El apodo “de película” que lo identifica, el extraño ritual con las pelotas de los hat-tricks y su insólita alarma: las revelaciones de Haaland

Haaland se somete a un juego de verdadero o falso

Desde que llegó al Manchester City, Erling Haaland se adueñó del gol. El noruego no decepcionó tras su arribo desde el Borussia Dortmund y hasta ahora es el máximo goleador del torneo con 27 tantos en 25 juegos disputados.

Con promedio de más de un gol por presentación, el potente delantero de 1,94 metros, lleva ya cuatro encuentros convirtiendo de a tres y, en una entrevista que publicó el conjunto citizens en sus redes sociales, afirmó que cada noche al terminar el partido duerme con esa pelota entre sus brazos.

Además de esa revelación, el joven de 22 años explicó cuál es su apodo favorito, la llamativa alarma con la que se despierta todos los días y negó el hecho de llevar una estricta dieta de 6 mil calorías.

Una de las preguntas que contestó en el “Verdadero o falso” que le propusieron desde el club inglés fue si era verdad que su apodo dentro del equipo era Daemon, de GOT (Game of Thrones): “No, no sé quién es y no. Creo que no. Me gusta Terminator, es brutal y creo que me va bien”.

Haaland es el máximo artillero de la Premier League (Reuters)

El ex Dortmund, que lleva cuatro hat tricks en la Premier League (vs Crystal Palace, Nottingham Forest, Manchester United y Wolves), también reconoció que duerme con las pelotas que se lleva de premio tras marcar un triplete: “Si, es verdad. Me gusta mucho cuando marco tres goles sentir la pelota un poco más. Es por eso que lo hago. Lo hago desde hace bastante tiempo. Se ha convertido en una rutina y es un tipo de hábito que tengo después de cada hat-trick. Espero seguir con eso”.

Entre otras consignas, contó que su cábala para marcar goles es comer una lasagna que hace su padre antes de jugar de local en el Etihad Stadium. Además remarcó que su intención al retirarse del fútbol es tener una granja con “un par de vacas” porque “es relajante y eso es bueno”.

Finalmente, sorprendió a más de uno al asegurar que su alarma para despertarse suena con el himno de la Champions League: “Si, es verdad. Me gusta dormir mucho, pero me acuesto temprano y me levanto también temprano”.

