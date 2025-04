La historia de Jazmín Ortenzi: las lesiones que la pusieron en jaque, la falta de recursos y el sueño de ganar el US Open

Jazmín Ortenzi, con 23 años, es una de las representantes argentinas convocadas por Mercedes Paz para disputar la primera fase de la BJKC

La Selección Argentina de Tenis Femenino YPF partirá este jueves 3 de abril hacia Guadalajara, México, para disputar el Grupo Américas I de la Billie Jean King Cup. El equipo nacional, comandado por Mercedes Paz, buscará clasificarse a los playoffs del certamen más prestigioso por países por quinta vez consecutiva. La sede que albergará los encuentros del 9 al 12 será el Mouratoglou Tennis Center, sobre canchas rápidas de cemento.

Jazmín Ortenzi, de 23 años, es una de las representantes albicelestes convocadas por Mercedes Paz. Logró superar diversas lesiones que la alejaron de las canchas y hoy atraviesa el mejor momento de su carrera. Nació el 20 de noviembre de 2001 en Chilecito, una ciudad de 60 mil habitantes de La Rioja. A los 8 años comenzó a jugar en la escuelita y su primer entrenador fue Julio Nicolás Moráles, alías Tití, con quien actualmente sigue en contacto y visita cuando regresa a su ciudad natal. “Es como un padre para mí”, expresó.

Sin embargo, su amor por el tenis se disparó cuando aún era más chica y llegó por parte de la rama familiar de su madre. De hecho el plan de los domingos era claro y conciso: despertarse a las siete de la mañana, ir a jugar con sus tíos y sus primos a la cancha de polvo de ladrillo que había construido su abuelo y regresar a la casa para comer asado.

En aquella época el tenis argentino contaba con escasas representantes mujeres en la primera plana mundial y ella tomó la decisión de empezar a disputar torneos en otras provincias: Córdoba, Mendoza y San Juan. Asimismo, Jazmín, realizaba varios deportes en simultáneo. Su rutina marcaba un entrenamiento de tenis matutino, escuela por la tarde, atletismo, natación o vóley y nuevamente tenis después de la merienda. De todas formas, con el correr del tiempo, los eventos comenzaron a superponerse y debió tomar una decisión.

“Por la escuela había clasificado a los Juegos Evita en velocidad y en salto en largo. En esa semana había un G2 en Córdoba y me pregunté: ‘¿ahora qué hago?‘. Finalmente decidí ir al torneo de tenis”, contó en diálogo con Infobae en la previa del viaje a México.

Jazmín Ortenzi es una de las tantas tenistas nacionales que aprovechan las competiciones en el país para sumar puntos clave para el ranking de la WTA

Más tarde, cuando su nivel le hizo ver un destino como profesional, llegó la mudanza al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) con apenas 14 años. “En ese momento era bastante inconsciente. Pensaba: ‘A mí me gusta jugar al tenis, quiero ser profesional, es mi sueño, tengo la posibilidad de hacer algo más, que es irme a vivir a otro lado que me puede servir’. Siempre fue por ese lado. Yo me subía al colectivo en Chilecito y las primeras dos horas no paraba de llorar. Después me convencía y decía: ‘bueno yo me estoy yendo porque quiero esto’. Era más inconsciencia y las ganas que pensar que tenía 14 y me iba a una ciudad gigante”.

Ortenzi, al igual que Luisina Giovannini, no hizo la etapa junior completa: “Llegué hasta segundo año de Sub-16. Jugué Sudamericano, Gira Europa, COSAT, Mundial. Pero el proceso como tal hasta Sub-18 no lo hice. No tenía recursos económicos y mis entrenadores de ese momento creían que tenía que mejorar mi tenis y mi físico pensando en el profesionalismo”.

“Mis papás siempre hicieron el esfuerzo de acompañarme, de mandarme. De hacer que viaje, básicamente. Era todo muy caro. Cuando vivía en Chilecito me ayudaba el gobierno. Si hubiera sido por mis papás no hubiera hecho ni la mitad de viajes que hice. Desde chica entendía que había cosas que se podían y otras cosas que no”, agregó.

La pandemia de COVID-19 en plena inserción al circuito: “Yo vivía en el CeNARD. De un día para el otro nos dicen: ’Vamos a cerrar, váyanse a sus casas‘. Yo me fui a Chilecito y estuve allá hasta septiembre u octubre que pude volver a viajar. Al principio había mucho pánico. Después la gente se cansó y empezó a salir. En esa época la AAT sacó un certificado para que los deportistas puedan salir a entrenar. Habré estado parada, como mucho, un mes”, explicó.

En 2019, con tan solo 17 años, y como una de las grandes promesas albicelestes, Jazmín realizó su debut oficial con la Selección. Fue en la Zona Américas I, en el tercer punto ante Chile, junto a Carla Lucero por la BJKC. “Fue un sueño. Uno cuando es chico, en el deporte que te toque, quiere jugar para el país. Ya había jugado Sudamericano y Mundial. Esa experiencia fue increíble, casi dos años después de haber vestido la camiseta en juniors”, recordó.

Durante un año y medio, las lesiones la alejaron de las canchas y volvió a competir a principios de 2024 en el país

En cuanto a las lesiones que la marginaron de la actividad profesional por casi dos años, reveló: “Tuve varias. Pero siempre era algo chico. A mitad de 2022 estaba en Europa, jugando la qualy de un W60, y pegué un revés y sentí un pinchazo. Algunos médicos decían que era una fisura. Pero se me había roto el fibrocartílago. Volvimos y en las resonancias no se veía claro. A todo esto hacía rehabilitación. Había días que me dolía, otros que no. Terminé el año sin poder jugar y volví en enero de las vacaciones para la operación. La fecha era para la tercera semana. Faltaban dos. Empecé a entrenar y no me dolía y dije: ‘¿Para qué me voy operar?‘. Volví a jugar, fui a Brasil, gané un Haciendo Tenis, empecé a viajar. En junio o julio en Serbia sentí devuelta lo mismo. Pero ahí ya agarraba tendón, agarraba todo. Me operé en septiembre y la recuperación fue rápida. Volví el año pasado en enero”.

