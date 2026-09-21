The Coalition explica cómo el mundo abierto cambiará ‘Gears of War: E-Day’

Gears of War E-Day, de The Coalition.

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The Coalition confirmó que Gears of War: E-Day tendrá zonas abiertas conectadas con segmentos lineales, una estructura diseñada después de analizar qué funcionó y qué falló en Gears of War 5. Durante una entrevista reciente, el director de arte sénior Aryan Hanbeck explicó que los jugadores podrán recorrer sectores de Kalona, completar objetivos secundarios y conocer a sus habitantes, aunque la campaña mantendrá los combates dirigidos característicos de la serie. La precuela llegará el 6 de octubre de 2026 a PC y Xbox Series.

Una estructura híbrida para la campaña

Aunque Gears of War: E-Day fue presentado como un juego con mundo abierto, la descripción de Hanbeck establece un límite importante: no será una experiencia completamente libre. The Coalition lo define como una estructura híbrida que alternará varios tramos lineales con espacios amplios dedicados a la exploración.

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En términos prácticos, el jugador avanzará por niveles enfocados en el sistema clásico de Gears of War, ingresará en una zona abierta y tendrá cierto margen para decidir qué visitar antes de regresar al recorrido principal. La campaña conservará así los tiroteos en tercera persona, donde la cámara sigue al personaje desde atrás y el uso de coberturas organiza buena parte del combate.

La libertad tampoco eliminará la urgencia militar de la historia. Marcus Fenix, Dom y sus compañeros siguen siendo soldados con órdenes concretas, por lo que cada sector tendrá un objetivo central. La diferencia estará en las actividades disponibles alrededor de esa misión: será posible desviarse, investigar edificios, buscar coleccionables o ayudar a civiles antes de continuar.

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Este enfoque intenta evitar que las zonas abiertas interrumpan el ritmo de una saga conocida por sus secuencias controladas. The Coalition mantendrá espacios lineales diseñados alrededor de enfrentamientos específicos, mientras que los distritos más amplios ofrecerán rutas y tareas opcionales.

Kalona antes y durante el E-Day

La historia se ambientará durante el surgimiento de los Locust, cuando la población de Kalona todavía intenta comprender el ataque y sobrevivir al colapso de la ciudad. El escenario incluirá una plaza, un almacén y una obra en construcción, entre otras localizaciones que podrán visitarse en distinto orden.

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Según Hanbeck, el objetivo de estos espacios es que el jugador conozca qué hacían los habitantes antes del E-Day, qué les ocurrió durante la invasión y cuáles todavía pueden ser rescatados. Los objetivos secundarios estarán vinculados con personas concretas, en lugar de funcionar como encargos separados del conflicto principal.

The Coalition busca que esa interacción cambie la manera en que se percibe la destrucción de Kalona. Explorar un sector antes de su caída permitirá descubrir cómo era utilizado, recoger información sobre sus residentes y participar en rescates. Cuando el ataque avance y los edificios comiencen a desaparecer, el jugador tendrá un contexto más directo sobre lo perdido.

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“Puedes ir y hacer el ‘soy un soldado, voy a hacer esto, esto y esto’, o puedes ir a explorar, descubrir lo que pasó, recoger coleccionables, salvar gente y luego ir a por tu objetivo principal”, explicó Hanbeck. La elección no modifica la condición militar de los protagonistas, pero sí determina cuánto conocerá el jugador sobre la población atrapada en el ataque.

Esa intención narrativa es la principal razón para ampliar los escenarios. De acuerdo con el director de arte, atravesar Kalona rápidamente mediante un nivel totalmente lineal habría reducido el contacto con sus habitantes. Las áreas abiertas darán tiempo para encontrar historias secundarias antes de que la ciudad quede destruida.

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Gears of War: E-Day, de The Coalition.

Las lecciones que dejó Gears of War 5

The Coalition ya había experimentado con áreas extensas en Gears of War 5. Hanbeck reconoció que el estudio aprendió “mucho” de aquel proyecto y revisó tanto los elementos que funcionaron como aquellos que no dieron el resultado esperado.

La respuesta para E-Day no consiste en abandonar la exploración, sino en integrarla con mayor precisión dentro de la campaña. Las actividades opcionales estarán relacionadas con la crisis de Kalona y sus habitantes, mientras que los corredores lineales seguirán concentrando el tipo de combate asociado históricamente con Gears of War.

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La precuela tampoco plantea la ciudad como un territorio sin restricciones. Habrá libertad para elegir entre determinados puntos y desviarse de la ruta inmediata, pero las órdenes de Marcus, Dom y el resto del escuadrón mantendrán una dirección clara. Esa tensión entre exploración y avance militar define la estructura descrita por The Coalition.

Gears of War: E-Day se publicará el 6 de octubre de 2026 para PC y Xbox Series.

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