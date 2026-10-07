Battlefield Studios fecha la temporada 5 de ‘Battlefield 6′ para el 13 de octubre

Battlefield 6 presenta un nuevo tráiler.

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Battlefield Studios y Electronic Arts publicaron un tráiler de jugabilidad de la temporada 5 de Battlefield 6, actualización que llegará el 13 de octubre a Xbox Series, PlayStation 5 y PC. El contenido, descrito por sus responsables como el más grande recibido por el juego hasta ahora, llevará los combates a Las Vegas y el Área 51, sumará armas, vehículos y modos, y aplicará cambios tanto al multijugador como a REDSEC.

Las Vegas y el Área 51 encabezan los mapas

La temporada añadirá un total de tres mapas. El adelanto concentra buena parte de su presentación en Vegas Strip, una zona ubicada en el corazón de Las Vegas y construida alrededor de casinos, avenidas iluminadas con neón y azoteas. El diseño combinará enfrentamientos cercanos dentro de los edificios con sectores abiertos y combates a distintas distancias.

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La destrucción estructural tendrá un papel central en este escenario. Los jugadores podrán abrirse paso por interiores densos y dañar partes de los edificios durante las partidas, una característica que puede modificar rutas y coberturas mientras avanza el combate. Los vehículos terrestres también estarán presentes en las avenidas que rodean los casinos.

El segundo escenario presentado es Raid Restricted, basado en el Área 51. Su superficie estará formada por un desierto abierto preparado para vehículos pesados y enfrentamientos aéreos con jets. Bajo tierra habrá una red de túneles secretos destinada a combates directos, con espacio para soldados y tanques.

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Aunque Battlefield Studios confirmó tres mapas para la temporada, el material difundido solo detalla Vegas Strip y Raid Restricted. La actualización también incorporará versiones revisadas de New Sobek City y Blackwell Fields, dos escenarios existentes que recibirán cambios de diseño. Estos rediseños aparecen separados de los tres mapas anunciados como parte de la rotación de la temporada.

El contenido llegará después de una cuarta temporada centrada en algunos de los mapas de mayor tamaño de la franquicia. La quinta entrega estacional cambiará ese enfoque mediante espacios urbanos con interiores cerrados, un desierto amplio y zonas subterráneas.

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Seis armas, dos vehículos y ajustes de balance

El arsenal crecerá con seis armas: MK 24, Noveske N4, MCX Rattler LT, Zastava M84 M, MK 1 Mod 0 y Cadex CDX-40. Electronic Arts también incorporará dos vehículos pesados: el bombardero B-1B Lancer y el sistema de cohetes M142 HIMARS.

La actualización incluirá una revisión amplia del balance de armas, clases y vehículos. Los ajustes afectarán el daño, la capacidad de los cargadores y el retroceso, es decir, el movimiento que desvía la mira después de cada disparo. Los cambios se aplicarán al multijugador tradicional y a REDSEC, por lo que podrán modificar el rendimiento de equipamientos ya disponibles además de introducir las seis armas nuevas.

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El B-1B Lancer ampliará las opciones de combate aéreo en los mapas preparados para jets, mientras que el M142 HIMARS aportará un sistema de ataque con cohetes. Battlefield Studios todavía no detalló estadísticas, condiciones de desbloqueo ni diferencias de manejo para estos vehículos.

La combinación de equipamiento nuevo y rebalanceo busca atender varios frentes en una misma descarga. Esto implica que los jugadores deberán revisar sus configuraciones habituales cuando la temporada entre en funcionamiento, incluso si deciden seguir utilizando armas y vehículos de entregas anteriores.

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Battlefield 6, de Electronic Arts.

Rapid Royale, clasificatorias y funciones que regresan

REDSEC recibirá Rapid Royale, una variante diseñada para ofrecer partidas más cortas y frenéticas. El modo utilizará mapas pequeños y grupos con menos jugadores que las sesiones habituales, reduciendo el tiempo necesario para encontrar rivales y llegar a los enfrentamientos.

También se habilitarán partidas clasificatorias para el battle royale. Este formato ordenará la competencia mediante un sistema de rangos, aunque el anuncio todavía no especifica sus divisiones, recompensas o reglas de progresión. La lista de novedades incluye además Operation High Roller, una operación temática relacionada con la ambientación de Las Vegas.

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Durante octubre habrá un evento de Halloween realizado en colaboración con Dead Space. Electronic Arts no presentó todavía sus recompensas ni explicó cómo se integrarán los elementos de la franquicia de terror dentro de Battlefield 6. El evento está previsto para mediados de mes, cerca del estreno de la temporada.

La actualización recuperará varias herramientas solicitadas por la comunidad. Entre ellas se encuentran el navegador de servidores, que permite buscar y elegir partidas disponibles; las listas de clasificación, destinadas a comparar resultados; y la creación de pelotones para organizar grupos estables de jugadores. Todas estas novedades comenzarán a incorporarse con el lanzamiento de la temporada 5 el 13 de octubre de 2026.

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