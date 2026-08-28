Economía

De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en septiembre 2026

La actualización del 2,1% impactará en millones de hogares argentinos, con una suma retenida que solo se cobra después de acreditar la documentación exigida por el programa social

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
La actualización de la Asignación Universal por Hijo y las demás prestaciones de ANSES en septiembre 2026 responde al índice de movilidad determinado por la variación de la inflación
Guardar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,1% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de septiembre de 2026. El organismo oficializó que el nuevo monto bruto de la prestación será de $156.313,52 por hijo. Este incremento responde a la movilidad ajustada por el índice de precios al consumidor de julio y tiene impacto directo en millones de familias argentinas.

El pago mensual directo que reciben los beneficiarios corresponde al 80% del total, es decir, $125.050,82 por hijo. El 20% restante, aproximadamente $31.262,70 por hijo, se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita la regularidad escolar y sanitaria del menor. Esta modalidad de acreditación mensual y retención parcial es una de las características centrales del sistema de seguridad social administrado por ANSES.

PUBLICIDAD

De cuánto será la AUH de ANSES en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo se actualiza en septiembre de 2026 a $156.313,52 como valor bruto. El pago efectivo mensual, correspondiente al 80% del total, será de $125.050,82. El porcentaje retenido se libera al acreditar la documentación requerida por el programa.

Fachadas ANSES
El monto de la AUH se incrementa a más de 156 mil pesos por hijo en septiembre, aplicando el ajuste correspondiente al índice de precios

Para los casos de hijos con discapacidad, el valor bruto mensual asciende a $508.825,41, manteniendo el esquema de pago y retención. La Asignación por Embarazo iguala el monto general de la AUH y se aplica la misma modalidad de pago. Además, el Complemento Leche se incrementa a $58.098 por menor de tres años.

PUBLICIDAD

La Tarjeta Alimentar continúa acreditándose en la misma cuenta y en la misma fecha que la prestación principal, sin un cronograma separado.

Cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

anses
El cronograma de pagos de la AUH se distribuye durante la primera quincena de septiembre, en función de la terminación del DNI del beneficiario

El calendario de pagos de la AUH de septiembre 2026 se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. El cronograma oficial establece las siguientes fechas:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Las acreditaciones se efectúan en las cuentas bancarias informadas por los titulares, quienes pueden consultar su liquidación y fecha exacta de cobro en el portal oficial de ANSES, dentro de la sección “Mis Asignaciones”.

De cuánto serán las otras asignaciones de ANSES en septiembre 2026

Las demás prestaciones sociales de ANSES también reciben la actualización correspondiente. La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se ubica en $76.839,21 para el primer rango y $240.449,13 en el caso de hijos con discapacidad.

anses
Las asignaciones familiares, la Asignación por Embarazo y los pagos únicos de ANSES también reciben una actualización en sus montos

La Asignación por Embarazo mantiene el monto de la AUH general, con un pago mensual de $125.050,82. Las Asignaciones de Pago Único registran los siguientes valores: Nacimiento $89.782, Adopción $536.774 y Matrimonio $134.430.

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se ajustan al 2,1% y tienen un cronograma de cobro por terminación de DNI, con pagos que se extienden entre septiembre y principios de octubre.

Cómo quedarán las jubilaciones en septiembre 2026

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES experimentan un aumento del 2,1% en septiembre. El haber mínimo alcanza los $498.633,20, suma que resulta de añadir un bono extraordinario de $70.000 al monto actualizado de $428.633,20. El bono se mantiene vigente para quienes perciben la jubilación mínima.

Las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un nuevo valor en septiembre, incluyendo el bono extraordinario anunciado por ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un nuevo valor en septiembre, incluyendo el bono extraordinario anunciado por ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $412.906,55 (incluyendo bono), y la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24. La jubilación máxima alcanza los $2.884.295,54.

El pago de haberes mínimos se desarrolla entre el 8 y el 21 de septiembre, y los haberes superiores al mínimo se abonan entre el 22 y el 28 de septiembre, siguiendo el orden de terminación de DNI. Los beneficiarios pueden acceder a los detalles del pago y calendario en la web oficial del organismo.

Temas Relacionados

AUHANSESPlanes socialesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones del BID para extraer litio en Salta y Catamarca

El crédito busca financiar la puesta en marcha de dos plantas del proyecto Sal de Oro en el Salar del Hombre Muerto, que ya registró su primer trimestre con ganancia operativa tras ocho años en el país

La minera surcoreana Posco consiguió USD 700 millones del BID para extraer litio en Salta y Catamarca

Analistas privados recortaron sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2026: cuáles son las causas

Los números de los especialistas se van achicando y, en algunos casos extremos, caen hasta el 2% cuando en enero esperaban hasta 3,5 por ciento. Entre los factores identifican la negativa del Gobierno a salir al mercado internacional y el freno del crédito por el aumento de la mora

Analistas privados recortaron sus expectativas de crecimiento para la economía argentina en 2026: cuáles son las causas

Licitación clave: por qué el Gobierno acortó los plazos de la deuda en pesos y pausó la emisión de bonos en dólares

La estrategia oficial priorizó instrumentos de menor duración en moneda local y restringió la oferta de títulos en dólares, en respuesta a la volatilidad de tasas y a los altos costos de financiamiento por la suba del riesgo país

Licitación clave: por qué el Gobierno acortó los plazos de la deuda en pesos y pausó la emisión de bonos en dólares

Alquileres, prepagas, transporte y tarifas: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

Habrá subas en transporte, luz, gas, agua y salud privada, entre otros ajustes. Todos los detalles y el alcance de cada incremento

Alquileres, prepagas, transporte y tarifas: uno por uno, todos los aumentos que llegan en septiembre

El auto más económico de la región se reinventa: cómo es, cuánto cuesta y cuándo llegará a la Argentina

El Renault Kwid fue el vehículo de menor precio desde hace dos años y medio, pero resultó desplazado este mes por un auto eléctrico importado. En Brasil se adelantó la versión 2027

El auto más económico de la región se reinventa: cómo es, cuánto cuesta y cuándo llegará a la Argentina

DEPORTES

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

Platense avanzó por penales y será el rival de Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

Boca Juniors lanzó una peculiar camiseta alternativa inspirado en los orígenes del club: la historia detrás del diseño

TELESHOW

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Sebastián Estevanez recordó los accidentes que sufrió y que casi le cuestan la vida: “Tenía 4% de probabilidad de sobrevivir”

Una participante de Gran Hermano fue expulsada del reality, se resistió a dejar la casa y tuvo que intervenir la seguridad

Yipio quebró en llanto en Gran Hermano al volver a ver a su mamá tras su problema de salud: “Vas a ser la ganadora”

Adrián Suar analizó el poder, la televisión y su futuro: “No descarto ser presidente de Boca”

Valentina, la hija de Mario Pergolini, pasó de etapa en Popstars, pero decidió renunciar: los motivos

INFOBAE AMÉRICA

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Vigilias por Tiananmen: la activista Chow Hang-tung afirmó que no se dejará silenciar por el régimen chino desde la cárcel

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra una refinería situada a 250 kilómetros de Moscú y una base de la Flota del Mar Negro

China suspendió las labores de rescate en Tíbet por el riesgo de nuevas inundaciones y endureció las restricciones de acceso a la región

Corea del Sur, EEUU y Japón realizarán maniobras trilaterales para reforzar la respuesta ante las amenazas nucleares de Corea del Norte

EEUU, Ecuador y Colombia reforzaron la cooperación contra el narcotráfico en una reunión clave entre altos mandos militares