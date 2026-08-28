De cuánto será la Asignación Universal por Hijo de ANSES en septiembre 2026

La actualización de la Asignación Universal por Hijo y las demás prestaciones de ANSES en septiembre 2026 responde al índice de movilidad determinado por la variación de la inflación

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un aumento del 2,1% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) a partir de septiembre de 2026. El organismo oficializó que el nuevo monto bruto de la prestación será de $156.313,52 por hijo. Este incremento responde a la movilidad ajustada por el índice de precios al consumidor de julio y tiene impacto directo en millones de familias argentinas.

El pago mensual directo que reciben los beneficiarios corresponde al 80% del total, es decir, $125.050,82 por hijo. El 20% restante, aproximadamente $31.262,70 por hijo, se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita la regularidad escolar y sanitaria del menor. Esta modalidad de acreditación mensual y retención parcial es una de las características centrales del sistema de seguridad social administrado por ANSES.

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De cuánto será la AUH de ANSES en septiembre 2026

La Asignación Universal por Hijo se actualiza en septiembre de 2026 a $156.313,52 como valor bruto. El pago efectivo mensual, correspondiente al 80% del total, será de $125.050,82. El porcentaje retenido se libera al acreditar la documentación requerida por el programa.

El monto de la AUH se incrementa a más de 156 mil pesos por hijo en septiembre, aplicando el ajuste correspondiente al índice de precios

Para los casos de hijos con discapacidad, el valor bruto mensual asciende a $508.825,41, manteniendo el esquema de pago y retención. La Asignación por Embarazo iguala el monto general de la AUH y se aplica la misma modalidad de pago. Además, el Complemento Leche se incrementa a $58.098 por menor de tres años.

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La Tarjeta Alimentar continúa acreditándose en la misma cuenta y en la misma fecha que la prestación principal, sin un cronograma separado.

Cuándo cobro la AUH en septiembre 2026

El cronograma de pagos de la AUH se distribuye durante la primera quincena de septiembre, en función de la terminación del DNI del beneficiario

El calendario de pagos de la AUH de septiembre 2026 se organiza por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular. El cronograma oficial establece las siguientes fechas:

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DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre

Las acreditaciones se efectúan en las cuentas bancarias informadas por los titulares, quienes pueden consultar su liquidación y fecha exacta de cobro en el portal oficial de ANSES, dentro de la sección “Mis Asignaciones”.

De cuánto serán las otras asignaciones de ANSES en septiembre 2026

Las demás prestaciones sociales de ANSES también reciben la actualización correspondiente. La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) se ubica en $76.839,21 para el primer rango y $240.449,13 en el caso de hijos con discapacidad.

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Las asignaciones familiares, la Asignación por Embarazo y los pagos únicos de ANSES también reciben una actualización en sus montos

La Asignación por Embarazo mantiene el monto de la AUH general, con un pago mensual de $125.050,82. Las Asignaciones de Pago Único registran los siguientes valores: Nacimiento $89.782, Adopción $536.774 y Matrimonio $134.430.

Las Pensiones No Contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se ajustan al 2,1% y tienen un cronograma de cobro por terminación de DNI, con pagos que se extienden entre septiembre y principios de octubre.

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Cómo quedarán las jubilaciones en septiembre 2026

Las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES experimentan un aumento del 2,1% en septiembre. El haber mínimo alcanza los $498.633,20, suma que resulta de añadir un bono extraordinario de $70.000 al monto actualizado de $428.633,20. El bono se mantiene vigente para quienes perciben la jubilación mínima.

Las jubilaciones y pensiones mínimas tendrán un nuevo valor en septiembre, incluyendo el bono extraordinario anunciado por ANSES (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $412.906,55 (incluyendo bono), y la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez llega a $370.043,24. La jubilación máxima alcanza los $2.884.295,54.

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El pago de haberes mínimos se desarrolla entre el 8 y el 21 de septiembre, y los haberes superiores al mínimo se abonan entre el 22 y el 28 de septiembre, siguiendo el orden de terminación de DNI. Los beneficiarios pueden acceder a los detalles del pago y calendario en la web oficial del organismo.