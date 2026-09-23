Así es el gigantesco puente de 1,3 kilómetros que se convertirá en uno de los más largos de la Argentina

La obra inició a mediados de marzo de 2025. (Fotos: Gobierno de Santa Fe)

Guardar

La construcción del nuevo Puente Carretero, que conectará las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé sobre el río Salado, alcanzó el 55% de ejecución. Con una extensión de 1.324 metros, el proyecto es, según la gobernación santafecina, el puente en obra más largo de Argentina y el segundo de Sudamérica.

El proyecto prevé una inversión de $39.811 millones —unos USD 256 millones— y un período de obra de dos años. La estructura tendrá 1.324 metros de extensión, una calzada vehicular de 8,30 metros, un carril para bicicletas de 1,50 metros y una senda peatonal con la misma medida. También contempla nuevos accesos en los extremos y trabajos adicionales vinculados con la circulación y la seguridad vial.

PUBLICIDAD

La estructura tendrá 43 vanos (los espacios libres que hay entre cada pilar de apoyo de la estructura) y ya completó 18, luego del montaje de 90 vigas. El gobierno provincial señaló que se trata de la obra vial de mayor longitud ejecutada con financiamiento íntegramente santafesino. Una vez concluido, se contará entre los puentes más largos del país.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que los trabajos continúan en forma simultánea en los distintos sectores del proyecto. “Tenemos activos todos los frentes de obra: el puente, los accesos en Santa Fe y las intervenciones urbanas en Santo Tomé. Es una obra que no se detiene y que será una de las más emblemáticas de la historia de la provincia”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Es el puente en construcción más largo de la Argentina y el segundo a nivel regional. (Gobernación de Santa Fe)

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, informó que la infraestructura básica de la obra registra un 95% de ejecución.

“Ya se ejecutaron 131 de los 136 pilotes previstos, se hormigonaron 130 de las 136 columnas y se completaron 40 de los 42 cabezales, lo que equivale a 40 pilas terminadas”, explicó el funcionario.

Los elementos pendientes corresponden a las pilas previstas en el cauce activo del río Salado. Seghezzo indicó que esos trabajos dependen de condiciones favorables para retomar las tareas.

En este sentido, el administrador general de la DPV aportó que “en la superestructura el avance es sostenido: 144 vigas fabricadas de las 215 totales y 140 ya montadas, completando 28 vanos enteros. Las prelosas alcanzan 27 vanos y los tableros hormigonados suman 23 de los 43, con uno más previsto en los próximos días”.

PUBLICIDAD

“También comenzamos el traslado de los equipos de la viga lanzadora hacia el sector central del puente. Una vez completado ese proceso, continuaremos con el montaje de los tramos ubicados sobre el cauce principal”, agregó Seghezzo.

La proyección de la obra finalizada que realizaron las autoridades

El proyecto supera a otras obras regionales

Por su longitud, el nuevo viaducto santafesino supera al Puente de la Bioceánica, una estructura de 1.294 metros que unirá Porto Murtinho, en Brasil, con Carmelo Peralta, en Paraguay.

En Sudamérica, el único proyecto en construcción de mayor extensión es el puente Chacao, en la Isla Grande de Chiloé, Chile. Esa obra tendrá 2.754 metros y registra un avance cercano al 65%, de acuerdo con la información incluida en el comunicado provincial.

PUBLICIDAD

La Gobernación de Santa Fe definió al proyecto como “la obra vial en construcción más larga de Argentina y la segunda de Sudamérica”.

Los trabajos no se concentran solo en el puente. En la cabecera de Santa Fe, la calzada norte suma 150 metros de terraplén, 175 metros de suelo tratado con cal y 320 metros de hormigón de base y calzada. En la calzada sur, en tanto, se completaron 125 metros de terraplén y comenzó el tendido subterráneo de media tensión.

En Santo Tomé, las tareas incluyen el sistema de desagües pluviales y la adecuación de redes de gas, energía eléctrica, agua, cloacas y fibra óptica. También comenzaron las intervenciones viales en calle Mitre, donde ya hubo demoliciones, movimientos de suelo y mejoras de subrasante.

PUBLICIDAD

La infraestructura básica de la obra registra un 95% de ejecución, según Santa Fe. (Gobernación de Santa Fe)

“Cada frente tiene sus propios desafíos. En Santo Tomé estamos resolviendo interferencias de servicios indispensables antes de pavimentar; en Santa Fe avanzamos con los hormigones y, sobre el puente, la superestructura crece semana tras semana”, resumió Seghezzo.

Otros proyectos de conexión vial

El nuevo Puente Carretero forma parte de un programa provincial que también incluye la construcción de un puente de 140 metros en el Desvío Giardino, sobre el río Carcarañá, en el área metropolitana de Rosario.

En el norte de la provincia, desde la gobernación santafecina indicaron que el puente sobre el Paraná Miní, inaugurado en diciembre de 2024; el puente Pindó, próximo a habilitarse; los puentes Moussy-La Sarita, con un avance cercano al 90%; y las obras iniciales de los puentes Quencho y Careé.

PUBLICIDAD

A ese conjunto se suman las tareas de ensanche de los puentes San Antonio, Capivara I y Capivara II, sobre la Ruta Provincial N.º 4, en el departamento San Cristóbal, con un avance global del 65%.