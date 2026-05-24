Deportes

TC 2000: ante más de 45000 personas, Franco Vivian se quedó con el triunfo en Salta

En el autódromo Martín Miguel de Güemes, el piloto del Chevrolet Tracker Nº 57 se impuso pese a la presión de Emiliano Stang

Guardar
Google icon
Franco Vivian, vestido con un traje de carreras azul y blanco y gorra, sonríe sosteniendo un trofeo, flanqueado por dos hombres en un podio con logos de patrocinadores
Franco Vivian, ganador del TC 2000, posa orgulloso con su trofeo junto a dos acompañantes tras su victoria en Salta

Franco Vivian se subió al podio más alto en Salta con una maniobra de boxes que resultó determinante: el cambio de neumáticos de su equipo le devolvió la punta de la carrera y, con ella, su séptimo triunfo en el TC2000, el primero desde julio de 2025 en Nueve de Julio.

La 4ª fecha del Campeonato 2026 se disputó este domingo en el autódromo Martín Miguel de Güemes, ante una concurrencia de más de 45.000 personas que convirtieron las tribunas en un escenario pocas veces visto en el norte argentino. Familias, hinchas y aficionados al automovilismo nacional llenaron cada rincón del circuito salteño para presenciar una jornada que no defraudó.

PUBLICIDAD

La carrera tuvo todos los ingredientes que el público exige: sobrepasos, estrategia en pista, tensión permanente y un cierre ajustado en el que Emiliano Stang presionó hasta los metros finales sin lograr alcanzar al piloto del Chevrolet Tracker Nº 57. La otra nota saliente fue el abandono de Franco Morillo, quien debió retirarse por problemas mecánicos cuando se perfilaba como protagonista de la disputa.

La definición pasó por los boxes. El equipo de Vivian ejecutó una jugada precisa que le permitió retomar la delantera en el momento justo. “El equipo hizo un cambio de neumáticos fantástico y eso fue la clave para ganar”, señaló el piloto al término de la competencia, en la que sumó su séptima victoria en la categoría.

PUBLICIDAD

La organización del evento estuvo a cargo del Grupo Tango Sport Team, liderado por Alejandro Levy, Director del TC2000, y Diego Levy. La agenda del fin de semana arrancó el sábado con el shakedown, los entrenamientos oficiales, la clasificación y la carrera de la Fiat Competizione, una jornada intensa que anticipó el nivel de lo que vendría al día siguiente.

El regreso del TC2000 al norte del país dejó una imagen difícil de borrar. “Ver el autódromo lleno y a las familias disfrutando confirma que el TC2000 tiene un vínculo muy fuerte con la gente”, expresó Alejandro Levy, quien junto a su equipo llevó adelante la logística de uno de los eventos más convocantes del calendario automovilístico nacional. La última victoria de Vivian en la categoría había sido en julio de 2025, en la localidad de Nueve de Julio.

La tabla de posiciones muestra a Matías Rossi (Toyota) como líder, con 193 puntos, seguido de Emiliano Stang (Toyota), con 176. Vivian surge tercero, con 144.

La próxima cita será el 27 y 28 de junio en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, en una fecha compartida con el Top Race.

Temas Relacionados

TC 2000automovilismoFranco Viviandeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

El equipo de Coudet superó a Rosario Central en la semifinal, mientras que los de Zielinski dejaron en el camino a Argentinos. Se enfrentan en la final en el Mario Alberto Kempes. Transmite TNT Sports y ESPN Premium

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

Tras el incidente, Emiliano Lezcano no pudo seguir en la primera semifinal de la Liga Nacional de básquet ante Gimnasia de Comodoro

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

El video de los incidentes y desbordes en los accesos de hinchas de River en la final contra Belgrano en el Kempes

En el sector de acceso a la tribuna Popular Willington, la presión de la multitud superó al operativo, varios hinchas terminaron lastimados y otros perjudicados, en la previa del partido definitorio

El video de los incidentes y desbordes en los accesos de hinchas de River en la final contra Belgrano en el Kempes

El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

El piloto bonaerense fue séptimo y se quedó con la vuelta más veloz de la segunda carrera. Ganó Martinius Stenshorne

El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros al derrotar a Emma Raducanu en el debut

La marplatense venció en sets corridos a la británica, campeona del US Open 2021, y consiguió su primer triunfo en el cuadro principal del certamen parisino

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros al derrotar a Emma Raducanu en el debut

DEPORTES

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

La insólita lesión que sufrió la figura de Ferro por la ubicación del camarógrafo bajo el aro: el duro comunicado del club

El video de los incidentes y desbordes en los accesos de hinchas de River en la final contra Belgrano en el Kempes

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan por el título del Torneo Apertura

El argentino Nico Varrone volvió a sumar puntos en la Fórmula 2 e hizo el récord de vuelta en Canadá

Solana Sierra dio el golpe en Roland Garros al derrotar a Emma Raducanu en el debut

TELESHOW

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

El emotivo encuentro de Carmen Barbieri con una artista callejera en plena calle Corrientes: “Te vi a vos y paré”

Daniela Christiansson mostró su rutina de entrenamiento junto a Maxi López y el pequeño Lando en su casa de Nordelta

La indignación de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por un incidente en la Ciudad del Vaticano: “No estaba”

La insólita oferta que recibió Nano, ex Gran Hermano, por un objeto suyo: “Usado”

El particular cumpleaños de Jimena Barón en Suecia: “Se supone que el día será genial”

INFOBAE AMÉRICA

Exparejas concentran casi la mitad de denuncias por violencia intrafamiliar en República Dominicana

Exparejas concentran casi la mitad de denuncias por violencia intrafamiliar en República Dominicana

Ministerio de Medio Ambiente pronostica tormentas y altas temperaturas en El Salvador

Trágico accidente en Brasil: al menos ocho muertos tras el choque entre un autobús y un camión en la “Carretera del Miedo”

Ucrania solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras el destructivo ataque de Rusia sobre Kiev

Monstruos coreanos, cine “queer” y glamour: lo que dejó Cannes, más allá de los premios