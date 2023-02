River Plate presentó a sus cuatro refuerzos: la sentencia sobre Zuculini y por qué llegó Rondón

La presentación de River Plate con las cuatro incorporaciones del 2023

River Plate presentó a los cuatro refuerzos para afrontar esta temporada con la compañía de Martín Demichelis y el presidente, Jorge Brito, pero esta jornada estuvo teñida de un diferente ánimo por la lesión acontecida con Bruno Zuculini, quien sufrió la rotura parcial en los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en la última práctica de este martes. A pesar de que corrió la posibilidad de un reemplazo, Ignacio Fernández, Salomón Rondón, Matías Kranevitter y Enzo Díaz serán las únicas caras nuevas en este inicio de 2023.

La posibilidad trunca de cortar el préstamo de Felipe Peña Biafore con Arsenal y la falta de opciones en el mercado precipitó una búsqueda que nunca inició. “Es un tema que lo hemos charlado en las últimas horas, consideramos que a la gran base del plantel que tenemos, sumadas las incorporaciones, tenemos con qué seguir compitiendo”, manifestó el mandamás en la conferencia de prensa. Y agregó: “Ayer fue un día duro y difícil por la lesión de Zuculini, le deseamos una pronta recuperación. Es un gran referente del equipo por lo humano y futbolístico”.

Demichelis también alzó la voz para mandarle un mensaje a su dirigido: “Increíblemente, Bruno hoy nos regaló todo lo contrario a lo que esperábamos. Nos dio sonrisas, alegría y buena energía, que es lo que es él. Ayer fue un día muy triste, sabemos de su influencia, pero hay que seguir trabajando, él nos exige seguir trabajando”.

A pesar de esta baja, Brito explicó que uno de los motivos de esta decisión referida a la falta de un reemplazante es la evolución de Kranevitter. El volante central de 29 años continúa la recuperación de una fractura en su tobillo derecho ocurrida en un amistoso de pretemporada y augura su vuelta en los próximos meses: “Estoy en una etapa buena, ya pasaron 43 días de la lesión en el tobillo y estoy evolucionando bien. Es duro, pero le estoy poniendo el pecho. Las cosas van a ir bien y mejorando de a poco”. “Hacía mucho tiempo que quería estar en el lugar donde estoy. Todos los que me conocen saben del esfuerzo y el cariño que le tengo a la institución que me crió desde chico”, declaró sobre su regreso al Millonario proveniente del Rayados de Monterrey.

Por otro lado, los otros tres refuerzos ya debutaron oficialmente con esta camiseta en la presente Liga Profesional con un rendimiento dispar. Uno de los marcados por los hinchas en este comienzo fue Enzo Díaz, a causa de una pérdida defensiva en su estreno que abrió el partido ante Belgrano en Córdoba: “Estoy feliz de estar acá, siempre soñé con llegar a esta institución. El partido del fin de semana fue especial y tuve un error, pero hay que prepararse para el próximo partido para estar al 100% y que así al entrenador se le haga más fácil y los compañeros te vean motivado. Hay que hacer el duelo esa noche nomás”.

A 24 minutos de consumar la primera derrota de este año, Rondón ingresó por Miguel Borja para jugar sus primeros segundos en la Argentina. El exhombre del Everton de Inglaterra contó que aún no se acostumbró al ritmo del futbol local: “En Europa se juega a otro ritmo y en otras condiciones, acá todavía me está costando agarrarle el timing, pero ahí voy, estoy contento. Acá, lo único que vale es ganar y yo tengo ganas de competir y de ganar. Estoy ilusionado de enfrentar todas las competiciones”.

El último refuerzo del equipo reveló las razones que lo llevaron a aceptar el ofrecimiento: “Había ofertas, pero por ahí no me llamaban mucho la atención. Decidí River por el esfuerzo que hizo la directiva, hablé con Martín (Demichelis) y me comunicó sus necesidades. Tenía ganas de competir y de vivir el fútbol sudamericano”. El llamado de Micho fue definitorio en su decisión: “Hace 12 años compartimos equipo en el Málaga, de ahí conozco su liderazgo. Yo era uno de los más pequeños, él de los más experimentados. No dudé ni un segundo cuando me comunicó si quería venir”.

En contraposición, Nacho Fernández es uno de los jugadores que más rápido se adaptaron en su vuelta al país tras un breve paso por Atlético Mineiro: “Me sentí muy cómodo en estos dos partidos. Quizás en el último no se dio el resultado que pretendíamos, pero el equipo por momentos jugó muy bien. Lógicamente que hay cosas para corregir. Después, en la cancha trato de hacer lo que me pide Martín, que me da libertad para moverme, para asociarme con los delanteros. Como siempre, trato de dar lo mejor para el equipo”. Entrerisas, confesó cuál es el cambio que se produjó en comparación a su primera etapa en el club después de que haya metido 2 de los 3 goles anotados por el plantel en el torneo local: “Una de las diferencias con el Nacho que se fue es que este vino con un poquito más de gol, ja. Ojalá que sigamos así”.

Tras casi dos años alejado del Monumental, el mediocampista de 33 años regresará al estadio este domingo desde las 19:15 contra Argentinos bajo el calor de los hinchas con un dorsal muy particular en su espalda: “Tener la 10 todos saben lo que significa. Es un orgullo, si bien en los últimos seis meses de mi etapa anterior ya la había usado. Que me la hayan ofrecido de nuevo me puso muy contento y obviamente no dudé ni un segundo. Sé de la historia que tiene y de lo representativa que es para el club. Ahora se viene la vuelta al Monumental, me tocó venir con Mineiro pero por la pandemia no hubo público. Va a ser una linda bienvenida, esperamos darle una alegría a la gente y conseguir un triunfo, que es lo más importante”.

