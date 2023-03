El error de Herrera y del VAR que desató la polémica entre River Plate ante Lanús

Lanús y River Plate protagonizaron el encuentro más atractivo de este sábado por la Liga Profesional. Ambos necesitaban sumar un triunfo para continuar en los primeros puestos y el encuentro contó con una gran polémica, que fue crucial en el trámite del duelo disputado en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

Tras el gol de José Paradela a los 25 minutos de la etapa inicial, el Millonario continuó mostrando grietas en el juego aéreo del Granate, que llegó a la igualdad a través de esa misma vía. A los 14 del complemento, Cristian Lema capitalizó un centro enviado desde la banda izquierda del ataque para emparejar las acciones en el Sur. Sin embargo, el festejo del local debió quedar en suspenso porque entró en escena la tecnología para analizar un fuera de juego de José Canale.

Frente a las airadas quejas de ambos entrenadores, Darío Herrera fue llamado por Leandro Rey Hilfer, encargado del VAR, para que el juez principal pudiera juzgar si el defensor intervino de manera indirecta para molestar a Leandro González Pirez o entorpecer el panorama de Franco Armani. La situación se extendió por siete minutos ante la atenta mirada de un incredulo Frank Kudelka, que objetaba los motivos de la revisión original.

Herrera observó la jugada un sinfín de ocasiones y concluyó que era offside de Canale, pero esto se trató de un error, ya que la posición del defensor no afectó a Gonzalez Pires, quien no podía hacer nada frente a ese cabezazo, ni a Armani, que no tenía la visión tapada. Esta equivocación llevó a la anulación de un tanto lícito, que significaba el empate de un encuentro muy parejo.

Instantes después, Kudelka se marchó expulsado tras propinarle una agresión verbal a uno de los integrantes del cuarteto arbitral.

Hasta esta jornada, el dueño de casa llegaba como uno de los punteros del campeonato, pero venía de caer en la fecha pasada ante Racing. El conjunto riverplatense igualó la línea de su contrincante tras definir el trámite con el gol de Lucas Beltrán a 3 minutos de los 90 reglamentarios. En el tiempo de adición llegaría el descuento de Franco Orozco, pero la jugada fue invalidada por correcto fuera de juego de Franco Troyansky en la previa a la conclusión del avance.

River Plate se subió a la cima de la Liga Profesional con 12 puntos y comparte la zona de privilegio con Defensa y Justicia, Talleres, Lanús y San Lorenzo.

