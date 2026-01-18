El sentido posteo de Fernando Gayoso tras la muerte de su esposa: el noble gesto de Juan Román Riquelme

El posteo de Gayoso

El mundo del fútbol argentino ha sido testigo de una gran muestra de solidaridad tras la pérdida sufrida por Fernando Gayoso, actual Coordinador de Arqueros de Boca Juniors. El club, encabezado por Juan Román Riquelme, transmitió su acompañamiento al enviar una corona de flores en memoria de Silvina Mazza, esposa de Gayoso, quien falleció recientemente.

Este respaldo institucional, sumado al aluvión de mensajes de apoyo en redes sociales, marcó el pulso emocional del universo xeneize, donde hinchas, empleados y directivos destacaron la trascendencia de la figura de Gayoso en la vida del club.

Entre las expresiones más significativas destaca el mensaje de agradecimiento que Fernando Gayoso publicó una foto junto con su esposa con un sentido mensaje. “Queríamos agradecer a toda la gente, amigos, hinchas, por el cariño y el respeto que nos brindaron en este difícil momento y por hacernos sentir tan acompañados. Agradecer también a Boca, su presidente, dirigentes, técnicos, profes, y todo el personal del club que se tomó un minuto para acompañar”, escribió en redes sociales.

El gesto de Riquelme con Gayoso

“30 años caminando juntos, en las buenas y en las malas, riendo, llorando, pero siempre juntos, hoy me toca despedirte solo por un rato, nos vemos pronto, que descanses en Paz, te amo”, escribió en otra publicación.

Luego, posteó una historia en su cuenta de Instagram con el arreglo floral que envió Riquelme. “Muchísimas gracias a toda la dirigencia y a todo el club por apoyarnos en este momento tan difícil. Y un especial agradecimiento a Román por haber estado a disposición desde el primer momento”, indicó Gayoso.

La lucha diaria contra la esclerosis lateral amiotrófica y el firme compromiso con Boca definen el presente de Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros del club. La enfermedad, sin cura conocida, lo obligó a abandonar el trabajo de campo hace más de dos años y transformó radicalmente su vida. A pesar de las limitaciones físicas que avanzan de manera inexorable, Gayoso sigue vinculado al club y ha recibido un respaldo constante tanto de la institución como de los hinchas, que se han movilizado para conseguir apoyo económico destinado a un tratamiento experimental.

Parte de su relato más conmovedor radica en la manera en que enfrentó el diagnóstico. Gayoso recordó a Radio Continental ese instante crucial: “Cuando me dijo el médico que muy probablemente sea ELA, dije ‘acá se terminó todo’. Lo primero que se me vino es el caso de Esteban Bullrich. Se me puso todo en negro y no podía caminar. De a poco con la familia lo fuimos acomodando. Hoy de la cabeza estoy muy bien y muy fuerte”.

La reacción del entorno ha sido clave, particularmente el apoyo institucional de Boca Juniors, que le mantuvo dentro del ámbito futbolístico y le otorgó una nueva función. “No tengo palabras para agradecerle a la gente que me ayuda, llaman para ayudar. Soy un agradecido eterno al fútbol. El hincha de Boca es espectacular y el hincha general del fútbol también ha dado una respuesta enorme”, sostuvo.

La progresión de la ELA dejó en evidencia una paradoja dolorosa: “Viví toda la vida de los brazos, las manos y las piernas y lo primero que me ataca esta enfermedad son los brazos, las manos y las piernas”, puntualizó.

Gayoso, que también pasó por Racing, Vélez y Tigre, comenzó a notar síntomas a finales de 2022, cuando tuvo dificultades para hacer gimnasio y levantar pesas con el brazo derecho. Tras consultar a diversos especialistas recomendados por Boca, recibió el diagnóstico definitivo de ELA.