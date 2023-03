Hazard destapó un desconocido conflicto en el vestuario del Real Madrid y provocó una contundente respuesta de Ancelotti

Eden Hazard no habla con Ancelotti (Reuters)

Karim Benzema, Vinicius Jr, Rodrygo, Modric, Alaba, Courtois. El Real Madrid es uno de los equipos más poderosos del mundo y cuenta con grandes futbolistas entre sus filas. Algunos pueden demostrar su talento partido a partido mientras que otros ocupan un lugar en el banco de suplentes a la espera de que Ancelotti les dé una oportunidad.

Uno de los que más padece esa situación es Eden Hazard, quien llegó en 2019 como el nuevo galáctico de la Casa Blanca pero que nunca pudo demostrar por qué el cuadro merengue abonó 155 millones de euros al Chelsea por él.

A casi cuatro años de su contratación, el belga rompió el silencio y habló sobre las pocas oportunidades que recibió con Carlo Ancelotti al mando del barco. “Echo de menos jugar, estar en el campo, sentirme importante. Cuando te sientes importante, tienes confianza, tienes la afición contigo y entonces todo es más fácil”, afirmó en una entrevista con RTBF.

“Quiero divertirme en el campo. Los entrenamientos son buenos pero lo que nos mantiene vivos son los partidos. Ojalá pueda aportar algo y que el entrenador siga contando conmigo. Veremos si puedo jugar algo a final de temporada”, comentó el ex jugador Blue que apenas disputó 7 partidos entre todas las competencias en lo que va de la temporada.

Hazard disputó solo siete partidos entre todas las competiciones esta temporada (Reuters)

“Hay una cosa que podría sacarme de la espiral en la que estoy metido y es jugar. Después de meses sin hacerlo, sé que no marcaré cinco goles en mi primer partido. Necesito tiempo”. remarcó el belga, que no juega en La Liga desde el 9 de septiembre del 2022.

“¿Mi explicación a no jugar? Que hay compañeros que juegan bien, el equipo gana y así esto es difícil cambiarlo. Probablemente merezco menos a sus ojos que otros. Deberías preguntarle a él”, respondió acerca de la decisión de Ancelotti de dejarlo en el banco.

Con respecto a su relación con el técnico italiano, Hazard fue contundente: “Hay respeto entre nosotros pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos... Pero insisto que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar. Tengo que tener respeto por un tipo como él, por lo que representa para el fútbol y lo que ha hecho en su carrera”.

El atacante belga tiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2024 y se mostró convencido al asegurar que quiere cumplir con su acuerdo: “Algunos (compañeros) me dicen de salir (para jugar) porque ven mi calidad, pero no es mi opción. Estoy convencido de que aún puedo aportar algo. No pido jugar los 90 minutos, sólo sentirme útil”.

Esta entrevista retumbó entre las paredes de la Casa Blanca y la prensa no tardó en hacérselo saber a Carlo Ancelotti, quien se presentó en la rueda de prensa previa al choque contra el Liverpool por los octavos de final de la Champions League.

“La relación no es fría. Ha sido muy honesto, no hablamos mucho y es la verdad. Muchas veces es una cuestión de carácter, te encuentras mejor hablando con una persona que con otra”, respondió al ser consultado por este episodio y agregó: “Esto no es lo más importante, para mí es que, aunque no hablemos mucho y no juegue, me respete. Si no juega mucho es porque hay mucha competencia. En su posición hay un jugador que está aportando mucho y es Vinicius”.

Finalmente, al ser consultado acerca de si contará con él durante el último año que le queda de contrato, sentenció: “Para el próximo año yo cuento con los jugadores que me pone el club a disposición. El partido de mañana es más complicado para nosotros que para el Liverpool. Ellos vendrán a tope desde el primer minuto y da igual pase lo que pase”.

