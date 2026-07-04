El arquero Camilo Vargas alcanzó un récord histórico con la selección Colombia en las Copas del Mundo

Gol y resumen del partido entre Colombia y Ghana, que terminó dejando el histórico registro de Camilo Vargas como el arquero con la mayor cantidad de minutos con el arco en cero - crédito TyC Sports

Camilo Vargas se convirtió en el arquero que más minutos ha conservado la valla invicta durante un mundial, en la historia de la selección Colombia, con 255 minutos. Es decir, el que más tiempo ha conservado el arco en cero, sin recibir gol.

Ese fue el récord histórico que alcanzó el guardameta colombiano, después de la victoria 1-0 de la Tricolor ante Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Y es que la selección Colombia solamente ha recibido un gol en esta Copa del Mundo: fue el que le hizo Uzbekistán en el partido por la primera fecha de la fase de grupos. A partir de ahí, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo mantuvo el arco en cero ante República Democrática del Congo; frente a Portugal, en un empate sin goles; y contra Ghana, en un triunfo 1-0 a favor del conjunto colombiano.

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El registro de mayor cantidad de minutos sin recibir gol con la selección Colombia en los mundiales lo ostentaba David Ospina, con 254′.

Camilo Vargas se convirtió en el arquero con más cantidad de minutos con el arco en cero en una Copa del Mundo - crédito Eloisa Sanchez/Reuters

Las estadísticas de Camilo Vargas con la selección Colombia

Un récord histórico para un arquero que está viviendo su tercer mundial con la selección Colombia en México, Estados Unidos y Canadá 2026. El primero como titular, después de la suplencia en las citas orbitales de Brasil 2014 y Rusia 2018, en donde no sumó minutos. Precisamente el arquero titular en esos torneos fue Ospina, que hoy es el tercer arquero de la selección colombiana.

Otras de las estadísticas de Camilo Vargas con la selección Colombia son:

Debut: 10 de octubre de 2014 contra El Salvador.

Partidos oficiales: 40 partidos absolutos.

Vallas invictas: ha logrado mantener su portería a cero en 16 encuentros con el combinado nacional.

Goles en contra: 37

Promedio de vallas invictas: 35,6 % de sus partidos.

Comparación histórica entre arqueros colombianos (Selección) David Ospina: 134 partidos. René Higuita: 68 partidos. Óscar Córdoba: 73 partidos. Faryd Mondragón: 56 partidos. Camilo Vargas: 45 partidos.



Camilo Vargas y David Ospina son los dos principales arqueros de la Selección Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Camilo Vargas: de Independiente Santa Fe al Atlas de México

Nació el 9 de marzo de 1989 en Bogotá y desde los 16 años ingresó a las divisiones menores de Independiente Santa Fe, club en el que debutó como profesional en 2007. Allí comenzó a destacar por sus reflejos, seguridad bajo los tres palos y personalidad para asumir responsabilidades en partidos importantes. Con el conjunto cardenal conquistó la Copa Colombia de 2009 y dos títulos de la liga colombiana, además de ser una de las figuras de la campaña que llevó al equipo hasta las semifinales de la Copa Libertadores de 2013.

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Su buen nivel le abrió las puertas de la Selección Colombia durante el proceso de José Pékerman y también le permitió fichar por Atlético Nacional en 2015. Sin embargo, esa etapa no fue sencilla y tuvo que salir cedido a Argentinos Juniors y luego a Deportivo Cali, donde recuperó continuidad y volvió a mostrar su mejor versión. En 2019 dio el salto al Atlas de México, un club en el que terminó escribiendo las páginas más exitosas de su carrera. Fue pieza fundamental del histórico bicampeonato de la Liga MX en 2021 y 2022, rompiendo una sequía de títulos de siete décadas, y recibió el Balón de Oro al mejor jugador del fútbol mexicano gracias a sus destacadas actuaciones.

Con su esfuerzo y habilidad, Camilo Vargas ha inspirado a jóvenes deportistas, destacando su compromiso desde sus inicios en Independiente Santa Fe - crédito Colprensa

Con la Selección Colombia vivió durante varios años a la sombra de David Ospina, siendo convocado de manera constante pero con pocas oportunidades para jugar. Esa situación cambió con el paso del tiempo y, gracias a su regularidad en el fútbol mexicano, se ganó definitivamente la titularidad. Fue el arquero principal en la Copa América de 2024, en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y en la Copa del Mundo, donde volvió a demostrar su capacidad para responder en los momentos de mayor presión.

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