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Scaloni define la lista con Islandia como examen final: Montiel, Capaldo, Giay y la recuperación de los tocados, bajo la lupa

El entrenador argentino entra en la recta final para decidir la nómina definitiva que defenderá el título en la Copa del Mundo que comenzará el próximo jueves

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Lionel Scaloni piensa en los nombres para la lista definitiva
Lionel Scaloni piensa en los nombres para la lista definitiva

(Desde Estados Unidos) La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo entró en su etapa decisiva y el amistoso ante Islandia será mucho más que una simple prueba de preparación para la selección argentina. Para Lionel Scaloni, el encuentro que se disputará en el Jordan-Hare de Auburn servirá como una evaluación final de varios futbolistas que todavía pelean por un lugar en la lista definitiva.

Uno de los casos más importantes es el de Gonzalo Montiel. El lateral derecho, que estará disponible para el partido de hoy, será exigido físicamente y el cuerpo técnico tomará una decisión a partir de su respuesta. La premisa del entrenador es clara: no llevar futbolistas que no estén en plenitud física. Si Montiel supera la prueba y demuestra estar recuperado, tendrá asegurado su lugar en la nómina mundialista. En caso contrario, las alternativas ya están identificadas.

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Gonzalo Montiel, uno de los futbolistas que se juega un lugar en el Mundial (Foto Denny Medley-Imagn Images)
Gonzalo Montiel, uno de los futbolistas que se juega un lugar en el Mundial (Foto Denny Medley-Imagn Images)

Por eso mismo, Scaloni decidió convocar a Nicolás Capaldo y Agustín Giay. El ex San Lorenzo dejó una buena imagen en el amistoso frente a Honduras y sumó puntos en la consideración del entrenador. Ahora será el turno de Capaldo, que tendría la oportunidad de mostrarse desde el arranque en el partido frente a Islandia. Ambos aparecen como opciones para cubrir una eventual baja en un puesto que genera atención en estas horas decisivas.

La situación de Julián Álvarez también es seguida de cerca. Sin embargo, en este caso no existe preocupación extrema. De hecho Scaloni dijo en la conferencia de prensa previa al último amistoso que esperan que el delantero del Atlético de Madrid se sume a las prácticas a la par de sus compañeros el fin de semana. Además, la presencia de Lautaro Martínez y José Manuel Flaco López, ambos en buenas condiciones físicas y futbolísticas, le permite a Scaloni administrar los tiempos sin necesidad de apresurar una decisión.

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Leandro Paredes se desgarró jugando la Copa Libertadores con Boca (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)
Leandro Paredes se desgarró jugando la Copa Libertadores con Boca (Foto REUTERS/Agustín Marcarian)

Una opción distinta a la que utilizaron en Países Bajos o en Brasil ante la lesión de un jugador. Ahí resolvieron de inmediato el reemplazo del futbolista desafectado.

Otro de los focos estará puesto en Leandro Paredes. El mediocampista evolucionó favorablemente de su molestia muscular y corrió a la par de sus compañeros y la idea es comenzar a exigirlo para que recupere ritmo de competencia. Durante la conferencia de prensa de este lunes, Scaloni reconoció que la lesión del futbolista de Boca fue “un poquito más delicada que la de Juli (Álvarez)”. De todos modos aseguró que ambos ”vienen bien y casi seguro que al final de semana estarían entrenando todos con el grupo”.

Se espera, también que Nico Paz sume minutos hoy para descartar dolor o inflamación en la zona de la rodilla, que la tuvo a mal traer. Precisamente, Scaloni dijo que lo tendrá a disposición esta noche.

También Lionel Messi tendrá participación. Él quiere jugar. Quiere aunque sea unos minutos, poder formar parte del amistoso. El capitán dejó atrás una sobrecarga muscular que encendió algunas alarmas durante los últimos días, pero la evolución fue la esperada y los plazos de recuperación se cumplieron sin inconvenientes.

Durante la rueda de prensa, Scaloni confirmó que Leo dirá presente: “Sí, va a jugar, no sé cuántos minutos, lo tengo que hablar con él en el entrenamiento. Veremos cuántos minutos para no tener ningún tipo de riesgos. Y decidiremos”.

Mientras tanto, el entrenador mantiene abierta la definición de la lista. Tras la baja confirmada de Leonardo Balerdi, todavía no dio a conocer a su reemplazante. La decisión responde a una estrategia deliberada: esperar hasta último momento para evaluar el estado físico de todos los convocados y evitar anuncios prematuros. De hecho, luego de la victoria frente a Honduras, el propio Scaloni había anticipado que no se apresuraría con las definiciones. Lo repitió en la conferencia de prensa de este lunes. Al ser consultado sobre cuándo daría el nombre del reemplazante de Balerdi, fue claro: “El miércoles”.

Lionel Messi quiere sumar minutos frente a Islandia (Foto Reuters/Maria Lysaker)
Lionel Messi quiere sumar minutos frente a Islandia (Foto Reuters/Maria Lysaker)

No es una decisión azarosa, quiere ver realmente cómo están todos y recién ahí dar a conocer la decisión.

Con ese escenario, el amistoso ante Islandia se transforma en una auténtica prueba final. Más que un ensayo táctico, será una jornada de evaluaciones individuales en la que varios jugadores se jugarán sus últimas fichas para estar presentes en la Copa del Mundo.

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