Economía

La industria fintech invertirá USD 2.200 millones y aumentará su facturación casi 30% durante 2027

Casi la mitad de las 1.100 empresas del sector ya opera fuera del país. El ecosistema espera crecer en 2027, aunque destaca la necesidad de cambios fiscales y regulatorios

La Cámara nuclea a 180 empresa fintech
La Cámara nuclea a 180 empresa fintech
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Para el año próximo, la industria fintech argentina proyecta expandir inversiones y facturación, incrementar su personal a más de 50.000 trabajadores y acentuar su internacionalización desembarcando en otros mercados de la región, según un informe presentado por la Cámara Argentina Fintech. Las perspectivas del sector apuntan a crecer a partir de los distintos segmentos del negocio y a consolidar sus finanzas: el 71% de las compañías relevadas alcanzó su punto de equilibrio.

El relevamiento Industria Fintech Argentina 2026 estima que el conjunto de las compañías del sector prevé fuertes inversiones que en el 90% de las firmas ya definió. El documento señala que “de cara a 2027, las empresas proyectan inversiones por USD 2.200 millones, con la tecnología como principal área de inversión prevista, y esperan aumentar su facturación un 28% en términos reales, en promedio”. La tecnología concentra los planes de inversión de un 68% de las consultadas; le siguen marketing y adquisición de clientes, con 51%, y la expansión geográfica y el talento, ambas con 38%. El informe calcula un rango de inversión de entre USD 1.800 millones y USD 2.650 millones y señala que el 80,4% de las compañías se financia con capital propio.

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La salida al exterior aparece como otra de las variables del crecimiento previsto. El 49% de las fintech ya tiene operaciones en otros países y la proporción sube al 68% si se incluyen las que prevén desembarcar en mercados externos en el corto plazo. Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú concentran la presencia actual, mientras que Paraguay, México y Uruguay son los destinos que generan mayor interés para nuevas operaciones. El informe sostiene que “la presencia internacional refleja la capacidad de las fintech argentinas para desarrollar modelos de negocio y soluciones tecnológicas aplicables a distintos mercados”.

Diez verticales, con Medios de pago a la cabeza

La Cámara Argentina Fintech identificó 1.108 empresas que utilizan tecnología para crear o distribuir servicios financieros, distribuidas en diez verticales y 26 subverticales. Medios de pago es el principal segmento, con 438 empresas en emisión y procesamiento y otras 307 en aceptación y redes. También se destacan activos financieros y mercados de capitales, con 293 compañías; crédito y financiamiento, con 285; infraestructura y tecnología, con 235; y cripto y blockchain, con 140. La Cámara señala que “la diversificación también forma parte de la evolución de la industria: en promedio, cada compañía opera en dos verticales, combinando diferentes soluciones financieras dentro de una misma propuesta”.

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infografia

El informe también refleja la diversidad de escala dentro del sector. Tres de cada cuatro empresas tienen menos de 100 empleados y la Cámara estima que la industria reúne cerca de 50.000 trabajadores sobre un total de 140.000 personas empleadas para todo el sector financiero. Durante el último año, el 52,4% de las compañías aumentó su nómina, aunque ese indicador se ubicó 10 puntos porcentuales por debajo del dato de 2025. La facturación mediana anual fue de USD 1,7 millones, frente a un promedio de USD 7,3 millones, influido por las firmas de mayor tamaño.

La madurez de los modelos de negocio es otro de los ejes del estudio. El 71% de las empresas alcanzó el punto de equilibrio y, entre las que aún no lo lograron, el 47% espera hacerlo en 2027. La composición del ecosistema incluye 22% de startups, 33% de scaleups, 43% de compañías consolidadas y 1% de unicornios. A la vez, las firmas que actúan en tres o más verticales muestran mejores indicadores: el 81% llegó al equilibrio, frente al 65% de las monoverticales.

Presión tributaria y marco regulatorio

Pese a esas expectativas, las compañías identifican obstáculos fiscales y regulatorios. El documento afirma que “la presión tributaria es el desafío más mencionado por las empresas de la industria (59%), seguida por la necesidad de modernizar el marco regulatorio (52%)”. La carga impositiva también encabeza las barreras para desarrollar productos y servicios, con 41%, y el 40% de las firmas reclama una reforma fiscal. Aun así, el 61% considera adecuado el marco normativo vigente para su actividad.

María Paula Arregui, presidenta de la Cámara Argentina Fintech, sostuvo que “los resultados muestran una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente. Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión” y afirmó que “la Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía”.

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