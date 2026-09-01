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1047 Games cerrará los servidores de ‘Splitgate: Arena Reloaded’ y ‘Empulse’

El desarrollo activo terminará el 3 de septiembre, pero las partidas privadas seguirán disponibles mediante conexiones P2P

EMPULSE, de 1047 Games
EMPULSE, de 1047 Games
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1047 Games terminará el desarrollo activo de Splitgate: Arena Reloaded y Empulse el 3 de septiembre de 2026, fecha en la que cerrará sus servidores dedicados y desactivará el emparejamiento actual. Los dos shooters seguirán disponibles mediante conexiones peer-to-peer, conocidas como P2P, que permiten que uno de los jugadores aloje la partida en lugar de depender de la infraestructura del estudio.

Por qué cerrarán los servidores dedicados

1047 Games explicó que ninguno de los dos títulos genera ingresos suficientes para cubrir los costos de los servidores dedicados. Este tipo de infraestructura aloja las partidas en equipos administrados por el desarrollador y suele ofrecer una conexión más estable, pero requiere mantenimiento y gastos continuos.

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El cambio a P2P reduce esos costos porque la sesión se ejecuta desde la conexión de uno de los participantes. La decisión evita que los juegos desaparezcan por completo, aunque modifica la experiencia: la estabilidad de cada partida dependerá en mayor medida de la conexión del anfitrión y los jugadores tendrán que organizar sesiones privadas después del cierre del emparejamiento.

Splitgate: Arena Reloaded y Empulse habían sido lanzados como shooters con soporte continuo. El primero continuó la propuesta de Splitgate, centrada en combates de arena con portales, mientras que Empulse presentó una fórmula de acción y movilidad que fue comparada con Titanfall. El descenso de jugadores y la falta de ingresos terminaron reduciendo el período de soporte de ambos proyectos.

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El estudio ya había utilizado una solución similar con el Splitgate original. Después de desconectar sus servidores dedicados, trasladó las partidas a conexiones P2P para mantenerlo disponible, incluso en consolas. Ese antecedente sirve como modelo para la transición que ahora recibirán los dos lanzamientos más recientes.

La última actualización de Empulse

Antes de abandonar su desarrollo activo, Empulse recibirá un último mapa. 1047 Games todavía no detalló su diseño, tamaño ni modalidades compatibles, pero confirmó que será la última incorporación de contenido para el shooter.

El precio de Empulse también será reducido en todas las regiones. El anuncio publicado en Steam no especifica cuál será el nuevo valor ni el porcentaje de descuento. Tampoco menciona reembolsos para quienes compraron el juego a precio completo durante su lanzamiento.

La reducción genera una diferencia entre los compradores iniciales y quienes lo adquieran después del cambio: los primeros pagaron el valor completo durante una etapa breve de soporte activo, mientras que los nuevos usuarios podrán acceder por menos dinero, aunque sin futuros mapas o actualizaciones de contenido anunciadas.

Splitgate: Arena Reloaded no tiene nuevas incorporaciones confirmadas antes de la transición. En ambos casos, el 3 de septiembre marcará el final del mantenimiento mediante servidores dedicados, no la retirada total de los juegos. Las partidas privadas continuarán siempre que un usuario actúe como anfitrión y otros jugadores se conecten a su sesión.

EMPULSE, de 1047 Games
EMPULSE, de 1047 Games

El próximo paso de 1047 Games

El cierre marca un cambio para un estudio que pasó diez años concentrado en shooters operados como servicios activos. En su comunicado, 1047 Games explicó: “Después de diez años centrados en los shooters de servicio activo, nuestro enfoque está cambiando”.

El equipo agregó que su próximo trabajo podría ser diferente de lo que el público espera de 1047 Games, aunque no presentó un nombre, género, ventana de lanzamiento ni plataformas. Tampoco confirmó si dejará por completo los títulos multijugador o si adoptará un modelo que requiera menos infraestructura permanente.

Por ahora, el calendario inmediato incluye la actualización final de Empulse, su reducción de precio y la migración de ambos shooters al sistema P2P. 1047 Games todavía no informó qué mapa sumará Empulse ni cuál será su nuevo precio.

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