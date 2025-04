Manu Ginóbili debutó como entrenador en un equipo de streamers y contó su experiencia: “No sé bien qué hago acá”

Manu Ginobili fue entrenador de un evento de básquet de influerncers (Crédito: X @@goijman_)

Emanuel Ginóbili se convirtió en una de las figuras más destacadas en los libros dorados del deporte argentino. Se transformó en una de las grandes estrellas de la NBA con los cuatro anillos ganados con los San Antonio Spurs y fue uno de los pilares de la Generación Dorada con la selección argentina. Ahora, tras participar en el homenaje en Parque Roca a dicha camada de basquetbolistas albicelestes, Manu tuvo su debut como entrenador en un partido de básquet desarrollado en la ciudad de North Carolina.

En un evento que reunió a reconocidas figuras de las redes sociales, como Fede Vigevani, Duki, Ibai Llanos, Mr.Beast, Germán Garmendia, entre otros; el bahiense realizó el rol de entrenador del equipo de habla hispana, que desafió a un combinado de streamers de los Estados Unidos.

A Ginóbili, retirado en 2018, se lo vio completamente centrado en el desarrollo del encuentro de básquet y realizó su labor con total seriedad, al punto de que rechazó una entrevista antes de que comience uno de los cuartos con el fin de poder seguir de cerca el desempeño de sus “pupilos”. Algunos de los nombres que estuvieron bajo la tutela de Manu fueron: Federico Vigevani, Duki, Ibai, Fernanfloo, Germán Garmendia, Eladio Carrion, ThatKidElvis, Ricky Limón e Ian Lucas.

Del otro lado estuvo el conjunto que tuvo a los streamers estadounidenses más populares, liderados por Mr. Beast. El evento, llamado “YouTube Basketball Stars”, tuvo fines solidarios y todo lo recaudado será donado a entidades elegidas por los protagonistas.

Ginóbili se sumó a la diversión del evento e incluso bromeó en la antesala del enfrentamiento sobre cuál iba a ser su rol. “Tampoco sé bien qué hago acá. Pero está buena la experiencia y me encanta ver el entusiasmo de ustedes. Los vi tirando al aro y entrenándose”, comentó entre risas en diálogo con Vigevani. El uruguayo es uno de los youtubers que organizó el partido, el cual tuvo picos de audiencia mayores al millón y medios de vistas. Además, cuenta en su canal personal de YouTube con más de 67 millones de suscriptores.

Manu Ginobili fue una de las grandes figuras dewl evento (Crédito: X @@basquetplus)

Al mismo tiempo, Manu agregó: “Va a ser mi primera experiencia como coach. Estoy debutando como entrenador. Un poquito de nervios capaz, pero estoy contento de estar acá. El deporte siempre es una buena excusa para estar sano, fuerte y hacer amigos para conectar. El deporte siempre es una solución y sirve para conectar mundos.”

Vale recordar que el bahiense, de 47 años, se había puesto a tono del evento desde el primer segundo del evento desde el primer segundo en que fue presentado como coach del elenco hispanohablante. El ex basquetbolista, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs, bromeó en su presentación asegurando: “Espero que estén listos, que se estén entrenando porque este partido lo tenemos que ganar. No me gusta perder contra Estados Unidos. Así que, Mr. Beast, allá vamos".

Esta última frase generó nostalgia entre los fanáticos del básquet, ya que el escolta bahiense tuvo numerosos duelos ante los Estados Unidos, incluyendo las dos victorias ante el Dream Team (Mundial de Indianápolis 2002 y Juegos Olímpicos de Atenas 2004).

Finalmente, no contó con la misma suerte, ya que el conjunto estadounidense terminó imponiéndose en el marcador con un resultado de 65 a 55. El partido contó con cuatro cuartos de ocho minutos.

El ex jugador de San Antonio Spurs y leyenda de la selección argentina dirigirá a un equipo de celebridades de habla hispana que jugarán un partido de básquet contra sus pares estadounidenses

El anuncio sobre la presencia de Manu sorpresivo y causó impacto en el mundo del básquetbol, dado que en el último tiempo, Ginóbili no suele mostrarse tan cercano al deporte que lo catapultó a la fama. El argentino suele dedicarse a descansar y disfrutar de su familia, más allá de que continúa en forma y practica ciclismo. El ex jugador también asiste a eventos deportivos como torneos de tenis e incluso visitó a Franco Colapinto el año pasado en el circuito de Austin, Texas, junto a Fabricio Oberto en el Sprint del GP de Estados Unidos en la Fórmula 1.

Ginóbili, una de las leyendas del básquetbol como campeón olímpico e integrante del Salón de la Fama de la NBA, opinó en aquella ocasión acerca del rendimiento de Colapinto, quien a sus 21 años debutó en la F1 y ahora busca continuar con su carrera en Alpine: “A veces no es fácil. Franco no llegó hasta acá siendo solamente relajado. Debe ser muy competitivo, poniéndose objetivos. Eso nos pasa a todos, cuando queremos dar lo mejor y estar al cien por ciento cada minuto, uno se vuelve más exigente con uno mismo. Está bueno relajar un poco cuando termina la carrera y bajar un cambio para poder estar mejor”.