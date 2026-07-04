Jhon Córdoba no seguiría con la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026: esta es la razón

Gol y resumen del partido entre la Selección Colombia y Ghana, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Aquí se ve el choque que sufrió Córdoba que generó su sustitución en el partido y su salida del Mundial 2026 - crédito TyC Sports

Jhon Córdoba no seguiría en la Copa del Mundo 2026 con la selección Colombia, tras confirmarse que la lesión en su aductor izquierdo es de gravedad y le impide estar a disposición de Néstor Lorenzo para los próximos partidos de la Tricolor en este mundial.

La noticia fue revelada por Win Sports en la tarde de este 4 de julio. “Jhon Córdoba se pierde el campeonato del mundo. Una lesión de aductores que lo venía aquejando antes de lo que fue el debut en la Copa del Mundo se fue manejando por parte del departamento médico de la Selección Colombia. Llegó un punto donde estaba listo y comenzó a sumar minutos, pero ayer por el golpe que sufrió ayer ante Ghana, se pierde la Copa del Mundo”, fue lo que dijo el periodista Rene Wehdeking.

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Unas horas antes, Caracol Radio había revelado que el departamento médico de la selección Colombia realizaría una resonancia electromagnética para determinar la gravedad de su lesión, y tras eso, se habría confirmado que no está en condición física para continuar en el Mundial 2026.

Córdoba ya se había perdido el primer partido del torneo, ante Uzbekistán, por el problema físico del que hizo mención Wehdeking, ese del que al parecer no se pudo terminar de recuperar a plenitud.

Jhon Córdoba doliéndose de su pierna izquierda durante el partido ante Ghana con la Selección Colombia, por la segunda ronda del Mundial 2026 - crédito Jeff Roberson/AP Photo

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