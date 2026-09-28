La muerte de 'El Mencho' y el efecto dominó en Guatemala: 252 bloqueos, una bomba y rutas del narcotráfico que cambiaron el mapa

Fuerzas combinadas erradicaron dos campos de marihuana en Petén, Guatemala, valorados en USD 872.198. (Ejército de Guatemala)

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La muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una operación militar en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026, desató una ola de violencia en México que reveló hasta qué punto Guatemala se convirtió en pieza clave del tablero regional del narcotráfico.

Horas después del operativo, la organización respondió con 252 bloqueos de carreteras en veinte estados mexicanos, la quema de vehículos y un coche bomba en San Juan de los Lagos que mató a un capitán de la Guardia Nacional, según un análisis de CES Intelligence, firma de inteligencia geopolítica.

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La disputa por la sucesión del cártel repercute directamente en territorio guatemalteco, donde el CJNG controla o disputa el extremo norte de una de las principales rutas del narcotráfico regional, de acuerdo a un análisis de Diálogo Américas.

Las incautaciones de drogas sintéticas se multiplicaron en 2025

Según la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil de Guatemala, citada por Diálogo Américas, las incautaciones de metanfetamina pasaron de 3.4 a 6.13 kilogramos durante 2025.

Las autoridades decomisaron además 500 dosis de fentanilo, mientras continuaban las operaciones contra redes de tráfico de precursores químicos.

“Guatemala es utilizado como país de tránsito para el contrabando de sustancias químicas y precursores destinados a México, donde son empleados para producir fentanilo”, explicó a Diálogo Américas la periodista guatemalteca Julie López, especialista en narcotráfico.

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López detalló que en zonas remotas de la frontera con México y en la costa sur se han descubierto laboratorios clandestinos dedicados sobre todo a la producción de metanfetaminas.

Guatemala se volvió estratégica para el tráfico de drogas sintéticas porque su ubicación conecta a los productores asiáticos de precursores químicos con los laboratorios clandestinos mexicanos y el mercado de consumo norteamericano, sobre corredores logísticos que antes servían para el contrabando de medicamentos falsificados procedentes de China.

Guatemala quedó fuera del grupo de cuatro países que Washington considera incumplidores demostrables de sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico. (Mingob)

En mayo de 2025, las autoridades desmantelaron en San José Pinula, en las afueras de Ciudad de Guatemala, el mayor laboratorio clandestino de drogas sintéticas descubierto hasta entonces en el país.

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Adentro incautaron 132 recipientes con sustancias químicas, entre ellas ketamina, junto con materiales para elaborar metanfetamina y tusi, la llamada “droga rosa”.

El 21 de septiembre pasado, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil desmantelaron un presunto narcolaboratorio durante siete diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de pruebas en el departamento de Guatemala.

El operativo se concentró en inmuebles de San José Pinula y Santa Catarina Pinula, donde las autoridades localizaron paquetes rectangulares con presunta cocaína, cápsulas, piedras de crack, armas de fuego de grueso calibre, municiones, vehículos y dinero en efectivo, según reportó Infobae.

Narcolaboratorio desmantelado en Guatemala: cocaína, crack, armas de grueso calibre y 854 municiones en siete allanamientos simultáneos (Foto cortesía PNC)

El corredor del Pacífico, ruta central de la cocaína

La presión sobre las pistas clandestinas de tráfico aéreo empujó a los cárteles hacia el mar. Desde principios de 2026, el corredor Ecuador-Guatemala-México se consolidó como una de las rutas marítimas principales para enviar cocaína hacia Norteamérica, según El País, diario español.

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El Cártel de Sinaloa y el CJNG utilizan buques de carga, embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y transbordos en alta mar para reducir el riesgo de perder cargamentos completos ante una interdicción. “La principal ventaja del tráfico marítimo es que la droga puede ocultarse en cualquier tipo de mercancía o contenedor”, explicó López al diario.

Guatemala ha implementado diversos mecanismos para la localización e incautación de ilícitos en zonas de riesgo. (Mingob)

El 25 de enero de 2026, la policía antinarcóticos incautó en Puerto Quetzal casi cinco toneladas de cocaína ocultas en siete contenedores de harina procedentes de Sudamérica y con destino a México. Fue el mayor decomiso en el país en 12 años, con un valor estimado de USD 85 millones, según CES Intelligence.

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En los meses siguientes, las armadas de Guatemala y México interceptaron varias embarcaciones entre Puerto San José y Puerto Chiapas. Una de esas operaciones se registró a 600 millas náuticas (1.112 kilómetros) de la costa el 17 de mayo, de acuerdo con El País.

