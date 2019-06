-Todos los Blanco son de Racing, no se escapó ninguno: ¿Cómo fue el proceso de seducción?

Vitti: ¡Imposible escaparse! En el 79, papá miraba todos los partidos del Mundialito de Maradona, Ramón Díaz y compañía. Cuando terminó ese juvenil, para seguir viendo fútbol me explicó que él era de Racing y que yo me podía hacer del mismo club.

Blanco: "Si vos me querés acompañar a la cancha, te tenés que hacer de Racing", le dije. A mí me pasó al revés: cuando era chico mi tío José me llevó al Viejo Gasómetro a ver San Lorenzo-Racing y me hice fana de la Academia.

Alejandra: Nosotros íbamos al cole en Avellaneda, así que era natural que fuéramos de Racing o de Independiente. Te voy a decir algo que mucho no se dice: nosotros fortalecimos el vínculo con Racing en el Ascenso: fuimos a todos los partidos, de local y visitante.

Melisa: Me acuerdo que se estaba jugando un Mundial, yo era muy chiquita, y no entendía por qué estábamos hinchando por Argentina. Entonces le pregunté: "Pero papi, ¿nosotros somos de Argentina o de Racing?". Y él me la hizo fácil: "Nosotros somos de Racing".