PiXEL llevará ‘Angelian Trigger’ a Steam el 10 de diciembre y a PlayStation 5 en 2027

Angelian Trigger presenta su tráiler.

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El estudio PiXEL lanzará Angelian Trigger para PC a través de Steam el 10 de diciembre y prepara una versión para PlayStation 5 en 2027. El shooter pseudo 3D ya se encuentra disponible en Nintendo Switch desde el 12 de diciembre de 2024 en Japón, pero todas las ediciones confirmadas hasta ahora presentan una barrera importante para el público internacional: el único idioma admitido actualmente es el japonés.

Un shooter pseudo 3D con 24 niveles

Angelian Trigger recupera un estilo de acción en el que los personajes avanzan hacia la profundidad de la pantalla mientras disparan contra enemigos situados en distintos planos. Esa presentación, descrita como pseudo 3D, simula movimiento tridimensional y perspectiva sin abandonar una estructura directa, cercana a los shoot ‘em up arcade clásicos.

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Cada planeta contiene cuatro fases y el juego suma 24 niveles entre sus modos historia y arcade. Para completar una etapa es necesario abrirse paso entre las oleadas de enemigos y derrotar al jefe que espera al final. También hay un modo musical con su propio combate contra un jefe, aunque PiXEL no detalló cuánto contenido incorpora esta modalidad.

El sistema ofensivo incluye láseres guiados capaces de fijar varios objetivos al mismo tiempo. Derribar grupos completos entrega puntos adicionales, por lo que elegir cuándo atacar a cada formación influye en la puntuación. Las herramientas defensivas y de apoyo incluyen campos de fuerza, fuego de cobertura desde la retaguardia y la asistencia del robot O-P2.

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PiXEL indica que ajustó la configuración inicial e incorporó armas auxiliares para facilitar el avance de quienes no dominan el género. El objetivo es ofrecer recursos adicionales frente a la velocidad y la cantidad de proyectiles sin eliminar la búsqueda de mejores puntuaciones propia del formato arcade.

Mia y Sheryl cambian la forma de jugar

La campaña cuenta con dos protagonistas que utilizan controles, armas y movimientos diferentes. Mia combate con dos pistolas y puede ejecutar un doble salto, una habilidad orientada a cambiar rápidamente de altura o evitar ataques. Sheryl lleva un cañón de gran tamaño y tiene la capacidad de flotar, por lo que su desplazamiento y su respuesta ante las mismas amenazas son distintos.

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Estas diferencias permiten recorrer los mismos escenarios con estrategias separadas. Mia dispone de mayor movilidad inmediata gracias a su salto adicional, mientras que Sheryl puede mantenerse suspendida y atacar con un arma más pesada. El robot O-P2, los campos de fuerza y el apoyo desde el fondo complementan las características de ambas protagonistas.

La historia comienza en Wati, una gran ciudad del planeta Galadseek. Allí opera la Agencia de Detectives Eames, que atraviesa dificultades mientras acepta trabajos menores, como investigaciones de infidelidad y búsquedas de personas desaparecidas.

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La situación cambia cuando un cliente anónimo solicita investigar Sarius, un planeta verde bajo la jurisdicción del ministro de Industria planetaria Waslia. Mia y Sheryl viajan al lugar pese a las sospechas generadas por el origen desconocido del encargo. La misión termina involucrándolas en una conspiración de mayor alcance.

Angelian Trigger, de PiXEL

El idioma pendiente y el calendario de versiones

La edición original de Nintendo Switch debutó en Japón el 12 de diciembre de 2024 y permanece disponible únicamente en japonés. La futura versión de Steam presenta la misma limitación en su ficha actual, un dato relevante para quienes necesiten comprender los menús, las explicaciones de las mecánicas o los diálogos de la campaña.

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Una versión archivada de la página de Steam llegó a incluir el inglés entre los idiomas disponibles. Esa opción fue retirada y ahora la tienda enumera únicamente el japonés, sin que PiXEL haya anunciado una traducción ni explicado el cambio. Tampoco hay confirmación de textos en español para PC, Switch o PlayStation 5.

El lanzamiento en PC está fijado para el 10 de diciembre, aunque el anuncio difundido no precisa el año en sus datos públicos. La edición para PlayStation 5 tiene una ventana más amplia: llegará en algún momento de 2027. PiXEL todavía no comunicó un día concreto para esa plataforma ni confirmó posibles diferencias de contenido entre versiones.

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El nuevo tráiler reúne imágenes de la acción, los ataques con fijación múltiple y las dos protagonistas. El video también presenta Believe, la canción de cierre interpretada por Miho Morikawa.