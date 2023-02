El contrato alternativo de Herling Haaland que le permite ganar lo mismo que Messi, Critiano Ronaldo y Mbappé

Soccer Football - Champions League - Manchester City Training - Etihad Campus, Manchester, Britain - February 21, 2023 Manchester City's Erling Braut Haaland during training Action Images via Reuters/Ed Sykes

El noruego Erling Haaland está imparable y está enamorando a todo Manchester City con sus goles. El delantero no sólo rompe redes, sino que también incrementa sus ganancias de manera exponencial fecha a fecha gracias al talento que demuestra dentro de la cancha.

Enzo Fernández habló por primera vez de su transferencia récord al Chelsea El volante de 22 años narró cómo transcurre sus primeros días en Inglaterra y reveló distintos detalles de su llegada a la Premier League, después de que la entidad londinense haya desembolsado 121 millones de euros al Benfica VER NOTA

Según reveló el sitio deportivo Sportsmail de Inglaterra, el atacante percibe una bonificación extra en su contrato, lo cual engrosa sustancialmente su cuenta bancaria. Estos bonos, explica el medio, se cobran por año de trabajo, pero el monto que le queda al escandinavo supera largamente las ganancias de otras estrellas del equipo Ciudadano.

Se trata de un importe de 900 mil libras esterlinas (poco más de un millón de dólares) a la semana. La Bestia noruega gana incluso por encima de la estrella del equipo, Kevin De Bruyne, con las bonificaciones especiales de su acuerdo, a pesar de que su sueldo básico está equiparado con el resto del plantel del City.

El Manchester City empató 1-1 con el RB Leipzig en el primer duelo de los octavos de final de la Champions League El equipo de Pep Guardiola se había puesto en ventaja a través de Riyad Mahrez, pero el croata Joško Gvardiol selló el empate para los alemanes. La revancha será en Inglaterra VER NOTA

Pero más allá de los premios por objetivos y su salario base (de 30 millones de euros por temporada), el ex Borussia Dortmund también recauda con las empresas comerciales y en las últimas horas el medio The Athletic reveló que Haaland está cerca de firmar con Nike por 20 millones de libras anuales (casi 23 millones de euros al cambio), lo que equipararía sus ingresos con las leyendas internacionales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kyllian Mbappé.

Como su último contrato con la marca deportiva había finalizado el 31 de diciembre del año pasado, el goleador todavía no acordó un nuevo vínculo y por tal motivo estuvo vistiendo en distintos partidos botines de otras empresas. “Normalmente cuando el contrato está a punto de acabar, o ya está acabado, los jugadores suelen llevar botas totalmente negras para que las marcas sepan que están libres. Algunos también pintan las botas con dibujos o colores para que tapen el logo”, explicó el experto en marketing deportivo Il Miga en diálogo con el periódico español Marca.

El editorial más cruel contra Cristiano Ronaldo: “Es una superestrella egocéntrica que solo causó dolor” El periodista inglés Richard Keys fue lapidario al referirse a la figura que supo lucir los colores del Manchester United y ponderó a Marcus Rashford, el futbolista que aprovechó su salida al máximo VER NOTA

“Haaland, en este sentido, nunca ha llevado botas negras, simplemente ha llevado las que él quería seguir usando o lo que quería probar”, detalló el especialista, dado que la estrella del Manchester City prioriza “la comodidad y satisfacción” en cada compromiso. Por lo tanto, en caso de confirmar el vínculo con Nike, el atacante noruego se convertirá en el futbolista con el segundo mejor contrato por detrás de Neymar (Puma le paga casi 28 millones de dólares al año). En este sentido, Lionel Messi quedaría en el tercer lugar (su acuerdo con Adidas es de 21.696.120 dólares), Cristiano Ronaldo en la cuarta posición (percibe US$ 18.080.100 anuales por parte de Nike) y el Top Five lo completaría Kyllian Mbappé, quien firmó con Nike por US$ 16.874.760 al año.

SEGUIR LEYENDO