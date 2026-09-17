Economía

Gran Hermano: cuánto dinero se llevó la ganadora y cuál había sido el premio de la primera edición en 2001

Hay una fuerte diferencia, medida en dólares, entre lo que recibió Solange Abraham ayer y el monto pagado en el comienzo del reality, todavía en la época de la convertibilidad

Escenario de televisión con luces de colores, confeti en el aire, una pantalla central con un ojo dorado y público abajo.
Sol y Yipio compitieron para quedarse con el premio del programa (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Ayer la tucumana Solange Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano, Generación Dorada. Por haber accedido al primer puesto del certamen televisivo, se llevó un premio de $70 millones, una cifra que en dólares corrientes equivale apenas a un tercio del monto que se entregó en la primera edición del reality, en el año 2001.

La final del certamen que conduce Santiago del Moro la enfrentó con la comediante uruguaya Yisela “Yipio” Pintos, quien se quedó con $20 millones de pesos y una vivienda, mientras que Charlotte Caniggia, eliminada el martes con el 10,7% de los votos en el versus final, obtuvo $10 millones de pesos por el tercer puesto.

PUBLICIDAD

En la primera edición del programa, transmitida en plena vigencia de la convertibilidad, Marcelo Corazza se consagró campeón tras 63 días de encierro y recibió un cheque de $121.200, equivalentes en ese momento a la misma cifra en dólares por la paridad uno a uno. La subcampeona, Tamara Paganini, se llevó $39.406 tras 112 días adentro, y el tercer puesto, ocupado por Gastón Trezeguet, sumó $23.642.

Veinticinco años después, los $70 millones del premio mayor equivalen, al tipo de cambio actual, a USD 45.602,61. Al dividir esa cifra por los USD 121.200 dólares que representaba el cheque de ese momento, el resultado es 0,376: el premio de la ganadora de 2026 equivale a poco más de un tercio del que recibió el primer campeón del ciclo, medido en dólares corrientes y sin ajustar por inflación.

PUBLICIDAD

La comparación se agrava si se pondera el poder adquisitivo real del dólar. Los USD 45.602,61 actuales, llevados a valores de junio de 2001 mediante el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, representan apenas USD 24.294,22 de aquel momento. Es decir, la pérdida de valor del premio es todavía mayor si se contempla la inflación acumulada en Estados Unidos durante ese cuarto de siglo.

Qué se compraba con el premio en 2001 y qué se compra hoy

La diferencia es más notable cuando se compara en capacidad de compra de bienes durables, como una casa o un auto.

En 2001, el metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires oscilaba entre los USD 620 en barrios como Villa Lugano y los USD 1.239 en Belgrano y Núñez, según relevamientos de la época citados por medios especializados en propiedades. Con USD 121.200 dólares, el ganador de aquella edición podía adquirir un departamento de tres ambientes en una zona acomodada y todavía disponer de un remanente para una segunda unidad más pequeña.

Hoy, el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires se ubica en USD 2.450 dólares, de acuerdo con el último informe de 2026 de Zonaprop. Con los USD 45.602 dólares que representa el premio actual, la ganadora de esta edición solo podría acceder a un monoambiente en barrios periféricos, como Villa Soldati, donde el metro cuadrado ronda los USD 1.000. Un departamento de dos ambientes en la ciudad tiene hoy un valor promedio de USD 129.000, muy por encima de lo que alcanza el premio del reality.

El mismo fenómeno se observa en el mercado automotor. En 2001, un auto 0 kilómetro de entrada de gama costaba entre USD 10.000 y USD 12.000, lo que permitía al ganador de la primera edición comprar hasta 10 unidades al contado. En septiembre de 2026, el modelo más económico del mercado argentino es el JMEV Easy 3, un citycar eléctrico de origen chino que cuesta $25 millones. Con los $70 millones del premio actual, la ganadora podría adquirir dos unidades de ese modelo, y a lo sumo una tercera si combina la compra con otro vehículo de entrada de gama, como el Hyundai HB20 o el Renault Kwid.

La organización del programa confirmó que la entrega formal de los premios se realizará este miércoles, durante la emisión especial “Noche de las Campeonas” en Telefe. Además del monto en efectivo y la vivienda prefabricada de la empresa Viviendas Roca, la ganadora recibirá el rendimiento generado en una billetera virtual desde el inicio del certamen.

Temas Relacionados

premiotelefécampeóndólaresdevaluaciónpoder de compraúltimas noticiasGran Hermano

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

La actualización vigente incorpora un incremento del 2,11% por movilidad ligada al IPC y, para algunos beneficiarios, un refuerzo de hasta $70.000

ANSES: quiénes cobran hoy, jueves 17 de septiembre de 2026

Todo el año hubo viento de cola para la Argentina, pero ahora empezó a soplar también de frente

La suba de los precios de las materias primas permitió un récord exortador y fuertes compras del BCRA. Sin embargo, el aumento del petróleo produjo más inflación y obligó a subir las tasas en EEUU, con un impacto negativo sobre la deuda argentina y el riesgo país

Todo el año hubo viento de cola para la Argentina, pero ahora empezó a soplar también de frente

Una misión del FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno: reservas, superávit y los puntos bajo examen

El lunes aterrizan en Buenos Aires los equipos técnicos del organismo internacional para comenzar la tercera revisión del acuerdo. El ministro de Economía no estará presente porque acompañara al presidente de Nueva York

Una misión del FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno: reservas, superávit y los puntos bajo examen

Brasil sigue como principal destino de los autos argentinos, pero bajaron las compras: qué modelos son los más buscados

Dos camionetas lideraron las matriculaciones de 0 km argentinos en agosto en el principal mercado de la industria automotriz regional. Pero los números generales no igualan el resultado del año pasado.

Brasil sigue como principal destino de los autos argentinos, pero bajaron las compras: qué modelos son los más buscados

La Argentina proyecta exportaciones mineras por USD 18.500 millones para 2030: los límites del boom y la gran apuesta del sector

El sector cerró el primer semestre con ventas externas históricas y un stock de inversión extranjera directa que se duplicó en dos años. El debate en la industria apunta a las condiciones que separan el presente récord de la proyección

La Argentina proyecta exportaciones mineras por USD 18.500 millones para 2030: los límites del boom y la gran apuesta del sector

DEPORTES

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

TELESHOW

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

INFOBAE AMÉRICA

La impunidad del reyezuelo Ortega

La impunidad del reyezuelo Ortega

India sostuvo que defenderá sus intereses ante los posibles aranceles de EEUU por la compra de crudo ruso

La hermana del dictador Kim Jong-un afirmó que el estatus de Corea del Norte como potencia nuclear es “absoluto” e irreversible

Fiji declaró una crisis nacional por el VIH ante el aumento de los diagnósticos

Taiwán denunció la incursión de 15 aviones de guerra del régimen chino a una semana de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping