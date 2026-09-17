Costa Rica se ubica como el tercer país del mundo con mayor representación democrática, pero informe alerta por polarización

Costa Rica alcanzó el tercer lugar mundial en representación democrática, únicamente por debajo de Dinamarca y Alemania, según el informe de IDEA Internacional. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

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Costa Rica se mantiene entre los países con mejores indicadores democráticos del mundo y alcanzó el tercer puesto global en representación democrática, según el informe Estado Global de la Democracia 2026: Democracia en una era de conflicto, publicado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).

El país obtuvo una calificación de 0,884 puntos sobre un máximo de 1 en esta categoría, únicamente superado por Dinamarca, con 0,894, y Alemania, con 0,886.

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Detrás de Costa Rica aparecen Noruega, con 0,877; Suecia, con 0,871; Chile, con 0,863; y Finlandia, con 0,860.

La categoría de Representación forma parte de las cuatro grandes dimensiones utilizadas por IDEA Internacional para medir la calidad democrática de los países, junto con Derechos, Estado de derecho y Participación.

La medición toma en consideración elementos vinculados con el funcionamiento de las instituciones representativas, la existencia de elecciones creíbles y la competencia política.

Aunque Costa Rica ocupa actualmente el tercer puesto, el documento señala una variación de dos posiciones hacia abajo con respecto al ranking interanual. IDEA, sin embargo, incorpora márgenes de incertidumbre en sus clasificaciones, por lo que las variaciones entre puestos consecutivos no necesariamente reflejan por sí solas un deterioro estadísticamente significativo.

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Costa Rica entre los mejores en las cuatro categorías

El desempeño costarricense también se mantiene en posiciones altas en las otras tres dimensiones analizadas.

En Participación, Costa Rica obtuvo 0,792 puntos y alcanzó el puesto 14 mundial, empatado en puntuación con Francia. En esta clasificación aparece inmediatamente después de Brasil, que se encuentra en la posición 13.

Además, el país mejoró una posición respecto del ranking anterior.

En la categoría de Derechos, Costa Rica también consiguió una calificación de 0,792, pero se colocó en el puesto 22 del mundo.

En este caso, el país descendió una posición con respecto al año anterior. Entre los elementos analizados en esta dimensión se encuentran aspectos relacionados con derechos civiles y políticos y distintas libertades necesarias para el funcionamiento de un sistema democrático.

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La posición más baja de Costa Rica dentro de las cuatro categorías principales se registra en Estado de derecho, donde alcanzó una puntuación de 0,717 y se ubicó en el puesto 25 mundial.

El país cayó dos lugares en esta clasificación frente al año anterior y se encuentra inmediatamente detrás de Corea del Sur, que ocupa el lugar 24 con 0,720, y por encima de Canadá, en la posición 26 con 0,710.

Esta categoría incluye factores como independencia judicial, ausencia de corrupción, aplicación predecible de las leyes e integridad y seguridad personal. A escala global, IDEA Internacional identificó precisamente el Estado de derecho como la dimensión democrática más vulnerable durante 2025.

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Según el estudio, 71 países, equivalentes al 41% de los evaluados, fueron clasificados con un desempeño bajo en esta categoría, mientras que 29 países —un 17% del total— registraron retrocesos.

El informe Estado Global de la Democracia 2026 evaluó el desempeño de los países en representación, derechos, Estado de derecho y participación. Crédito: Michael Barquero

Polarización durante las elecciones de 2026

El informe no se limita a destacar la posición de Costa Rica en los rankings internacionales.

IDEA Internacional también menciona específicamente al país al analizar el aumento de la polarización política durante los procesos electorales de América Latina en 2026.

Según el documento, las elecciones presidenciales realizadas en Colombia, Costa Rica y Perú mostraron enfrentamientos entre sectores ideológicamente opuestos dentro de ambientes de marcada polarización.

El organismo señaló que en esos procesos “la desinformación y las acusaciones infundadas de fraude contribuyeron a la desconfianza en las instituciones y al debilitamiento del diálogo político”.

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De esta manera, el informe presenta un contraste en el caso costarricense: mientras los indicadores institucionales mantienen al país entre los sistemas democráticos con mejor desempeño mundial, IDEA identifica al mismo tiempo desafíos relacionados con la polarización, la circulación de desinformación y la confianza ciudadana en las instituciones.

IDEA Internacional también hizo referencia al ambiente de polarización, desinformación y denuncias de fraude que acompañó el proceso electoral costarricense de 2026. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

Un deterioro democrático global

El desempeño de Costa Rica ocurre además dentro de un contexto internacional que IDEA Internacional describe como complejo para la democracia.

El informe señala que 2025 fue el undécimo año consecutivo en el que más países registraron retrocesos que avances democráticos.

De los países analizados, 98, equivalentes al 57%, experimentaron una caída en al menos un indicador democrático frente a su situación cinco años atrás, mientras que solamente 55 países, un 32%, mostraron alguna mejora.

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Los retrocesos se concentraron principalmente en aspectos considerados fundamentales para las democracias, como elecciones creíbles, funcionamiento efectivo de los parlamentos, libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la justicia.

La libertad de expresión fue el indicador con el deterioro más extendido: retrocedió en 42 países, equivalentes al 24% de los evaluados. Le siguió la libertad de prensa, que cayó en el 23%, y el acceso a la justicia, con retrocesos en el 18%.

El estudio utiliza la versión 10 de los Índices del Estado Global de la Democracia, una base de datos que cubre el período 1975-2025 y reúne alrededor de 1.95 millones de datos de 174 países, construidos a partir de 155 indicadores y 23 fuentes de información.

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Para las comparaciones recientes, el informe analiza principalmente la evolución democrática entre 2020 y diciembre de 2025, aunque incorpora acontecimientos relevantes ocurridos durante 2026 para contextualizar algunas tendencias nacionales y regionales.