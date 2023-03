El tiro imposible de 30 metros que intentó Stephen Curry y golpeó en la cara a un joven alcanzapelotas

Stephen Curry golpeó a un recogepelotas con un tiro de larga distancia

Stephen Curry fue el protagonista de la jornada en la NBA después de convertirse en el hombre clave de la victoria de los Golden State Warriors por 125-116 ante los Bucks de Milwaukee tras anotar 36 puntos, de los cuales 22 fueron durante el último cuarto y en la prórroga.

Sin embargo, la estrella de 34 años no sólo dio de que hablar durante el partido, sino también en la previa y no por encestar uno de sus típicos tiros imposibles que suele hacer durante el calentamiento previo al encuentro sino todo lo contrario.

El oriundo de Akron (Ohio) se volvió tendencia en las redes sociales después de que trascendiera un video suyo en el que le dio un terrible pelotazo a un joven que se encontraba a más de 30 metros de él.

En las imágenes se pudo ver el momento en el que el basquetbolista se dispuso a tirar desde el túnel situado detrás del aro en el que se encontraba. La pelota viajó por toda la cancha pero el disparo quedó corto y le dio de lleno en la cara de un alcanzapelotas que estaba parado debajo del aro en el área contraria.

Los lentes del joven de remera blanca volaron por el aire cuando la pelota impactó en su rostro y miembros del servicio médico de los Warriors tuvieron que acudir al lugar para atenderlo.

La cuenta oficial de Twitter de los Warriors compartió el momento en cuestión y los usuarios no tardaron en reaccionar: “Me hubiera tirado al suelo y me hubiera negado a levantarme hasta que Steph me transfiera 2 millones en mi cuenta bancaria”, bromeó uno, mientras que otros optaron por compartir algunos memes.

En lo que respecta al partido, Curry brilló en su primer duelo en casa desde que se ausentó largamente por una lesión. Atinó un triple que empató el marcador cuando restaban 19 segundos del tiempo regular, y tapó una bandeja de Jrue Holiday en los últimos instantes.

Los Warriors tuvieron la bola de vuelta con 1,9 segundos por disputarse, y Curry la envió a Draymond Green, quien falló su tiro largo.

Holiday había dado a Milwaukee la ventaja mediante un triple con 32,7 segundos restantes y terminó con 18 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias. Pero los Bucks (48-19), quienes jugaron sin su astro Giannis Antetokounmpo, vieron cortada una racha de tres triunfos y sufrieron apenas su segundo tropiezo en 21 partidos desde el 21 de enero.

Klay Thompson anotó 22 puntos, Donte DiVincenzo registró 20 y atrapó 10 rebotes, y los Warriors ganaron en casa por séptima ocasión consecutiva y por undécima en sus últimos 12 duelos.

Curry fue clave en la victoria de los Warriors (USA TODAY Sports)

