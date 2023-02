Demichelis habló tras su primera derrota con River Plate y explicó por qué usó a Enzo Díaz de central

Este sábado Belgrano venció 2 a 1 a River Plate en Córdoba y provocó la primera derrota del ciclo de Martín Demichelis, que no había siquiera recibido goles en amistosos hasta aquí. Después del partido, el entrenador del Millonario se sentó en conferencia de prensa y, si bien no minimizó la caída, le sacó dramatismo al resultado.

El técnico que está haciendo sus primeros pasos en el fútbol nacional, ya que viene de trabajar en Bayern Múnich, sostuvo que su equipo fue superior en el campo de juego del Mario Alberto Kempes y que por eso no se va preocupado, pese a haber perdido. “La derrota siempre duele, genera bronca y tristeza, pero como le dije a los jugadores en el vestuario, que no genere desilusión, que no haya reproches entre nosotros”.

Demichelis hizo hincapié en la efectividad de Belgrano, que no falló frente al arco de Franco Armani: “Es el partido que menos situaciones de gol nos crearon, pero el rival fue efectivo en las chances que tuvo. No queda otra que seguir, esto recién empieza”. Y agregó: “En el fútbol generar más que le rival no significa que vas a ganar, pero entendemos que ese es el camino”.

Una de las consultas de los cronistas fue por la posición de Enzo Díaz. El ex Talleres se ubicó como central, al lado de Jonathan Maidana, en lugar de pararse sobre el lateral izquierdo, como lo ha hecho durante gran parte de su carrera: “Jugó ahí porque ellos iban a ser rápidos en las transiciones y Enzo es rápido, potente y gana muchos duelos. Cuando se fue Peña Biafore dije que a Enzo lo íbamos a trabajar de central y me decidí por él. No tengo dudas que nos va a dar mucho, es su primer partido”.

El entrenador se mostró muy conforme con la actuación del equipo y aseguró que tuvo no menos de cinco oportunidades claras de gol, además de varias aproximaciones. Además destacó que en el segundo tiempo, con el 0-2 en el marcador, los futbolistas mostraron una muy buena versión: “El equipo no se desordenó y siguió yendo para adelante en el segundo tiempo pese a quedar defendiendo mano a mano”.

River Plate suma ahora tres puntos en la Liga Profesional, producto de su victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la primera jornada y el próximo domingo jugará ante su gente en el Monumental frente a Argentinos Juniors.

