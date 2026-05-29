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Las tres asistencias de José López en la goleada del Palmeiras tras confirmar su lugar en la lista de Argentina para el Mundial

Con un partido estelar del delantero, el conjunto brasileño venció 4-1 a Junior de Barranquilla y avanzó a octavos de final de la Copa Libertadores

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La clasificación del Palmeiras a octavos de la Copa Libertadores 2026 tuvo como protagonista excluyente a José Manuel López, quien fue determinante en la victoria por 4-1 frente a Junior en el Allianz Parque. La actuación del delantero argentino, que participó de manera directa en tres anotaciones, fue tras la confirmación de su convocatoria para el Mundial con la selección argentina.

El inicio del partido mostró la ambición del conjunto brasileño. Apenas transcurridos cinco minutos, López realizó una enorme jugada por la banda derecha y ejecutó un centro al área que Jhon Arias transformó en el primer gol. Ese pase preciso marcó la tónica de la noche: un delantero al servicio del equipo, capaz de generar peligro desde cualquier sector.

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Con doblete de Jhon Arias incluido, Palmeiras goleó 4-1 a Junior de Barranquilla y lo dejó eliminado de la Copa Libertadores 2026 - crédito Palmeiras
El Flaco López fue figura en el triunfo del Palmeiras en Copa Libertadores (crédito Palmeiras)

El Junior igualó con un tanto de Luis Muriel a los 35 minutos, lo que pareció equilibrar el trámite del encuentro. Sin embargo, el Palmeiras recuperó el control antes del descanso. En una jugada personal dentro del área, el Flaco buscó definir, pero el despeje de un defensor rival terminó en los pies de Allan, quien no desperdició la oportunidad y puso el 2-1 parcial para los locales.

La segunda mitad mantuvo la intensidad. El atacante argentino volvió a irrumpir en el desarrollo del juego con una acción individual que derivó en el tercer tanto de Arias. Esa secuencia confirmó su influencia en el marcador y en la dinámica ofensiva del equipo.

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El delantero argentino fue influyente en tres tantos de la goleada del Palmeiras (REUTERS/Jean Carniel)
El delantero argentino fue influyente en tres tantos de la goleada del Palmeiras (REUTERS/Jean Carniel)

El público del Allianz Parque reconoció el esfuerzo y la calidad de López cuando abandonó el campo a los 77 minutos. La ovación fue el reflejo del protagonismo que tuvo durante el encuentro y la temporada actual, dando paso a Paulinho en la recta final del partido. Poco después, Andreas Pereira selló la goleada con el cuarto gol, consolidando la clasificación de Palmeiras a la siguiente ronda.

La participación de José Manuel López no solo fue decisiva para la victoria, sino que coincidió con una noticia que marcó su carrera: la confirmación oficial de su inclusión en la lista definitiva de la selección argentina para el Mundial de 2026. La convocatoria premia la regularidad y el crecimiento del delantero en el fútbol brasileño, así como su capacidad de incidir en los partidos más relevantes. En la consideración del entrenador, Lionel Scaloni, está detrás de Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Un hombre con camiseta verde de fútbol y el número 42 envuelto en la bandera argentina, sobre un fondo azul y blanco con el texto dorado "CONVOCADO"
Es oficial la convocatoria del Flaco López con la selección argentina (@palmeiras)

El equipo dirigido por Abel Ferreira culminó la fase de grupos en el segundo puesto con 11 puntos, solo dos menos que Cerro Porteño, líder del grupo. Sporting Cristal, con seis unidades, se adjudicó la repesca de la Copa Sudamericana, mientras que Junior de Barranquilla quedó eliminado al sumar solo cuatro.

José Manuel López, surgido de Lanús, ya había sido citado por la selección argentina en septiembre, octubre y noviembre de 2025, sumando dos partidos con la Albiceleste. La principal competencia que tenía para estar en el Mundial era Joaquín Panichelli, del Racing de Estrasburgo, quien sufrió una lesión ligamentaria que le demandará una recuperación de entre seis y ocho meses.

De todos modos, el Flaco hizo méritos sobrados para estar en la Copa del Mundo. Con su versatilidad a caballo de sus 190 centímetros de altura, irá por el bicampeonato con la Albiceleste en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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