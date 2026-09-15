007 First Light vuelve a retrasarse en Nintendo Switch 2 para pulir su rendimiento

007 First Light, de IO Interactive

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IO Interactive retrasó nuevamente la versión de 007 First Light para Nintendo Switch 2 y ahora planea publicarla en marzo de 2027. El estudio anunció el cambio el 15 de septiembre de 2026 y explicó que necesita más tiempo para pulir el rendimiento del juego en la consola híbrida; la fecha exacta será comunicada más adelante.

Un segundo retraso para James Bond

La adaptación para Nintendo Switch 2 ya había quedado fuera del lanzamiento simultáneo con las demás plataformas. Después de esa ausencia, IO Interactive había situado su llegada durante el verano de 2026 en el hemisferio norte, pero tampoco podrá cumplir con esa ventana.

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El nuevo calendario representa una demora considerable: el port, término utilizado para una versión adaptada a otro hardware, llegará casi un año después de la edición original. 007 First Light se publicó en mayo de 2026 para PlayStation 5, Xbox Series y PC.

“Para garantizar que ofrecemos la calidad que los jugadores esperan de la experiencia, hemos tomado la decisión de retrasar el lanzamiento hasta marzo de 2027”, indicó IO Interactive en su comunicado. El equipo precisó que los meses adicionales estarán dedicados específicamente a mejorar el desempeño del juego en Nintendo Switch 2.

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El estudio también agradeció la espera de los jugadores interesados en conocer esta versión reimaginada de la historia de origen de James Bond. Por ahora, quienes tengan la consola de Nintendo deberán esperar hasta una fecha todavía sin determinar de marzo de 2027, mientras las otras ediciones continúan disponibles desde mayo.

Las críticas visuales y las pruebas públicas

El anuncio llega después de que la versión para Nintendo Switch 2 apareciera en una presentación Nintendo Direct. Su apartado visual recibió críticas, y el juego quedó entre los títulos más cuestionados del evento por la calidad mostrada en pantalla.

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Ese antecedente contrasta con el balance difundido por IO Interactive sobre sus demostraciones presenciales. El estudio aseguró que recopiló comentarios positivos durante Gamescom 2026 y describió esa respuesta como una señal favorable del progreso alcanzado. La demostración disponible en la feria alemana correspondía a la edición para Nintendo Switch 2.

Los asistentes a Tokyo Game Show 2026, celebrado del 17 al 21 de septiembre, también podrán probar esa misma demo. De esta manera, el estudio continuará reuniendo opiniones directas mientras trabaja en la optimización del port.

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La diferencia entre las críticas al material del Nintendo Direct y los comentarios positivos citados por IO Interactive deja claro el desafío técnico pendiente. El estudio sostiene que la versión ha progresado, pero decidió sumar varios meses de desarrollo antes de venderla. La prioridad declarada es evitar que el rendimiento final quede por debajo de las expectativas asociadas con las ediciones ya publicadas.

007 First Light, de IO Interactive.

El futuro de los juegos de James Bond

007 First Light combina sigilo, acción y narrativa para presentar una interpretación diferente del agente británico. El proyecto fue desarrollado por el equipo responsable de Hitman, una serie conocida por sus escenarios abiertos y sus múltiples opciones para completar objetivos mediante infiltración.

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La recepción del juego abrió preguntas sobre una posible secuela, aunque el futuro de la licencia todavía no está definido. Amazon, MGM y Amazon Game Studios quedaron vinculados públicamente con los próximos videojuegos de James Bond, una noticia que generó críticas entre jugadores que preferían la continuidad de IO Interactive.

Amazon matizó luego esa información al señalar que todavía era demasiado pronto para hablar de proyectos futuros. También reconoció públicamente que IO Interactive sería el estudio más indicado para desarrollar una hipotética continuación de 007 First Light, pero no existe un anuncio oficial de una secuela.

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Mientras se resuelve qué equipo trabajará con James Bond después de este lanzamiento, IO Interactive sigue a cargo de completar la edición pendiente. La versión de 007 First Light para Nintendo Switch 2 llegará en marzo de 2027, con el día concreto todavía por confirmar.