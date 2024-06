La tierna entrevista a Thiago Messi durante un torneo con Inter Miami: su sueño de jugar en Argentina

La nota de Thiago Messi durante el torneo juvenil en el que participó con Inter Miami

Thiago Messi fue uno de los integrantes del equipo Sub 12 que el Inter Miami presentó en un torneo juvenil que los tuvo participando en su grupo contra la Real Sociedad y el FC Barcelona. Lógicamente, la aparición del hijo del capitán de la selección argentina fue uno de los temas que más interés despertó en este certamen organizado por La Liga de España en la ciudad norteamericana de Orlando.

Antes del último duelo contra el Blaugrana, Thiago realizó una entrevista con el periodista José Ramón de la Morena para la Fundación que lleva el nombre del histórico cronista español y está involucrada en el certamen. Junto al mayor de los Messi estuvo también Benjamín Suárez, hijo de Luis, y otros dos compañeros del plantel de la Sub 12 del Inter Miami más allá del entrenador del equipo Diego García.

En la tierna nota que el mayor de los hijos de Leo con Antonela Roccuzzo brindó junto con sus compañeros se destacaron algunas perlitas, pero especialmente su firme convicción de jugar para la selección argentina si algún día llega a ser futbolista. “Con la de Argentina... Nací en España, sí. No creo que me puedan convencer”, dijo cuando el cronista bromeó sobre la intención de persuadirlo de vestir la camiseta de la selección española. Esa misma pregunta le hizo a Benji Suárez, quien también mostró su deseo de algún día poder ser parte del seleccionado en el que brilla su padre: “Nací en Inglaterra. Me gustaría con Uruguay”.

Los niños estuvieron acompañados de otros dos amigos de la divisional, Roger Llaurado de Colombia y Eleazar Guevara de Venezuela. Thiago contó sus sensaciones de participar en este popular torneo juvenil: “Lo más bonito seguramente es la experiencia de estar jugando frente a tanta gente y poder mostrar el nivel que todos tenemos”. Al mismo tiempo que bromeó con su amigo Eleazar porque es hincha del Real Madrid y contó que le gustaría anotar un tanto: “No me importa mucho cómo es el gol, pero me encantaría marcar algún gol. Le pego con la derecha, con la izquierda no soy muy bueno, no he salido a mi padre. A veces practico con la izquierda”.

Thiago dijo que sueña con jugar algún día para Argentina

Thiago afirmó que ve partidos con Leo y Mateo aunque aclaró que al hermano del medio le gusta “más jugar que verlo”. A la hora de elegir el mejor gol que anotó su papá no dudó y recordó el que le hizo al Manchester United en la final de Champions League en mayo del 2009, cuando él todavía no había nacido incluso (nació en noviembre del 2012): “Probablemente el de cabeza en la final de Champions League contra el Manchester United”.

El conductor les propuso elegir a un jugador profesional para un partido: Thiago prefirió al joven maravilla del Barcelona Lamine Yamal y Benja Suárez a Pedri. También les propuso escoger entre Haaland o Kylan Mbappé: “La verdad que cada uno tiene sus cosas mejores, pero si tengo que elegir uno me parece que me quedo con Haaland. Siempre me gustó”. “Mi ídolo, que no sea mi padre, siempre fue Haaland”, dijo el hijo del atacante uruguayo. Benji también tuvo que escoger el gol favorito de su papá y se quedó contra el que le marcó al Mallorca de taco jugando en el Barcelona: “Fue el que más me acuerdo y el que más me gustó”.

Quien acompañó a los jovencitos en la mesa fue Diego García, un entrenador español que trabajaba en la Barca Academy de Miami y lleva una temporada como DT de las juveniles del Inter Miami. “Son unos cracks, una actitud de diez, muy buenos compañeros, trabajan muy duro para mejorar cada día. Son muy buenos futbolistas, pero por encima de todo son muy buenas personas, muy buenos compañeros”, elogió a los hijos de Leo y Luis.

Al mismo tiempo, afirmó que tanto Suárez como Messi aparecen de vez en cuando por las prácticas y destacó las actitudes que tienen: “De vez en cuando caen por allí, van a ver los entrenamientos. Ellos no dicen nada, están ahí sentados, tranquilos”.

“El Inter Miami cambió muchísimo, son dos estrellas mundiales, jugadores top. Todo el profesionalismo que ellos traen. La ilusión que generan en la gente de Florida. Los chicos ven a estos jugadores en casa y eso genera una cultura que cada vez es mayor. Ahora viene el Mundial en 2026 y el fútbol está creciendo mucho”, planteó.

