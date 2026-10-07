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Supermassive Games lleva ‘The Conjuring’ a Netflix con una historia interactiva

El televisor mostrará la aventura y el celular funcionará como mando y herramienta paranormal

The Conjuring: Unspoken presenta su tráiler.
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Netflix lanzará The Conjuring: Unspoken el 13 de octubre como una aventura de terror interactiva desarrollada por Supermassive Games en colaboración con Warner Bros. Interactive Entertainment. El juego, basado en la franquicia The Conjuring, estará incluido en el catálogo de la plataforma para suscriptores, utilizará el televisor como pantalla principal y convertirá el teléfono celular en mando y equipo para investigar fenómenos paranormales. No tendrá versiones para PC ni consolas.

El celular será la principal herramienta paranormal

The Conjuring: Unspoken será una aventura narrativa en la que las decisiones del jugador modificarán el desarrollo de la historia. Las acciones se elegirán mediante opciones de diálogo, una estructura cercana a otros trabajos de Supermassive Games, estudio especializado en relatos de terror con caminos determinados por las elecciones del público.

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La diferencia estará en la forma de jugar. El televisor mostrará los escenarios y los acontecimientos principales, mientras que el teléfono servirá para controlar la experiencia y examinar posibles señales sobrenaturales. Este sistema requerirá tener ambos dispositivos disponibles durante la partida, además de una suscripción activa a Netflix.

El celular podrá transformarse en un medidor de campos electromagnéticos, una cámara infrarroja y una spirit box. El medidor buscará variaciones electromagnéticas vinculadas dentro del juego con posibles presencias, mientras que la cámara ofrecerá una representación térmica de la habitación. Esa capa permitirá detectar puntos fríos y entidades que permanecerán ocultas en la imagen del televisor.

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La spirit box, una herramienta asociada con la búsqueda de supuestas voces mediante frecuencias de radio, completará el equipo de investigación. De esta manera, la pantalla del teléfono ofrecerá información distinta a la del televisor y obligará a alternar la atención entre ambos dispositivos para encontrar pistas.

Una investigación en una posada centenaria

La protagonista será Francesca Noakes, una demonóloga convocada para investigar la Red Lion Inn, una antigua posada ubicada en Inglaterra. La familia Cooper llega al lugar y comienza a sufrir una serie de sucesos inexplicables que aumentan en intensidad a medida que avanza la historia.

Los primeros incidentes incluyen muñecas que desaparecen, una caja de música que empieza a sonar por sí sola y una de las hijas escuchando la voz de su madre fallecida. La situación se vuelve más peligrosa después de una sesión de espiritismo fallida, punto a partir del cual Francesca deberá descubrir qué está atacando a la familia y cómo detenerlo.

La amenaza incluye a Viney, un demonio que se alimenta del dolor, y a Florrie, un espíritu procedente del folclore inglés. Las decisiones tomadas durante los diálogos determinarán cómo Francesca aborda estos encuentros y cómo se desarrolla la investigación dentro de la posada.

Aunque el proyecto está conectado con la película The Conjuring de 2013 y con sus derivados, Netflix indicó que no será necesario conocer las producciones cinematográficas para entender la trama. La saga reúne nueve películas relacionadas con los casos de Ed Warren y Lorraine Warren, pero el videojuego presentará una protagonista y un conflicto propios.

The Conjuring: Unspoken, de Supermassive Games
The Conjuring: Unspoken, de Supermassive Games

El nuevo proyecto de Supermassive Games

El lanzamiento llegará en un momento complejo para Supermassive Games. El estudio alcanzó un amplio reconocimiento en 2015 con Until Dawn, una aventura de terror construida alrededor de decisiones, relaciones entre personajes y posibles muertes. Esa fórmula continuó en varios de sus proyectos posteriores y también será una parte central de The Conjuring: Unspoken.

Sus lanzamientos recientes, sin embargo, recibieron resultados más bajos en los agregadores de reseñas. Desde The Quarry, publicado en 2022, los juegos del estudio no han superado una media de 75 puntos en Metacritic, según los datos citados. El rendimiento comercial de la aventura de ciencia ficción Directive 8020 también derivó recientemente en decenas de despidos dentro del equipo.

The Conjuring: Unspoken será la siguiente prueba para ese modelo de historias ramificadas, ahora combinado con el uso simultáneo de dos pantallas. El juego estará disponible desde el 13 de octubre de 2026 mediante Netflix, con el televisor como pantalla principal y un teléfono inteligente como mando obligatorio.

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