder el game. El argentino, incapaz de digerir de inmediato la frustración, estrelló su raqueta contra el cemento en un golpe seco que resonó en toda la cancha. No fue uno, sino varios impactos, que dejaron el marco irreconocible y sellaron su salida del partido en lo emocional.

Finalmente el encuentro quedó en manos de Nardi con un marcador de 6-4 y 7-6(5) en una hora y 57 minutos de competencia.

En la vereda opuesta, la segunda historia fue escrita por Camilo Ugo Carabelli (47°) que también debutaba en Cincinnati pero con un desenlace muy diferente. El Brujo, que viene teniendo una de sus mejores temporadas en el circuito, llegó a sus primeras cuatro semifinales en los ATP de Río, Santiago, Bastad y Umag, logró imponerse en su estreno frente al japonés Kei Nishikori (65°) por 7-5 y 6-3.

El jugador nacido en Capital Federal hace 26 años y campeón de ocho títulos ATP Challenger, la segundo categoría del tenis, se medirá en la segunda rueda frente al tenista estadounidense Ben Shelton (6°).

Apenas terminado el saludo en la red, Ugo Carabelli se dio vuelta, buscó entre el público y localizó a un niño que había estado siguiéndolo y alentándolo desde el primer punto. No dudó: se acercó y le entregó la raqueta con la que había jugado el partido.

El pequeño, primero incrédulo, recibió el regalo con una mezcla de asombro y alegría que desató aplausos en toda la tribuna. El gesto, simple y espontáneo, tuvo un impacto inmediato: un recuerdo imborrable para ese niño y una señal de que el tenis también se construye con actos que trascienden lo deportivo.

Camilo Ugo Carabelli tras conseguir el pasaje a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati le regaló su raqueta a un aficionado (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)