El Gobierno hizo una nueva adjudicación por USD 700 millones para mega baterías que buscan reducir apagones: quiénes ganaron

Las centrales de almacenamiento en baterías permiten responder ante picos de demanda y reducir la probabilidad de cortes en el servicio eléctrico. (Reuters)

El Gobierno formalizó la adjudicación de 700,5 MW de almacenamiento eléctrico en baterías con una inversión estimada de USD 700 millones, una decisión orientada a reforzar nodos críticos del sistema eléctrico argentino y a reducir la probabilidad de cortes mediante una mayor capacidad de respuesta ante variaciones de la demanda.

La licitación Alma SADI quedó oficializada a través de la Resolución N° 155/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. El proceso completó la incorporación de centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías en puntos sensibles del Sistema Argentino de Interconexión, el SADI.

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La respuesta empresaria fue muy superior al volumen finalmente adjudicado. El 27 de mayo se recibieron 235 ofertas técnicas por 8.338 MW, más de 11 veces el objetivo licitado de 700 MW, y después de la evaluación técnica y la apertura de sobres económicos del 24 de junio, Cammesa elaboró el informe de preadjudicación que sirvió de base para la resolución.

El plan oficial apunta a modernizar la infraestructura eléctrica luego de dos décadas de inversiones insuficientes para acompañar el crecimiento de la demanda. (EFE)

En total, se adjudicaron 20 proyectos a cinco empresas nacionales distribuidos en siete regiones del país.

Las firmas seleccionadas fueron:

Genneia con 7 proyectos. Es una de las principales empresas de energías renovables del país. La preside Jorge Brito, también presidente del Banco Macro. Sus accionistas son Brito, Delfín Carballo, Darío Lizzano y David Martínez .

DQD Energy con 8 proyectos. Es experta en energía y parques solares. Su CEo y principal accionistas es Federico Garín Odriozola . La compañía, nació en San Juan y su foco es EPC, o Engineering Procurement and Construction : opera en el diseño, construcción y mantenimiento de parques solares

360 Energy Solar con 3 proyectos. También tienen foco en energía solar. El fundador y principal accionista de la empresa es Alejandro Ivanissevich . El grupo automotriz Stellantis es accionista mayoritario de la compañía con una participación del 49,5 por ciento.

Aluar con 1 proyecto. Es el principal productor de aluminio del país. Su dueño es Javier Madanes Quintanilla , quien fue también hasta el este año el accionista de Fate, el histórico fabricante de neumáticos que cerró. El Grupo Aluar incluye a Infa, Hidroeléctrica Futaleufú, Transpa y Electa.

Intermepro con 1 proyecto. El presidente y cofundador de la empresa es Adrián Gustavo Kolonski. Se dedica a la integración de soluciones de energía solar y renovable.

La adjudicación se repartió en siete regiones del país

La asignación geográfica incluyó:

PBA con 185 MW

NOA con 150 MW

NEA Chaco-Formosa con 161,5 MW

NEA Misiones-Corrientes con 50 MW

Litoral Entre Ríos con 50 MW

Litoral Santa Fe con 36 MW

Pampa con 68 MW.

La distribución apuntó a regiones con alta demanda y con mayores necesidades de refuerzo del sistema.

Jorge Brito, presidente de Genneia

“El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio eléctrico para usuarios residenciales, comerciales e industriales”, destacó el Gobierno.

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“Esta adjudicación se apoya en el antecedente de Alma-GBA, la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina, en la que el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial de 500 MW, con una inversión estimada superior a USD 540 millones. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha”, agregaron.

El proceso apunta a incorporar centrales de almacenamiento de energía en baterías en nodos críticos de siete regiones del país: NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo, Pampa y Buenos Aires —excluida el AMBA, que ya cuenta con su propio proceso licitatorio—. El objetivo es fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir las interrupciones del servicio eléctrico.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó recientemente el interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en el país. (Maximiliano Luna)

Qué hace una batería de gran escala

El almacenamiento de energía en baterías de última generación permite al sistema eléctrico responder con rapidez ante variaciones en la demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad. En la práctica, se traduce en una menor probabilidad de cortes y una mejora en la calidad del servicio, especialmente en los momentos de mayor consumo.

La licitación Alma SADI no es la primera iniciativa de este tipo que impulsa el Gobierno. El año pasado se llevó adelante el proceso Alma-GBA, orientado al área metropolitana de Buenos Aires, en el que se adjudicaron 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a los 540 millones de dólares. Las obras de ese proceso están actualmente en ejecución.

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