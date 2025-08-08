Tenis

Masters 1000 de Cincinnati: de la furia de Thiago Tirante al emotivo gesto con un fan de Camilo Ugo Carabelli

En el arranque del certamen estadounidense, dos argentinos dejaron huella por motivos opuestos y no pasaron inadvertidos

Guardar

Tras la finalización del Masters 1000 de Toronto, que tuvo como campeón al joven estadounidense Ben Shelton, se puso en marcha el torneo de Cincinnati, en lo que será la antesala al último Grand Slam de la temporada, Us Open, y que reunirá a las mejores 128 raquetas del escalafón mundial.

En Cincinnati, donde predomina la humedad y las altas temperaturas en esta época del año, por estos días es el centro de la escena del ATP Tour. Las canchas rápidas del Lindner Family Tennis Centre, en Mason, Ohio, abren sus puertas a los aficionados para disfrutar de jornadas intensas, en las que el talento, la tensión y las emociones se mezclan en cada punto. Y fue precisamente en este escenario donde dos historias opuestas protagonizadas por tenistas argentinos marcaron la primera ronda: una cargada de frustración y otra teñida de generosidad.

La primera historia tuvo como protagonista a Thiago Tirante. El platense de 24 años, que ocupa el puesto 135 del ranking ATP Tour, proveniente de la clasificación tras ganar sus dos compromisos en un mismo día, llegó a a su segundo cuadro principal en un Masters 1000, el primero fue en Miami, también en esta temporada. Con las energías renovadas y con la esperanza de sobreponerse en el debut, el bonaerense saltó al court número 7. Del otro lado de la red, estuvo el italiano Luca Nardi (98°), ingresó al main draw como perdedor afortunado.

La tarde para el albiceleste no venía siendo del todo favorable: se encontraba set abajo y, en el segundo parcial, su juego había empezado a crecer. Después de quebrarle el servicio a su rival y cederlo en una sola oportunidad, llegó el momento que suele ser para algunos jugadores el más difícil del partido: sacar para el set o para adueñarse del encuentro. Tirante sirvió 5-3 y tenía break point en contra. Los tenistas intercambiaron golpes desde las líneas de fondo, pero un error no forzado del platense lo llevó a perder el game. El argentino, incapaz de digerir de inmediato la frustración, estrelló su raqueta contra el cemento en un golpe seco que resonó en toda la cancha. No fue uno, sino varios impactos, que dejaron el marco irreconocible y sellaron su salida del partido en lo emocional.

Finalmente el encuentro quedó en manos de Nardi con un marcador de 6-4 y 7-6(5) en una hora y 57 minutos de competencia.

En la vereda opuesta, la segunda historia fue escrita por Camilo Ugo Carabelli (47°) que también debutaba en Cincinnati pero con un desenlace muy diferente. El Brujo, que viene teniendo una de sus mejores temporadas en el circuito, llegó a sus primeras cuatro semifinales en los ATP de Río, Santiago, Bastad y Umag, logró imponerse en su estreno frente al japonés Kei Nishikori (65°) por 7-5 y 6-3.

El jugador nacido en Capital Federal hace 26 años y campeón de ocho títulos ATP Challenger, la segundo categoría del tenis, se medirá en la segunda rueda frente al tenista estadounidense Ben Shelton (6°).

Apenas terminado el saludo en la red, Ugo Carabelli se dio vuelta, buscó entre el público y localizó a un niño que había estado siguiéndolo y alentándolo desde el primer punto. No dudó: se acercó y le entregó la raqueta con la que había jugado el partido.

El pequeño, primero incrédulo, recibió el regalo con una mezcla de asombro y alegría que desató aplausos en toda la tribuna. El gesto, simple y espontáneo, tuvo un impacto inmediato: un recuerdo imborrable para ese niño y una señal de que el tenis también se construye con actos que trascienden lo deportivo.

Camilo Ugo Carabelli tras conseguir
Camilo Ugo Carabelli tras conseguir el pasaje a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati le regaló su raqueta a un aficionado (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoMasters 1000 CincinnatiCamilo Ugo CarabelliThiago Tirantedeportes-argentina

Últimas Noticias

La agenda de los cinco argentinos que salen a escena en el Masters 1000 de Cincinnati

Por el lado de los varones, Navone, Ugo Carabelli, Comesaña y Tirante harán su debut. Solana Sierra entró como lucky loser y es la única albiceleste en el cuadro principal femenino. Etcheverry y Báez avanzaron a segunda ronda

La agenda de los cinco

Ben Shelton derrotó a Karen Khachanov y consiguió su primer título de Masters 1000 en Toronto

El estadounidense consiguió su primer trofeo entrenado por su padre, Bryan, quien fue tenista profesional. En Montreal, la canadiense Victoria Mboko también hizo historia

Ben Shelton derrotó a Karen

Etcheverry y Báez inician su camino en el Masters 1000 de Cincinnati: ¿a qué hora y cómo ver los partidos?

La última gran cita previa al US Open comienza este miércoles con dos de los seis argentinos clasificados en cancha. Los detalles

Etcheverry y Báez inician su

La Asociación Argentina de Tenis activó su protocolo de apoyo tras la desvinculación de Tomás Etcheverry con De la Peña

Bajo la mirada de Javier Frana, capitán de Copa Davis, la AAT brindará apoyo al platense en plena transición profesional

La Asociación Argentina de Tenis

Solana Sierra avanzó en la qualy del Masters 1000 de Cincinnati y quedó a un paso del cuadro principal

La marplatense buscará su boleto al main draw ante Emina Bektas. El cronograma de hoy en Estados Unidos y cómo ver los partidos

Solana Sierra avanzó en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Municipalidad de Mendoza y

La Municipalidad de Mendoza y la dueña del animal acordaron cuál será el futuro del pato Juan

Horror en Mar del Plata: encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Detuvieron al jefe de una banda que mató a un policía federal retirado durante un intento de robo en Ituzaingó

Receta de pan de pizza, rápida y fácil

Gustavo Sáenz les dio libertad de acción a los integrantes de su frente provincial de cara a las elecciones del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Cómo dos broches hallados en

Cómo dos broches hallados en Dinamarca pueden revelar claves sobre la historia vikinga

El historial de las reuniones entre Vladimir Putin y los presidentes estadounidenses

Donald Trump anunció que se reunirá el próximo viernes con Vladimir Putin en Alaska

Los países del G7 y la Unión Europea acusaron a Hong Kong de buscar la “represión transnacional” contra los 19 activistas exiliados

Las mujeres que eligieron no casarse y construyeron su propia comunidad en la Edad Media

TELESHOW
Melody Luz opinó de la

Melody Luz opinó de la fuerte pelea entre Alex y Charlotte Caniggia: “Él es testarudo, resentido y rencoroso”

Un exsocio de Claudio Contardi contó cómo era la relación del empresario con Julieta Prandi: “Él la tenía sometida”

El dolor de Fabián Cubero por la muerte de su padre: la despedida de sus nietas

La nueva vida de la China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, entre su flamante mansión y el regreso de Rufina Cabré

Julieta Prandi habló luego del juicio contra su ex: “Lloré desde las tripas después de años de tanto dolor”