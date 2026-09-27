República Dominicana

Dos dominicanos fueron extraditados a Miami por una causa federal de narcotráfico

Rafael H. y Domingo R. deberán comparecer ante el Distrito Sur de Florida, que investiga una presunta conspiración para introducir droga de forma ilegal

La Procuraduría General de la República y la DNCD coordinaron la entrega con apoyo del Servicio de Alguaciles estadounidense. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )
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República Dominicana extraditó a Estados Unidos a Rafael H. y Domingo R. dos ciudadanos dominicanos requeridos por un tribunal federal del Distrito Sur de Florida por una acusación vinculada al narcotráfico, según informó este sábado la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD informaron que los dos imputados fueron entregados durante el fin de semana a autoridades estadounidenses, con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

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Según el comunicado oficial, ambos fueron trasladados bajo custodia hacia el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, desde donde abordaron un vuelo con destino a Miami, Florida. Oficiales estadounidenses quedaron a cargo de la custodia de los acusados durante el traslado aéreo.

Los extraditados son Rafael H., conocido como “Pequeño” o “Viejo”, y Domingo R., alias “Tyson” o “El Sobrino”. La solicitud de entrega fue presentada por autoridades judiciales de Estados Unidos, que los vinculan con una presunta asociación delictuosa para distribuir cocaína destinada al mercado estadounidense.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió las resoluciones previas que autorizaron la extradición. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia emitió las resoluciones previas que autorizaron la extradición. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

El tribunal del Distrito Sur de Florida los acusa por una conspiración vinculada con cocaína

De acuerdo con la información divulgada por la PGR y la DNCD, el tribunal del Distrito Sur de Florida los acusa de asociación delictuosa para distribuir cinco kilogramos de una mezcla o sustancia con una cantidad detectable de cocaína.

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La acusación sostiene que ambos conocían que la sustancia sería importada de forma ilegal a EE.UU. Los dos dominicanos deberán responder ante el tribunal que los requiere, donde se definirá su situación judicial.

El traslado se produjo luego de que las autoridades dominicanas completaran el procedimiento de entrega solicitado por la justicia estadounidense. La PGR y la DNCD señalaron que la coordinación con U.S. Marshals Service formó parte de los mecanismos de cooperación para la localización y captura de personas requeridas por otros países.

El tribunal del Distrito Sur de Florida acusa a los detenidos de conspirar para importar cocaína a territorio estadounidense. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )
El tribunal del Distrito Sur de Florida acusa a los detenidos de conspirar para importar cocaína a territorio estadounidense. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )

La entrega se realizó mediante dos decretos del Poder Ejecutivo

La extradición de Rafael H. se ejecutó en cumplimiento del decreto 610-26, mientras que la de Domingo R. se formalizó a través del decreto 612-26, según precisaron las autoridades.

Ambas disposiciones fueron emitidas por el Poder Ejecutivo después de las resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, órgano que interviene en los procesos de extradición que llegan a la jurisdicción dominicana.

El sistema contempla una evaluación judicial de las solicitudes recibidas desde el exterior antes de que el Poder Ejecutivo disponga la entrega. En este caso, las resoluciones de la Suprema Corte dieron paso a los decretos que autorizaron el traslado de los dos ciudadanos hacia Estados Unidos.

En su comunicado, la PGR y la DNCD afirmaron que el arresto y la extradición de los dos dominicanos refuerzan la cooperación jurídica internacional y los esfuerzos conjuntos para ubicar a fugitivos reclamados por tribunales de otros países.

La acción involucra a organismos dominicanos y estadounidenses en una investigación relacionada con el presunto narcotráfico internacional, un delito que suele requerir intercambios de información, órdenes de captura y procedimientos judiciales entre distintas jurisdicciones.

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