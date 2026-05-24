TC 2000: ante más de 45000 personas, Franco Vivian se quedó con el triunfo en Salta

Franco Vivian, ganador del TC 2000, posa orgulloso con su trofeo junto a dos acompañantes tras su victoria en Salta

Franco Vivian se subió al podio más alto en Salta con una maniobra de boxes que resultó determinante: el cambio de neumáticos de su equipo le devolvió la punta de la carrera y, con ella, su séptimo triunfo en el TC2000, el primero desde julio de 2025 en Nueve de Julio.

La 4ª fecha del Campeonato 2026 se disputó este domingo en el autódromo Martín Miguel de Güemes, ante una concurrencia de más de 45.000 personas que convirtieron las tribunas en un escenario pocas veces visto en el norte argentino. Familias, hinchas y aficionados al automovilismo nacional llenaron cada rincón del circuito salteño para presenciar una jornada que no defraudó.

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La carrera tuvo todos los ingredientes que el público exige: sobrepasos, estrategia en pista, tensión permanente y un cierre ajustado en el que Emiliano Stang presionó hasta los metros finales sin lograr alcanzar al piloto del Chevrolet Tracker Nº 57. La otra nota saliente fue el abandono de Franco Morillo, quien debió retirarse por problemas mecánicos cuando se perfilaba como protagonista de la disputa.

La definición pasó por los boxes. El equipo de Vivian ejecutó una jugada precisa que le permitió retomar la delantera en el momento justo. “El equipo hizo un cambio de neumáticos fantástico y eso fue la clave para ganar”, señaló el piloto al término de la competencia, en la que sumó su séptima victoria en la categoría.

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La organización del evento estuvo a cargo del Grupo Tango Sport Team, liderado por Alejandro Levy, Director del TC2000, y Diego Levy. La agenda del fin de semana arrancó el sábado con el shakedown, los entrenamientos oficiales, la clasificación y la carrera de la Fiat Competizione, una jornada intensa que anticipó el nivel de lo que vendría al día siguiente.

El regreso del TC2000 al norte del país dejó una imagen difícil de borrar. “Ver el autódromo lleno y a las familias disfrutando confirma que el TC2000 tiene un vínculo muy fuerte con la gente”, expresó Alejandro Levy, quien junto a su equipo llevó adelante la logística de uno de los eventos más convocantes del calendario automovilístico nacional. La última victoria de Vivian en la categoría había sido en julio de 2025, en la localidad de Nueve de Julio.

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La tabla de posiciones muestra a Matías Rossi (Toyota) como líder, con 193 puntos, seguido de Emiliano Stang (Toyota), con 176. Vivian surge tercero, con 144.

La próxima cita será el 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en una fecha compartida con el Top Race.

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