Una ex estrella de la NBA terminó a los tiros por un iPhone: el tenso momento de su detención

ARCHIVO - Shawn Kemp, ex jugador de los SuperSonics de Seattle, durante un juego de la WNBA, el 18 de mayo de 2022, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren)

Un nuevo escándalo de violencia en Estados Unidos cautivó al mundo deportivo. Es que la ex figura de la NBA, Shawn Kemp, fue detenido al verse involucrado en un tiroteo en Tacoma, Washington, y comparecerá ante un juzgado en las primeras horas del jueves. Según fuentes oficiales, amparadas en el registro online de la cárcel norteamericana, el ex jugador de los SuperSonics de Seattle fue procesado dentro de una investigación por el delito de disparar desde un automóvil en marcha decra de las 6 de la tarde del miércoles (hora local).

La agenda del juzgado del condado de Pierce indicó que el ex deportista de 53 años podrá testificar el jueves por la tarde. Lo llamativo fue el móvil de su accionar, dado que según la agencia de noticias DPA, las primeras informaciones brindadas por la policía aseguran que se produjo un incidente entre los vehículos en el que estaba Kemp y otro que ocupaban dos personas. tras varios insultos y reclamos, comenzaron a producirse los disparos que por fortuna no llegaron a arrojar heridos. Según la prensa local, el incidente se produjo debido al robo de un iPhone y el ex basquetbolista intentó defenderse.

Tras el incidente, uno de los vehículos se dio a la fuga, pero el otro fue detenido por las autoridades y se encontró un arma de fuego que sería del ex NBA. En este sentido, el ex basquetbolista afronta una situación compleja, debido a que disparar desde un vehículo es considerado un delito grave que podría conllevar una sentencia de prisión efectiva de hasta 10 años.

Durante su trayectoria como profesional, Kemp fue seleccionado seis veces para el Juego de Estrellas y militó con los SuperSonics entre 1989 y 1997. Alcanzó las Finales de la NBA en 1996, cuando su equipo perdió ante Chicago Bulls de Michael Jordan. También durante sus días de esplendor defendió los colores de Cleveland, Portland y Orlando.

Shawn Kemp debutó en la máxima categoría mundial durante la temporada 1989-90, cuando tenía 20 años y no contaba con ninguna experiencia en el básquet universitario, pero con el tiempo se hizo famoso por su espectacular elevación en sus volcadas. Tras su retiro se convirtió en empresario dedicado a la venta lega de marihuana y es dueño de dos tiendas en Seattle.

