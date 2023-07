El periodista Esteban Edul se emocionó en vivo al contar la historia detrás del regalo que le dio a Messi antes del partido del Inter Miami

La emoción del periodista Estebal Edul tras darle una remera de su hijo a Messi

La llegada de Lionel Messi a Inter Miami generó una revolución en los Estados Unidos. No sólo para el fútbol y la MLS, sino también para el deporte en general, ya que convocó a leyendas como LeBron James o Serena Williams en lo que fue su estreno ante Cruz Azul. Algo similar sucedió con la prensa en Argentina, ya que varios medios viajaron a la ciudad para seguir de cerca los primeros pasos del astro rosarino.

Así fue el caso de la cadena ESPN, que envió a varios corresponsales a La Florida para ver el debut de Messi por la Leagues Cup. Tras la victoria ante el conjunto mexicano, gracias a un espectacular gol de tiro libre del capitán de la selección argentina, Inter Miami jugará con el Atlanta United en la definición de la fase de grupos. Y en la previa del partido se produjo un particular cruce.

Una vez que Leo bajó del micro que trasladó al equipo de Tata Martino hasta el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Esteban Edul se encontró con el histórico número 10 y le entregó una camiseta. Una vez que comenzó el programa Equipo F, la conductora del segmento Luciana Rubinska le preguntó al periodista que le había dado al ícono argentino, y fue allí cuando el periodista se quebró al contar la historia de esa casaca.

“Contanos todo”, le dijo la periodista, a lo que el cronista que sigue a la selección argentina para la señal, respondió: “Uno no puede estar en estas vallas con micrófono, porque no se les puede preguntar a los jugadores. Lo que sí le pude dar es algo que le había prometido a mi hijo…”, expresó Edul y, al mismo tiempo, se le quebró la voz de la emoción.

El momento en el que Esteban Edul le entregó la camiseta de su hijo a Messi

“Ay, te vas a emocionar. Pero emocionate, porque nos emocionamos todos”, le confesó Rubinska. Acto seguido, Esteban siguió con su relato sobre lo que sucedió. “Le había prometido que le iba a dar su camiseta cuando me vine. Es que no es fácil irse de casa 15 días y yo le prometí que le iba a llevar una y él me iba a dar otra. Y me agradeció”.

¿De dónde era la casaca que recibió Messi? “Es la camiseta de su club, de Club Oeste, donde juega él y nos tratan muy bien a todos”, concluyó Edul. En unas imágenes que se difundieron por las redes sociales tras la llegada del equipo de Miami al estadio, se puede ver a Messi con su matera y en una de sus manos, sostenía la remera de color negro que le dio el periodista.

Hay que mencionar que las instalaciones donde juega el pequeño Toto Edul están ubicadas sobre la Avenida José María Moreno al 400. El club tiene 97 años de historia y, por ejemplo, fue el lugar donde dio sus primeros pasos en el baby fútbol Pocho Román, el juvenil de Ferro Carril Oeste que fue vendido hace unos meses al Barcelona, de España, y hoy milita en el equipo B de uno de los grandes equipos de Europa.

