Un brote viral golpeó a la selección de Suecia y dejó 11 bajas en el cierre de la ventana de la Nations League

Cinco futbolistas quedaron fuera antes del duelo ante los bosnios y Alexander Isak se marchó por una lesión menor, mientras el cuerpo médico activa aislamientos para frenar los contagios en el plantel (REUTERS/Mike Segar)

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Suecia sufrió en los últimos días uno de los peores brotes de enfermedades en la historia reciente de su selección. Un virus de tipo gripal se propagó por la concentración del equipo y dejó fuera de combate a cinco futbolistas en la previa del partido ante Bosnia por la tercera fecha del Grupo B4 de la UEFA Nations League, según informó la Federación Sueca de Fútbol.

Sumados a las ausencias por lesión, el seleccionador Graham Potter llegó al encuentro sin 11 jugadores. De cara al cierre de la ventana ante Rumanía el 5 de octubre, varios de los afectados siguen en recuperación y su presencia en Bucarest es incierta.

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Los cinco contagiados fueron Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud y Patrik Wålemark, quienes no viajaron a Zenica junto al resto del plantel, confirmó la federación. A ellos se añadió Alexander Isak, delantero del Liverpool, que abandonó la concentración por una lesión menor. Otros cinco jugadores también estaban ausentes por distintas dolencias físicas.

El médico del equipo confirmó el brote y activó protocolos de aislamiento

El delantero abrió la cuenta al minuto 61 en Zenica, elevó a tres sus tantos en tres jornadas (REUTERS/Amel Emric)

El médico de la selección sueca, Jonas Werner, describió el cuadro clínico como un virus similar a una gripe fuerte o un resfrío severo. “Estamos tomando todas las medidas posibles para limitar la propagación de la infección y monitoreamos de cerca la salud de los jugadores que se enfermaron”, declaró en un comunicado de la federación. Los afectados permanecieron en sus habitaciones para evitar nuevos contagios dentro del plantel.

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Ante la magnitud de las ausencias, la Federación Sueca convocó a cuatro refuerzos de emergencia: Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin y Ken Sema. Además, Eric Smith, quien formó parte del plantel en el último Mundial, fue llamado para cubrir los huecos.

Potter admitió que nunca antes había enfrentado una acumulación semejante de contratiempos: entre lesionados y enfermos, el técnico llegó al partido sin 11 futbolistas.

Pese al caos, Suecia empató 1-1 en Bosnia y sigue líder de la zona

Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin, Ken Sema, Eric Smith y Paulos Abraham se integran a la convocatoria tras las enfermedades y lesiones (REUTERS/Amel Emric)

Con este plantel diezmado, Suecia disputó el encuentro en el estadio Bilino Polje de Zenica el 2 de octubre. Viktor Gyökeres abrió el marcador a los 61 minutos, pero Kerim Alajbegovic igualó para los locales a los 80, cerrando el cotejo en 1-1. Un punto fue suficiente para que los suecos conservaran el liderato del Grupo B4 con 7 unidades, dos por encima de Bosnia-Herzegovina.

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Potter calificó la actuación como “sobresaliente” en vista del contexto, en declaraciones recogidas por Flashscore. Suecia acumula dos victorias y un empate en tres presentaciones, en una racha de diez partidos de Nations League sin derrotas (7 victorias, 3 empates).

Gyökeres, con tres goles en tres citas, es el principal referente ofensivo del equipo pese a la debacle sanitaria. Polonia y Bosnia pelean el segundo lugar de la serie con 4 y 5 puntos respectivamente, mientras que Rumanía cierra la tabla sin unidades.

Stroud y Wålemark ya abandonaron la concentración antes del cierre ante Rumanía

El equipo de Graham Potter enfrenta el lunes a Rumanía, última de la zona sin unidades (REUTERS/Amel Emric)

Tras el empate en Zenica, el panorama sanitario no mejoró del todo. Stroud y Wålemark dejaron el campamento sueco, mientras que Ayari, Nygren y Lagerbielke siguen recuperándose con una baja estimada de aproximadamente una semana.

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El próximo y último desafío de esta ventana internacional será el lunes 5 de octubre ante Rumanía en la Arena Națională de Bucarest. Los locales llegan sin victorias en la fase de grupos y con el defensor Radu Drăgușin suspendido. Los suecos ganaron los últimos tres enfrentamientos directos entre ambas selecciones, incluida la victoria 2-1 del 25 de septiembre en la primera jornada de esta misma fase.

Si bien Potter podría convocar nuevos reemplazantes, la recuperación de los futbolistas afectados por el virus es una incógnita a horas del pitazo inicial. El equipo buscará cerrar la ventana como líder indiscutido del grupo.

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