La clasificación de Guatemala en la lista de narcotráfico de Estados Unidos no implica una sanción ni un señalamiento de incumplimiento del Gobierno guatemalteco. (Mingob)

Los cárteles mexicanos y sus aliados locales

El Cártel de Sinaloa, establecido desde hace años en Guatemala, opera con una estructura descentralizada apoyada en grupos locales. La llegada del CJNG fue más reciente.

“El CJNG, que llegó a Guatemala alrededor de 2021, siguió la ruta y la zona de influencia que anteriormente pertenecían a Los Zetas”, afirmó López a Diálogo Américas. El cártel se asoció con Los Huistas, un grupo de Huehuetenango tradicionalmente aliado del Cártel de Sinaloa.

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Una de las rutas del CJNG parte de Honduras, cruza la Franja Transversal del Norte hasta Huehuetenango y continúa hacia Chiapas. El Global Organized Crime Index 2025 identificó también la presencia de organizaciones criminales turcas involucradas en el tráfico de cocaína hacia Europa y en el comercio de fentanilo junto al Cártel de Sinaloa.

En abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al empresario guatemalteco Jaime Augusto Barrientos Camaz por facilitar el abastecimiento de precursores químicos al Cártel de Sinaloa. El caso de Wenshen Xu, detenido en Guatemala en 2025 y extraditado a Estados Unidos, mostró además cómo organizaciones chinas coordinan con los cárteles mexicanos operaciones logísticas y financieras: admitió haber transportado cocaína desde Colombia para el CJNG y lavado millones de dólares.

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Guatemala extraditó a Estados Unidos a cuatro presuntos narcotraficantes requeridos por delitos vinculados con el tráfico de cocaína. (Ministerio de Gobernación)

La captura de “Don Flaco” y la red de precursores desde China

El 22 de septiembre, autoridades mexicanas detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, con fines de extradición a Estados Unidos, según el diario Zócalo.

Rivera Zazueta está señalado como coordinador y financiador de una red que trasladaba precursores químicos desde China hacia México y Estados Unidos.

Los insumos importados se destinaban a la fabricación de fentanilo, MDMA, metanfetaminas, 2C-B y ketamina.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) también sancionó por el mismo esquema al ciudadano guatemalteco Jason Antonio Yang López, socio de Rivera Zazueta en la obtención e importación de precursores, según Zócalo.

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Narcolaboratorio desmantelado en Guatemala: cocaína, crack, armas de grueso calibre y 854 municiones en siete allanamientos simultáneos. (Foto cortesía PNC).

El caso confirma el papel de intermediarios guatemaltecos entre proveedores asiáticos y organizaciones mexicanas, un patrón que ya había registrado la desarticulación, en mayo, de una red local que coordinaba importaciones de precursores desde la India hacia laboratorios mexicanos mediante empresas de mensajería, transporte y remesas.

El desafío de seguridad más allá del narcotráfico

Desde el 19 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa y al CJNG como organizaciones terroristas extranjeras, según CNN en Español. La medida se suma a la designación de decenas de grupos criminales de México, Venezuela, Guatemala y Ecuador.

La disputa territorial entre ambos cárteles a lo largo de la frontera con México provocó el desplazamiento de civiles en algunas zonas fronterizas.

En paralelo, el presidente Bernardo Arévalo declaró en enero un estado de excepción de treinta días tras motines carcelarios protagonizados por las pandillas Barrio 18 y MS-13, de acuerdo con el Programa de Datos sobre Conflictos de Uppsala (UCDP).

“La gran evolución del narcotráfico en Guatemala tiene que ver con el cultivo de hoja de coca. En los últimos años se han identificado cultivos principalmente en la zona centro-norte del país y en el departamento de Petén”, advirtió López a la publicación.

El Ejército de Guatemala, la SGAIA de la PNC y fiscales del Ministerio Público participaron en el operativo antinarcóticos en Petén. (Ejército de Guatemala)

Aunque esos cultivos todavía no son comparables con la producción de los países andinos, su aparición sugiere el interés de las organizaciones criminales por incorporar nuevas etapas de la cadena productiva dentro de Centroamérica.

La cooperación entre Guatemala, Estados Unidos y otros socios regionales fortaleció la capacidad para interceptar grandes cargamentos durante 2026, pero el desafío persiste: integrar inteligencia, vigilancia marítima y seguimiento financiero para desmantelar redes cada vez más flexibles.