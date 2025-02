Viajar 5.000 kilómetros para ver tenis: la historia de los hinchas que siguen al brasileño furor Joao Fonseca

Los aficionados brasileños que viajaron más de 20 horas para ver jugar a la nueva estrella del tenis brasileño

Joao Fonseca se adelantó a San Valentín y volvió a enamorar a la afición brasileña que se acercó este jueves al Buenos Aires Lawn Tennis para presenciar su triunfo ajustado en los octavos de final del ATP 250 del Argentina Open ante el local Federico Coria.

Hace 25 años se celebraba la primera edición del certamen porteño y, valga la redundancia, quien logró levantar el título en aquella ocasión fue el tenista de Florianópolis y ex número uno del escalafón mundial, Gustavo Kuerten, ante un efusivo público brasileño. En la actualidad, quien busca llevar la bandera verde y amarilla a lo más alto es la joven promesa de Río de Janeiro: Joao.

Pasadas las 13:30 de este jueves, el court central Guillermo Vilas fue testigo del partido entre el nacido en Río de Janeiro y Coria. Para sorpresa de muchos, el rosarino se llevó el primer set en medio de agobiantes temperaturas. En ese preciso instante, la afición que llegó desde el país vecino se hizo sentir desde los cuatro rincones del estadio, destacándose un grupo de ocho personas que vestían camisetas amarillas con las iniciales del apellido de Fonseca.

Los hinchas brasileños se hicieron sentir en el Buenos Aires Lawn Tennis Club para alentar a la joven promesa de su país, Joao Fonseca

El encuentro se vivió como si fuera una serie de Copa Davis, con gritos de aliento de un lado y del otro. El carioca, al igual que en su partido de primera ronda ante el platense Tomás Etchevery, mostró su mejor repertorio y se adueñó de los dos sets restantes.

Al finalizar el partido, Infobae dialogó con Tiago, uno de los hinchas: “Recorrimos 1180 kilómetros y tardamos 20 horas junto a siete amigos. Vinimos en una combi desde Santa Cruz do Sul, en el estado de Porto Alegre, para poder ver a Fonseca. Es la primera vez que lo vemos jugar en vivo y fue una gran decisión venir a Buenos Aires. Nos gusta mucho el tenis y también lo practicamos desde la era de Gustavo Kuerten. Ahora estamos muy contentos con Fonseca; creemos que puede ganar torneos importantes. Es un jugador muy bueno, tiene mucha habilidad. Nos quedaremos hasta el sábado en Argentina y ojalá pueda levantar el título”.

Tres de los fieles torcedores del brasileño

Además, otros fanas del tenista se acercaron al club porteño. Pero en este caso lo hicieron desde el norte de su país y debieron recorrer casi 5.000 kilómetros. En diálogo con Infobae, contaron: “Vinimos desde Ceará, Fortaleza, en avión. Nos vestimos de Garí, profesionales que se encargan de limpiar las calles en nuestro país, especialmente en Río de Janeiro, de donde es Joao. Es un trabajo de mucho esfuerzo, al igual que el que hace Fonseca dentro de la cancha".

También contaron por qué eligieron Buenos Aires como destino: "Desde 2019 venimos a este torneo; es muy bonito, muy tradicional y siempre seguimos a los tenistas de nuestro país. Ojalá Joao pueda llegar a la final; jugará muchas veces en Argentina porque a los brasileños les gusta este certamen”.

Por su parte, respecto al aliento de los brasileños, Fonseca le contó a Infobae: “Me gusta mucho jugar con la afición, creo que me ayuda en los momentos difíciles, me mantiene positivo y enfocado en el partido. Fue muy importante para mí. Sé que hubo rivalidad en las tribunas entre los brasileños y los argentinos; había muchos argentinos, así que los brasileños hacían bastante ruido. Fue bueno para mí; me gusta jugar con esto y espero que en el próximo partido tenga el mismo apoyo”.

Joao Fonseca avanza en el Argentina Open y los hinchas brasileños se hacen sentir cada vez que juega