Esos momentos son los que ponen a prueba la mentalidad de cualquier deportista, pero apareció el apoyo de su círculo íntimo. “Me apoyaba en mi equipo. No me pudieron haber tocado mejores personas en esos momentos. Después, cada vez que podía, me iba a mi casa. Pasé mucho tiempo con mi familia. Estuve siempre muy contenida. Obviamente había momentos que no quería saber nada”, reconoció.

Jazmín Ortenzi regresó al circuito de manera oficial en el W35 que albergó Náutico Hacoaj de Tigre en enero de 2024. En aquel momento ocupaba el puesto 764 del ranking WTA. Tiempo después, al cabo de 12 meses de competición, conquistó dos títulos categoría W15, alcanzó una final W50 y dos a nivel W35. Además sumó un triunfo en la serie ante Brasil de Billie Jean King Cup y puso en aprietos a Beatriz Haddad Maia, la 17 del mundo. “Fue increíble. El único objetivo que teníamos el año pasado era competir. Los resultados iban a venir o no iban a venir. Lo importante era estar sana, entrenar a la cancha y disfrutar después de dos años pésimos”, contó.

En el segundo punto de aquella serie en el Ginásio Ibirapuera, Ortenzi tuvo dos match points ante Haddad Maia, hoy la 18 del mundo y una de las máximas referentes del deporte de ese país. “Me da bronca haber perdido. Estuve tan cerca. Pero a la vez rescato mucho el haber estado en la situación que estuve. O haber jugado como jugué. En otro momento por ahí me paralizaba de los nervios”, reveló.

Jazmín Ortenzi formó parte de la Selección Argentina que a finales de 2024 puso en jaque a un Brasil, que contaba con la ex Top Ten Beatriz Haddad Maia

Asimismo, recordó entre risas el ambiente que proporcionó el público brasileño: “Nunca sentí eso en mi vida. Estaba por entrenar al estadio y mi psicóloga me dice: ’Hay muchísima gente, ponete los auriculares‘. Yo le hice caso. Entro primera, empiezo a dejar las cosas y Bia todavía no había entrado. Me sacó los auriculares y el estadio se cayó básicamente. Con los auriculares en la mano dije: ‘Esto era lo que no tenía que escuchar’".

Una de las claves para escalar en el ranking de la WTA es la posibilidad de contar con torneos cerca de casa, entre los que se destacan los organizados por la Asociación Argentina de Tenis en el territorio nacional. En ese sentido, la joven comentó: “Es muy importante. Después de una pretemporada, empezar jugando en el país, que te vean tus entrenadores, tu familia, es re lindo. Ojalá este año se sigan haciendo más torneos y el apoyo a las mujeres”.

La oriunda de Chilecito atraviesa, indudablemente, el mejor momento de su carrera. Además de estar sana física y mentalmente, llegó a dos definiciones en el inicio de esta nueva temporada y subió hasta el escalón 235º que, a día de hoy, le permitiría ingresar en la lucha por un lugar en la clasificación de los Grand Slams. “Lo tengo en mí cabeza. Es algo por lo que uno trabaja siempre”, reveló.

Lo que se viene por la Billie Jean King Cup

Entre el 9 y el 12 de abril, sobre el cemento del Mouratoglou Tennis Center de Guadalajara, México, el conjunto nacional intentará regresar a los Playoffs de la Billie Jean King Cup. Sus rivales serán Chile, Guatemala, Paraguay, Venezuela y, lógicamente, las locales. Jaz, por su parte, palpitó su vuelta a la selección. “Estoy re contenta, con muchas ganas. Vamos a dejar todo adentro de la cancha. Como equipo nos llevamos muy bien. Estos días son siempre especiales”, sostuvo.

Tras su auspicioso desempeño en la serie disputada en Brasil el año pasado, la capitana Mercedes Paz volvió a confiar en Jazmín Ortenzi para la BJKC

Acerca de la superficie dispuesta por el país anfitrión, comentó: “No juego en cemento desde hace cuatro o cinco años. Me gusta, aunque obviamente lo más cómodo es el polvo. Pero es adaptarse”.

Al ser consultada por una declaración que hizo cuando tenía 16, en la cual anhelaba conquistar el US Open, bromeó: “Sí, mi sueño todavía es ganarlo. Pasto, por ahora no. Jugué una sola vez, en Francia. Estuvo bueno”.

Un año atrás apareció una foto en el ATP 250 de Buenos Aires 2016 que protagonizaban Jazmín Ortenzi y otras figuras actuales del tenis nacional, como Mariano Navone, Thiago Tirante o Sebastián Báez, junto al estadounidense John Isner.

Jazmín Ortenzi -arriba a la izquierda- presención una clínica brindada por John Isner en 2016 en el Argentina Open

En aquellos años, cuando la joven se animaba a soñar, aprovechaba cada situación para adquirir conocimiento y aprender de los más grandes. Respecto a esa experiencia, recordó: “Estábamos en el programa para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Veníamos de entrenar en el CeNARD. Entramos a la carpa de los jugadores e Isner dio una charla. Esas cosas no te las olvidas nunca”.

Nueve años después, Jazmín se vestirá de celeste y blanco para devolver a la Argentina a los Playoffs. Ni las lesiones ni la falta de recursos la alejaron de sus sueños.