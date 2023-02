Víctor Blanco habló sobre la continuidad de Emiliano Vecchio en Racing y se refirió a la supuesta relación del jugador con su hija

Emiliano Vecchio se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda

La continuidad de Emiliano Vecchio en Racing está envuelta de una profunda incertidumbre. Las charlas para concretar una renovación del vínculo, que vence en los próximos meses, están estancadas a la espera de una resolución. Mientras el tema crece a nivel mediático, empezaron a correr rumores extrafutbolísticos sobre el futbolista: estaría en pareja con Mercedes Blanco, una de las hijas de Víctor Blanco. El presidente decidió abordar el tema y aclarar que busca separar el tema familiar de lo laboral.

El dirigente fue consultado en Radio La Red por los rumores que vinculan a Vecchio en una relación sentimental con Mercedes Blanco, que se había casado en febrero del 2021 con el ídolo de la Academia Lisandro López –quien tienen una hija en común (Guadalupe)–.

Lejos de desmentir estas afirmaciones, Blanco padre dio una mirada general sobre el hecho y aclaró que busca que no influya en las tratativas para extender el vínculo: “Trato siempre de separar el tema familiar, lo hice toda mi vida. No tiene nada que ver. Cuesta, por supuesto, para las dos partes, seguramente para él y para mí también. Pero trato de no mezclar los temas. No tiene nada que ver lo familiar con la institución”.

Justamente, desde la tira radial profundizaron en este trascendido y fue el periodista Hugo Balassone el que reveló algunos detalles sobre el tema. “Él (Vecchio) se encarga de aclarar que la relación que tiene está bien distanciada en el tiempo con la que tuvo Lisandro (López). Quiere separar la cuestión de que hoy está en pareja con alguien que fue pareja de él hace un año y medio”, sumó.

Más allá de los rumores que indican que este tema vinculado a la vida privada podría estar afectando la situación de Vecchio puertas adentro, Víctor Blanco reafirmó su postura de buscar un arreglo: “Si fuera por Racing y por mí, Vecchio seguiría jugando en el club. Si él quiere seguir, de nuestro lado queremos que siga, pero con las condiciones que pongamos nosotros”.

“Hicimos una propuesta muy cercana a lo que pretende. Diría casi igual de lo que él pretende. Después aparecieron, supuestamente, otros interesados. Y quizá eso lo tenga un poco fuera del objetivo”, afirmó.

Emiliano Vecchio con la camiseta de Racing

Tras asegurar que mantuvo distintas conversaciones con el ex hombre de Rosario Central, Corinthians y Bolivar, entre otros equipos, declaró que “quizás sus tiempos no sean los de Racing”. “Falta todavía para que él esté bien físicamente con el alta médica. Igualmente, le hicimos una propuesta y quedamos de acuerdo las partes. No entiendo toda esta movida”, sentenció. Aunque agregó: “Ojalá que podamos renovar en las condiciones que sean buenas para los dos lados. No haremos nada que comprometa el patrimonio del club”.

Además, expresó que las negociaciones cuentan con el aval de Fernando Gago y Rubén Capria (secretario deportivo): “Racing apuesta a que vuelva bien. Por eso le hicimos una propuesta y dependerá de él si sigue o no”. En su última conferencia de prensa, el DT dejó en claro que el tema no depende de él: “Hablé con Emiliano y Víctor. Ya no tengo más nada que hablar. La decisión mía está tomada. Son charlas que quedan en privado. Después es una cuestión que tiene que solucionar el club con el jugador”.

Por lo pronto, Vecchio –3 goles y 4 asistencias en 14 partidos– continúa su recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Sufrió esta lesión el 14 de octubre pasado, día en que debió retirarse a los 36 minutos del primer tiempo en la victoria 2-0 ante Colón en Santa Fe. Tras someterse a una cirugia, su vuelta a las canchas está fijada entre los 6 a 8 meses con posterioridad de este paso por el quirófano. La gran duda será con qué club lo hará.

