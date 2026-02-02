El Inter Miami de Messi confirmó la salida de uno de sus referentes: “Tu entrega y liderazgo quedarán en nuestra historia”

El arquero argentino se marchó de Las Garzas

En medio de su preparación con una serie de amistosos por Latinoamérica, Inter Miami oficializó la rescisión del contrato del arquero Óscar Ustari por un acuerdo mutuo, poniendo fin a su vínculo iniciado en septiembre de 2024 con el conjunto estadounidense. La confirmación de la salida del experimentado de 40 años se llevó a cabo después de que perdiera el arco en los últimos partidos oficiales con su compatriota Rocco Ríos Novo y de la llegada del portero de la selección de Canadá, Dayne St. Clair.

“Tu entrega y liderazgo quedarán en nuestra historia. ¡Gracias por todo, Osky!”, fue la frase que agregó el Inter Miami en la publicación en redes con la que despidió al arquero surgido en Independiente de Avellaneda. En otro posteo, Las Garzas publicaron un video con los momentos más importantes de Ustari en el club y sus mejores intervenciones. “Atajadas, carácter y corazón. Dejaste tu huella en Miami, Óscar”, fue el mensaje que acompañó a los recortes.

Tras su arribo en septiembre de 2024 luego de jugar por Audax Italiano de Chile, el paso del arquero argentino incluyó más de 3.000 minutos jugados, nueve arcos en cero y 40 partidos (le convirtieron 61 goles) defendiendo la camiseta del club en competencias como la MLS, la Concacaf Champions Cup, el Mundial de Clubes 2025 y la Leagues Cup. Sus actuaciones formaron parte de las campañas en las que Inter Miami conquistó la MLS Cup y obtuvo su primer Supporters’ Shield, además de establecer el récord de puntos en una temporada de la liga.

En este contexto, Óscar Ustari quedó con el pase en su poder a sus 40 años. El arquero albiceleste, que supo vestir el buzo de la selección argentina, debutó en el año 2005 en el arco de Independiente. Desde entonces, sumó múltiples clubes en su trayectoria: Getafe de España, Boca Juniors, Almería de España, Sunderland de Inglaterra, Newell’s, Atlas de México, Liverpool de Uruguay, Pachuca de México, Audax Italiano de Chile y el Inter Miami de los Estados Unidos.

El mensaje de despedida del Inter Miami para Óscar Ustari

Para la temporada que arranca, la entidad que conduce Lionel Messi, con Javier Mascherano como entrenador, concretó incorporaciones relevantes como la del lateral español Sergio Reguilón, los argentinos Tadeo Allende y Rocco Ríos Novo (ambos ya estaban a préstamo en 2025), y sumó a los arqueros Luis Barraza y Dayne St. Clair, además del defensor Facundo Mura y el volante David Ayala, ambos surgidos en Estudiantes de La Plata.

Aunque uno de los refuerzos más relevantes es el atacante argentino Germán Berterame, quien llega proveniente de Rayados de Monterrey de México, ocupará uno de los tres lugares para los “Jugadores Franquicia”, una figura que tienen las entidades de la MLS para fichar futbolistas cuya compensación total y tarifa de transferencia supere el límite presupuestario existente.

Si bien no se informó oficialmente el monto total de la transacción, el diario New York Times adelantó días atrás que Inter Miami desembolsaría un total de 15 millones de dólares por el pase del argentino. Los otros dos espacios para “Jugador Franquicia” están ocupados actualmente por Rodrigo De Paul y Messi, explicó el citado medio.

Tras perder en su debut de la pretemporada 3-0 ante Alianza Lima e imponerse por 2-1 sobre Atlético Nacional de Colombia, Inter Miami continuará con su preparación el sábado, con su visitara a Barcelona de Guayaquil en Ecuador. La pretemporada terminará con un cuarto amistoso contra Independiente del Valle de Ecuador el viernes 13 de febrero. El equipo de Messi debutará oficialmente en la MLS el 21 de febrero ante Los Ángeles FC y buscará defender el título logrado en 2025, además de disputar la Concachampions, la Leagues Cup y la Campeones Cup.

Óscar Ustari mantiene una gran amistad con Lionel Messi (Crédito: Inter Miami)