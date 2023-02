Merentiel fue presentado en Boca Juniors: la explicación detrás del “soy una bestia” y el homenaje a Riquelme con su mascota

El delantero uruguayo Miguel Merentiel fue presentado como nuevo refuerzo de Boca Juniors este viernes y en conferencia de prensa se mostró entusiasmado con esta posibilidad de vestir la camiseta de uno de los clubes más importantes de la Argentina, después de su paso por Palmeiras. El futbolista ya se encuentra a disposición del entrenador Hugo Ibarra.

“Mi representante me llamó para avisarme que existía la posibilidad de Boca Juniors y ni siquiera lo dudé, le dije que esta opción era la mejor para mi”, comentó al revelar que también tenía otras propuestas, aunque no mencionó de qué equipos. Al ser preguntado sobre la posición en la que más se siente cómodo, explicó: “Puedo jugar con otro 9, soy más de ir a los espacios y salir a jugar también, pero estoy preparado para apoyar de donde me toque”.

Ricardo Centurión fue presentado como refuerzo de Barracas Central: “Fueron meses duros para mí” El delantero explicó por qué decidió declinar otras ofertas para llegar al Guapo. Podría debutar este sábado ante Sarmiento VER NOTA

Su mejor actuación ha sido con la camiseta de Defensa y Justicia, entre 2020 y 2021, periodo en el que ganó la Copa Sudamericana y le marcó un gol a River Plate que quedó en la historia. Es que a finales de 2021 tuvo la oportunidad de convertir un tanto en el Monumental y en el festejó buscó una cámara para gritar: “¡Soy una bestia!”. Aquella celebración hasta el día de hoy sigue teniendo repercusión en redes sociales al punto tal que los usuarios lo han apodado La Bestia: “Hice el gol y me saqué mal, fue una euforia del momento y se hizo muy viral”, recordó entre risas.

Por otro lado, reconoció que hace tiempo tiene un fanatismo con Juan Román Riquelme, actual vicepresidente primero de Boca Juniors, y que justamente en su honor ha bautizado a su mascota: “Hablé con Román por teléfono y en el predio de Ezeiza, me han recibido muy bien. Tengo un perro que se llama Juan Román y tiene cuatro años y es por un aprecio que tenía a Román de chico. Al perro lo amamos”.

*La historia del perro de Merentiel

Con el regreso de Heinze a Rosario, Newell’s y Vélez empatan 0-0 en la Liga Profesional La Lepra busca su primer triunfo y el Fortín repetir el que logró en el arranque. Además Tigre recibe a Rosario Central en Victoria VER NOTA

Merentiel, de 26 años, llegó a Boca Juniors préstamo por un año luego de que el dueño de su pase, Palmeiras, acordara con el Xeneize. Ya se entrena con sus nuevos compañeros y podría debutar este domingo en el encuentro que el elenco azul y oro jugará de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero por la segunda fecha de la Liga Profesional. Usará el dorsal 16 que dejó vacante Aaron Molinas, quien se fue a Tigre.

Boca Juniors tiene una opción de compra por el pase del charrúa que sería por tres millones de dólares en caso de que a fin de año la dirigencia defina retenerlo. Hay muchas expectativas en el punta que disputará la titularidad en el puesto de centro delantero con Luis Vázquez, Nicolás Orsini y Darío Benedetto.

En el presente ejercicio, el Xeneize vuelve a tener una agenda cargada con la Liga Profesional que acaba de iniciarse, la Copa de la Liga en la segunda parte del año y la Copa Argentina. El mes próximo puede llegar a lograr sus primeros títulos pues jugará las finales del Trofeo de Campeones de 2020 y la Supercopa Argentina 2022. Pero el objetivo más importante estará en intentar la Copa Libertadores.

El jugador oriental regresa al fútbol argentino, donde su mejor rendimiento fue en Defensa y Justicia, club con el que logró la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana en la serie en la que superó a Palmeiras, por entonces vigente campeón de la Copa Libertadores. En el Halcón marcó 27 goles y 9 asistencias en 79 partidos. Merentiel nació en Paysandú y debutó en Peñarol de Montevideo. Pasó por Tanque Sisley, Lorca FC de España, Godoy Cruz y Defensa, donde estuvo hasta mediados de 2022. Luego fue comprado por el Palmeiras y allí disputó 11 encuentros y convirtió dos tantos.

Seguir leyendo: