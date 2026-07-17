Economía

Cuánto cuesta criar un hijo en la Argentina según su edad y cuánto se encareció en el último año

Alimentación, salud, educación y el tiempo dedicado a su cuidado son algunas de las variables que definen cuánto se debe destinar cada mes a mantener a un hijo en cada etapa de su crecimiento

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Mujer de espaldas con pelo oscuro sostiene a un bebé con gorro azul. Están sentados en un sofá con una manta tejida, estantería y ventana al fondo.
Ciar un menor de un año cuesta $529.539 por mes, según el Indec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener a un hijo no es tarea sencilla. La compra de alimentos, ropa, elementos de higiene y salud se combina con el tiempo que demanda su cuidado, un componente que también tiene un valor económico aunque no siempre se contabilice de manera explícita. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) actualiza mes a mes estos valores a través de la canasta de crianza, una herramienta que permite dimensionar el costo real de la crianza en cada franja de edad.

De acuerdo con los datos correspondientes a junio, el monto mensual necesario para cubrir las necesidades de un bebé menor de 1 año asciende a $529.539. Para un niño de entre 1 y 3 años, la cifra sube a $630.926. En la franja de 4 a 5 años el costo se ubica en $539.612, mientras que para los chicos de 6 a 12 años el monto trepa a $678.308, la cifra más elevada de toda la serie.

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Cada uno de estos valores se compone de dos partidas. Por un lado, el costo de bienes y servicios, que incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. Por otro, el costo del cuidado, que valoriza el tiempo que demanda la atención de niñas, niños y adolescentes tomando como referencia la remuneración que percibe el personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

En los menores de 1 año, el costo de bienes y servicios es de $173.468 y el del cuidado, de $356.071. En el tramo de 1 a 3 años, esos valores son de $223.988 y $406.938, respectivamente.

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Cómo se distribuye el gasto según la edad

En los primeros años de vida, el cuidado explica la mayor parte del costo total de la crianza. En los menores de 1 año representa más del 67% del monto mensual, una proporción que se mantiene elevada en el tramo de 1 a 3 años, donde el cuidado asciende a $406.938 sobre un total de $630.926. Esta relación se explica porque en esas edades no existe escolarización obligatoria, lo que implica una mayor cantidad de horas de atención a cargo del hogar.

El peso del costo de cuidar un niño disminuye con el paso de los años. (Freepik)
El peso del costo de cuidar un niño disminuye con el paso de los años. (Freepik)

A partir de los 4 años, cuando comienza a incorporarse la jornada escolar, el peso del cuidado dentro del costo total disminuye y el de bienes y servicios gana participación. En el tramo de 4 a 5 años, el costo de bienes y servicios llega a $285.275, mientras que el del cuidado se ubica en $254.337. En los chicos de 6 a 12 años, esa tendencia se profundiza.

Por debajo de la inflación general

En la comparación interanual, el costo de bienes y servicios subió 37,2% en todos los tramos de edad entre junio del año pasado e igual mes de este año, mientras que el costo del cuidado aumentó 25% en el mismo período. Esta diferencia se debe a que ambos componentes se actualizan con referencias distintas: los bienes y servicios siguen la evolución de la canasta básica total del Gran Buenos Aires, mientras que el cuidado se ajusta según la remuneración del personal de casas particulares.

Como resultado de esa combinación, el costo total de la canasta de crianza mostró subas dispares según la edad. En los menores de 1 año, el incremento interanual fue de 28,8%. En el tramo de 1 a 3 años, la suba llegó a 29,1%. Para los chicos de 4 a 5 años, el aumento fue de 31,2%, el más alto de los cuatro tramos, seguido de cerca por el de 6 a 12 años, con 31,1%.

En los cuatro casos, el incremento del costo de crianza quedó por debajo del ritmo de la inflación general, que en el mismo período fue de 33,5%. Esto significa que, pese al fuerte aumento en pesos que registraron tanto los bienes y servicios como el cuidado, el costo de criar un hijo creció a un ritmo menor que el conjunto de precios de la economía.

Primer plano de manos de adulto y niño sobre mesa de madera clara. Entre ellas, un papel con dibujos coloridos de una casa y "Reglas del Hogar". Fondo desenfocado con lápices y planta.
El costo total de criar un niño aumentó por debajo de la inflación en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos monetarios, el mayor incremento en pesos se dio en el tramo de 6 a 12 años, donde el costo total pasó de $517.364 a $678.308, una suba de $160.944. Le sigue el tramo de 4 a 5 años, con un aumento de $128.302, y el de 1 a 3 años, con $142.226 adicionales. En los menores de 1 año, el incremento fue de $118.338, el más bajo en términos absolutos entre los cuatro grupos.

La cantidad de horas mensuales que demanda el cuidado también varía según la edad y explica buena parte de estas diferencias. Mientras que un niño de entre 1 y 3 años requiere 168 horas de cuidado al mes, esa cifra baja a 105 horas en el tramo de 4 a 5 años y a 84 horas entre los 6 y los 12 años, en línea con la incorporación progresiva a la jornada escolar.

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