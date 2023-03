10 frases de Piqué: su separación de Shakira, el caso Dani Alves y el futuro de Lionel Messi

Gerard Piqué habló de Dani Alves (Reuters)

En medio de las investigaciones y recopilación de pruebas acerca de la culpabilidad o no de Dani Alves, quien está acusado de abusar sexualmente de una mujer en la disco Sutton de Barcelona a finales de 2022, el ex futbolista Gerard Piqué habló sobre el tema en una entrevista con el periodista Jordi Basté, director y presentador del programa El Mon de Rac 1.

Te puede interesar: La ex pareja de Gerard Piqué habló por primera vez de la escandalosa separación de Shakira: los sutiles dardos a los protagonistas

“Es un tema muy complicado porque lo conozco y le tengo aprecio”, fueron las primeras palabras del ex defensor catalán sobre su amigo, con quien compartió varias temporadas dentro del campo como azulgrana. “Es muy jodido para todos, para él y para los que fuimos sus compañeros. La Justicia tiene que seguir su camino. Yo quiero esperar a lo que diga el juez, y a partir de ahí, ayudar sobre todo a la víctima en el proceso”, añadió.

Sobre la detención del brasileño el pasado 20 de enero, Piqué afirmó que “es algo muy complicado”. “Cuando eres compañero de vestuario lo compartes todo. Lo ves actuar en el vestuario y no lo pensarías nunca. Parece que es así y te quedas en un estado de ‘shock’ porque no te lo esperas. Es una cachetada con la mano abierta a todo el mundo, una cachetada de realidad. Piensas ‘¿cómo puede ser que haya pasado?’ Si es así y ha pasado, creo que se tiene que ser muy duro. Con él y con todo el mundo que haga una cosa así”.

Te puede interesar: El mensaje de la madre de Dani Alves en medio de la investigación por el caso de agresión sexual

“Si es verdad que ha pasado, hay que ser muy duro con él y con todo el mundo. Estoy totalmente en contra de esta gente que no defiende el ‘sí es sí o, el ‘no es no’, tenemos que respetarnos entre todos nosotros”, consideró.

Finalmente, aseguró que, “sería inflexible y muy duro, en caso de que esto sea así”, sin embargo agregó: “Yo hasta que no me digan que lo ha hecho y que hay pruebas… pues creo que tenemos que esperar. Lo más fácil hoy en día es decir que ya es culpable y que se merece la pena que sea”. “Yo quiero esperar. Esperar a lo que diga el juez. Y si el juez cree que es una cosa o es la otra pues hay que acatarlo y a partir de ahí pues ayudar sobre todo a la víctima en el proceso. Creo que nos tenemos que respetar los unos a los otros, hombres y mujeres. Al final lo que queremos es vivir en un mundo en el que no sucedan cosas de estas”, sentenció.

Te puede interesar: La esposa de Dani Alves volvió a visitarlo en prisión: el sugestivo mensaje que publicó previamente

Más allá de que el lateral ex Barcelona y PSG insiste con su inocencia, su defensa se basa en que mantuvo relaciones sexuales con la denunciante en el baño del local nocturno, pero alega que fueron consensuadas. En lo que respecta al caso, y siguiendo los tiempos previstos por la justicia española, a finales de este año se llevaría a cabo el juicio, en el cual el brasileño se enfrentaría a “una pena entre 4 y 12 años de prisión” si es que la Fiscalía logra probar “un delito de agresión sexual con penetración del articulo 179 del Código Penal”.

Gerard Piqué habló sobre el futuro de Lionel Messi (Reuters)

En la misma entrevista, el ex capitán azulgrana también se refirió a Lionel Messi y su futuro: “Sólo lo sabe él. Ha ganado el Mundial, que era el gran sueño que tenía, y ahora ya nadie puede dudar de que es el mejor de la historia. Lo que decida, será un tema suyo, de dónde puede encontrar la felicidad y su competitividad”.

“Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes, si quiere dejar de competir a este nivel, pues igual se va a la MLS. Sería muy bestia, por todo lo que nos ha hecho sentir, que Messi volviera a jugar en el Barça”, reconoció.

Por último, fue consultado sobre el tema musical de Shakira con Bizarrap que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Primero, admitió haberlo escuchado, pero eligió no opinar sobre la letra: “Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien”.

“Con mis hijos siempre he tenido una relación muy cercana y me gusta que participen de cosas que se lo pasan bien. Cada uno toma las decisiones que considera que son las mejores, yo hago las formas de una manera e intento hacerlo de la mejor posible. En clase no recibes una lección de cómo puedes ser mejor o peor padre. Estoy bien y con ganas de seguir haciendo cosas”, concluyó.

Seguir leyendo