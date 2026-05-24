“Siento que va a salir”: un tenista sorprendió al juez de silla por una urgencia personal en el primer día de Roland Garros

Arthur Gea le pidió asistencia al juez de silla por una urgencia estomacal

La primera jornada de Roland Garros 2026 quedó marcada por un episodio inusual en la pista Suzanne Lenglen. El tenista francés Arthur Gea, invitado por la organización y ubicado en el puesto 135 del ranking mundial, pidió interrumpir su partido de primera ronda frente al ruso Karen Khachanov debido a un problema estomacal. El jugador se acercó al juez de silla y solicitó permiso para dejar la pista, asegurando que no podía continuar por una fuerte diarrea.

En la transmisión oficial se pudo ver el momento en el que Gea se dirigió al árbitro con claridad: “¿Habla francés? Tengo diarrea, necesito ir al baño, no puedo más, me voy a cagar encima. Siento que va a salir, realmente. No es broma”. La escena, presenciada por miles de espectadores, no tardó en volverse viral y generó un clima de desconcierto en uno de los escenarios principales del certamen.

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El incidente tuvo lugar cuando apenas se disputaba el sexto juego del primer set. El marcador mostraba un 4-1 favorable a Khachanov, tras dos quiebres consecutivos. Fue en ese momento cuando el jugador local, visiblemente afectado, se acercó al umpire para pedir asistencia.

El supervisor del torneo mostró sorpresa ante la petición de Arthur Gea, ya que las interrupciones por este tipo de motivos son extremadamente infrecuentes en un Grand Slam. Pese a la situación, el juez accedió de inmediato y detuvo el partido, permitiendo que el tenista francés abandonara la pista y se dirigiera al vestuario.

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Gea continuó jugando y cayó ante su rival en la primera ronda del Roland Garros (Reuters)

Al regresar, el encuentro se reanudó con Khachanov imponiéndose por 6-3 en el primer set. El ruso mantuvo la concentración y respetó el tiempo de su rival, permaneciendo en su lado de la cancha durante la pausa. El público francés respondió con comprensión, y muchos de los presentes ovacionaron la sinceridad de Gea al exponer su malestar ante las autoridades del torneo.

El desarrollo posterior del partido reflejó el impacto del problema físico sobre el rendimiento del jugador local. El segundo set resultó más equilibrado, con un Gea competitivo gracias a sus 8 aces, aunque terminó cediendo en el tie-break por 7-6(3) ante la experiencia de su rival. En el tercer parcial, Khachanov se impuso por 6-0, cerrando el encuentro y asegurando su pase a la segunda ronda, donde enfrentará a Marco Trungelliti. Arthur Gea, de 21 años, disputa en París su segundo torneo de Grand Slam, tras haber alcanzado la segunda ronda en el Abierto de Australia.

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Con el polvo de ladrillo parisino en plena acción, el segundo Grand Slam de la temporada ya se encuentra en marcha. La edición del Abierto de Francia de este año finalizará el próximo 7 de junio. El italiano Jannik Sinner —actual número 1 del mundo— parte como el máximo favorito para alzarse con el título, seguido de cerca por el alemán Alexander Zverev y el serbio Novak Djokovic. Vale recordar que la edición de 2025 fue coronada por el español Carlos Alcaraz, quien logró retener su corona tras derrotar a Sinner en la final más larga de la historia del torneo, con 5 horas y 29 minutos de juego. En esta edición, el español no podrá defender el título por lesión.