Camila Cabello hizo vibrar a los fanáticos del Real Madrid y el Liverpool con su show en la final de la Champions League

El show de Camila Cabello en la final de la Champions League

Todo el mundo del fútbol vivió una fiesta en la previa de la gran final de la Champions League 2022. La UEFA eligió a la cantante Camila Cabello para que sea la protagonista del show que hizo vibrar a los fanáticos del Real Madrid y del Liverpool en el Stade de France, donde el inicio del encuentro estuvo demorado por incidentes con hinchas de ambos equipos en los accesos al estadio.

La cantautora y actriz de origen cubano inició su show en uno de los túneles que dan ingreso al césped al ritmo de “Señorita”, que es la canción que hizo con Shawn Mendes y la catapultó a la fama a nivel mundial. Luego, acompañada por un grupo de bailarines, continuó su presentación con otros dos grandes hits como “Bam bam” y “Don’t go yet”.

Su show puso a vibrar a los aficionados que pudieron ingresar al Stade de France de París (Francia), aunque muchos otros tuvieron problemas en los ingresos. Incluso estos incidentes provocaron una demora en el comienzo del espectáculo que tuvo a Camila Cabello como principal protagonista.

Camila Cabello fue la protagonista del show en la previa de la final de la Champions League (Foto: REUTERS)

Cabello eligió un vestido blanco del diseñador mexicano, Carlos Pineda, para cantar en la ceremonia de apertura de la competición de clubes más importante del fútbol europeo. “Buscaban un diseñador que pudiera expresar las raíces mexicanas de Camila, latinas en general, pero con una visión global. Me encantó la idea y acepté el reto. La inspiración para el look es México, Oaxaca, papel picado y artesanías mexicanas. Todo en un look total white”, dijo Pineda, según informó la revista Vogue.

La ex integrante del grupo musical Fifth Harmony compartió con sus seguidores en las redes sociales cómo fue su preparación durante los últimos días. Su camino profesional hasta esta gran actuación comenzó a partir de que a sus 15 años pidió como regalo de cumpleaños que la llevaran al casting de “The X Factor”, programa de talentos que dio vida a bandas famosas como One Direction.

El show de Camila Cabello puso a vibrar a los fanáticos del Real Madrid y Liverpool (Foto: REUTERS)

Su talento como solista la llevaron a ser una de las intérpretes elegidas para integrar el grupo femenino Fifth Harmony. No pasó mucho tiempo hasta que comenzó su etapa como solista y su álbum “Familia” fue la gran confirmación de sus capacidades artísticas, ya que pudo tener participación de grandes artistas como Ed Sheeran, María Becerra y Yotuel.

Una de las imágenes que Camila Cabello compartió en redes sociales antes de la final de la Champions League.

SEGUIR LEYENDO: